¡®1987¡¯ ½Ã»çÈ¸ µµÁß ´«¹° ÅÍÆ®¸° ÀåÁØÈ¯¡¦¡°³» ¿µÈ­ º¸°í ³»°¡ ¿î´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.13 ¼ö 18:13
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½ÂÀÎ 2017.12.13  
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13ÀÏ ¼­¿ï ¿ë»ê±¸ CGV ¿ë»ê¾ÆÀÌÆÄÅ©¸ô¿¡¼­ ¿µÈ­ ‘1987’ ¾ð·Ð½Ã»çÈ¸ ¹× ±âÀÚ °£´ãÈ¸°¡ ¿­·È´Ù. ÀÌ³¯ °£´ãÈ¸¿¡´Â ÀåÁØÈ¯ °¨µ¶°ú ¹è¿ì ±èÀ±¼®, ÇÏÁ¤¿ì, ±èÅÂ¸®, ¹ÚÈñ¼øÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

¿µÈ­ '1987'(°¨µ¶ ÀåÁØÈ¯, Á¦ÀÛ ¿ìÁ¤ÇÊ¸§)Àº 1987³â 1¿ù, °æÂû Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´ø ´ëÇÐ»ý ¹ÚÁ¾Ã¶ÀÌ »ç¸ÁÇÏ°í 6¿ù Ç×ÀïÀ¸·Î ÀÌ¾îÁö´Â ½ÇÈ­¸¦ ´Ù·é ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.

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ÇÏÁ¤¿ì´Â “1987³âµµ¿¡ ³ª´Â ÃÊµîÇÐ±³ 3ÇÐ³âÀÌ¾ú´Ù. ±×¶§ ´ëÇÐ»ý ÇüµéÀÌ ¹º°¡¸¦ ÇÏ°í ÀÖ°í, ¿Â µ¿³×¿¡ ÃÖ·çÅº ³¿»õ°¡ ³­´Ù¶ó´Â »ý°¢¸¸ Çß´Ù”¸é¼­ “¿µÈ­ÀûÀ¸·Î Àç±¸¼ºµÆÁö¸¸ ±×·²½ÎÇØ¼­ ³î¶ó¿ü´Ù. ¹Ðµµ°¡ ±²ÀåÈ÷ ³ô¾Ò´Ù. ÀÌ ÀÌ¾ß±â°¡ »ç½ÇÀÌ±â ¶§¹®¿¡ Àç¹Ì¶ó´Â ¸»À» ÇÏ±â°¡ ¾î·Á¿ü´Âµ¥, Ãæ°ÝÀûÀÌ¾ú´Ù. ±×·¡¼­ Ãâ¿¬À» °áÁ¤Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

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