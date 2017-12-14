Çã°æ¿µ, åü ¸ö ´õµë±â ¡®¿ìÁÖ ¿¡³ÊÁö Ä¡·á¡¯ ³í¶õ...ÁöÁöÀÚµé ¡°ÀÏ¹æÀû ¸¶³à»ç³É¡±

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|¡ã TVÁ¶¼± ‘Å½»çº¸µµ ¼¼ºì’ ÇÑ Àå¸é, Çã°æ¿µ °ø½ÄÆÒÄ«Æä 'ÇãÅäÇÇ¾Æ'¿¡ ÁöÁöÀÚµéÀÌ ³²±ä ±Û Ä¸Ã³.
Çã°æ¿µ Àü ¹ÎÁÖ°øÈ´ç ÃÑÀç°¡ ¿©¼ºÀÇ ¸öÀ» ´õµë´Â µ¶Æ¯ÇÑ Ä¡·á·Î ³í¶õÀÌ´Ù.
Áö³ 13ÀÏ TVÁ¶¼± ‘Å½»çº¸µµ ¼¼ºì’¿¡ µû¸£¸é Çã°æ¿µÀº ÀÚ½ÅÀ» Ã£¾Æ °¿¬À» µè´Â ÁöÁöÀÚµé¿¡ ÀÏ¸í ‘¿ìÁÖ¿¡³ÊÁö Ä¡·á’¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ Ä¡·á´Â º´À» ¾ø¾Ø´Ù´Â ¸í¸ñÀ¸·Î ¸öÀ» ¸¸Áö°í ´«À» ¸¶ÁÖÄ¡´Â ¹æ¹ýÀ» ¾´´Ù. Æ¯È÷ ¿©¼º ÁöÁöÀÚµé¿¡°Ô´Â °¡½¿ µî ¸öÀ» »ô»ôÀÌ ¸¸Áö°í Æ÷¿ËÇÏ´Â Ãæ°Ý½º·¯¿î ¸ð½ÀÀ» ÀüÇß´Ù.
±×´Â ÀÌ Ä¡·á¿¡ ´ëÇØ ÀÚ½ÅÀÇ ¿¡³ÊÁö¸¦ Àü´ÞÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌ Àå¸éÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “´ë³õ°í ¼ºÃßÇà ¾Æ´Ñ°¡¿ä” “³Ê¹« Ãæ°Ý½º·¯¿ö ¸»ÀÌ ¾È³ª¿Â´Ù” µîÀÇ È²´çÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¹Ý¸é Çã°æ¿µÀÇ °ø½Ä ÆÒÄ«Æä ‘ÇãÅäÇÇ¾Æ’¿¡¼´Â ±×ÀÇ ÁöÁöÀÚµéÀÌ TVÁ¶¼± ÃëÀçÁøÀ» ÇâÇÑ °Ý¾ÓµÈ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑ ÁöÁöÀÚ´Â “º¯È£»ç ¼±ÀÓÇØ¼ Àû±ØÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇØ¾ß ÇÏ´Â°Å ¾Æ´Ñ°¡¿ä?”¶ó¸ç “¾ð·Ð¿¡¼ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î º¸µµÇÏ´Âµ¥ ÀÌ°Ç ¸¶³à»ç³É ÀÌ³×¿ä”¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ ÁöÁöÀÚµéÀº “»çÁÖ¹ÞÀº XXX°¡ »çÈ¸¿¡¼ ¸ÅÀåÇÒ¶§ ¾²´Â ÀüÇüÀû ¼ö¹ýÀÌ´Ù” “Àý´ë ±Ç·Â XXX ÃµÀûÀº Çã°æ¿µÀÔ´Ï´Ù” µî ÃëÀçÁøÀ» ÇâÇÑ ºÐ³ë¾î¸° ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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