¡®1987¡¯ ½Ã»çÈ¸ µµÁß ´«¹° ÅÍÆ®¸° ÀåÁØÈ¯¡¦¡°³» ¿µÈ­ º¸°í ³»°¡ ¿î´Ù¡±

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ÀåÁØÈ¯ °¨µ¶ÀÌ ²÷ÀÓ¾øÀÌ ´«¹°À» Èê·È´Ù.
13ÀÏ ¼¿ï ¿ë»ê±¸ CGV ¿ë»ê¾ÆÀÌÆÄÅ©¸ô¿¡¼ ¿µÈ ‘1987’ ¾ð·Ð½Ã»çÈ¸ ¹× ±âÀÚ °£´ãÈ¸°¡ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ °£´ãÈ¸¿¡´Â ÀåÁØÈ¯ °¨µ¶°ú ¹è¿ì ±èÀ±¼®, ÇÏÁ¤¿ì, ±èÅÂ¸®, ¹ÚÈñ¼øÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
¿µÈ '1987'(°¨µ¶ ÀåÁØÈ¯, Á¦ÀÛ ¿ìÁ¤ÇÊ¸§)Àº 1987³â 1¿ù, °æÂû Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´ø ´ëÇÐ»ý ¹ÚÁ¾Ã¶ÀÌ »ç¸ÁÇÏ°í 6¿ù Ç×ÀïÀ¸·Î ÀÌ¾îÁö´Â ½ÇÈ¸¦ ´Ù·é ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
¾ð·Ð½Ã»çÈ¸ Á÷ÈÄ ¹è¿ìµéÀÇ ´«°¡´Â ´©°¡ ¸ÕÀú¶ö °Íµµ ¾øÀÌ Á¥¾îÀÖ¾ú´Ù.
ÀåÁØÈ¯ °¨µ¶Àº ´«¹°À» ´ÛÀ¸¸ç “ºÎ²ô·´´Ù”°í ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
Àå °¨µ¶Àº “Å« µ·ÀÌ µé¾î°¡´Â »ó¾÷¿µÈÀÇ Æ²À» °¡Áú ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù. ±×·¸´Ù¸é Á¤¼º½º·´°Ô, °í±Þº¸´Ù´Â Á¤¼ºÀÌ ´ã±ä »óÇ°À» ¸¸µé¾î º¸ÀÚ°í »ý°¢Çß´Ù. ¼¼´ëµéÀÌ ´À³¢´Â Â÷ÀÌ´Â Àß ¸ð¸£°Ú´Ù. Áø½ÉÀ» ´Ù ÇØ ¸¸µé¾ú´Ù. »ç¶÷¿¡ µû¶ó ÀÔ¸À¿¡ ¸ÂÁö ¾ÊÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù. ³ª¿¡°Ô Áß¿äÇÑ °ÍÀº ÀÌ ÀÛÇ°¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í °øÀ» µéÀÌ´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
Àå °¨µ¶Àº °è¼ÓÇØ¼ ´«¹°À» ´ÛÀ¸¸ç “±²ÀåÈ÷ Ã¢ÇÇÇÏ´Ù. ³»°¡ ¸¸µç ¿µÈ¸¦ º¸°í ³»°¡ ¿ï°í ÀÖ´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ¾î “¿·¿¡¼ ÀÚ²Ù ÈÇÂ½ÀÌ´Ï±î ³ªµµ µ¿ÈµÅ¼ ´«¹°ÀÌ ³µ´Ù. ÆíÁýÇÏ¸é¼µµ ¸¹ÀÌ ¿ï¾ú´Ù. Æ¯È÷ ÀÌÇÑ¿ ¿»ç¿Í ¹ÚÁ¾Ã¶ ¿»çÀÇ ¸¶Áö¸· ¼ø°£À» º¸´Ï ½½Æâ´Ù. ½º¹° µÎ »ì ´ëÇÐ»ýÀ» Á×¿´´Ù°í ÇÏÁö¸¸ ¸¸À¸·Î 21»ìÀÌ¾ú´Ù. ÀÌÇÑ¿ ¿»ç´Â 20»ìÀÌ¾ú´Ù”°í ¸»ÇÑ µÚ ¶Ç ´Ù½Ã ´«¹°À» º¸¿´´Ù.
ÇÏÁ¤¿ì´Â “1987³âµµ¿¡ ³ª´Â ÃÊµîÇÐ±³ 3ÇÐ³âÀÌ¾ú´Ù. ±×¶§ ´ëÇÐ»ý ÇüµéÀÌ ¹º°¡¸¦ ÇÏ°í ÀÖ°í, ¿Â µ¿³×¿¡ ÃÖ·çÅº ³¿»õ°¡ ³´Ù¶ó´Â »ý°¢¸¸ Çß´Ù”¸é¼ “¿µÈÀûÀ¸·Î Àç±¸¼ºµÆÁö¸¸ ±×·²½ÎÇØ¼ ³î¶ó¿ü´Ù. ¹Ðµµ°¡ ±²ÀåÈ÷ ³ô¾Ò´Ù. ÀÌ ÀÌ¾ß±â°¡ »ç½ÇÀÌ±â ¶§¹®¿¡ Àç¹Ì¶ó´Â ¸»À» ÇÏ±â°¡ ¾î·Á¿ü´Âµ¥, Ãæ°ÝÀûÀÌ¾ú´Ù. ±×·¡¼ Ãâ¿¬À» °áÁ¤Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¹ÚÈñ¼øÀº “°ú°Å¸¦ ±â¾ïÇÏ°í ÀØÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. ¶È°°Àº ÀÏÀÌ µÇÇ®ÀÌ µÇ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¿µÈ¸¦ º¸°í °ú°Å¸¦ ¸¶ÁÖÇÏ°í ÇöÀç¸¦ ºÁÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ¿äÃ»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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