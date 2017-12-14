¡®È£È­»ýÈ°+åü ¸ö ´õµë±â Ä¡·á ³í¶õ¡¯ Çã°æ¿µ ¡°À½ÇØ´Ù¡±...SNS ³²±ä ±Ûº¸´Ï

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.14 ¸ñ 17:01
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½ÂÀÎ 2017.12.14  
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ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡ µû¸£¸é Çã°æ¿µÀº ÃÖ°í±Þ ½Â¿ëÂ÷ ·Ñ½º·ÎÀÌ½º¸¦ ¸ô¸ç ‘ÇÏ´Ã±Ã’ÀÌ¶ó°í ºÒ¸®´Â °æ±âµµ ¾çÁÖ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÃÊÈ£È­ ÀúÅÃ¿¡ °ÅÁÖ ÁßÀÌ´Ù.

±×´Â ‘ÇÏ´Ã±Ã’¿¡¼­ ÇÑ ´Þ¿¡ µÎ ¹ø °­¿¬À» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.

‘¼¼ºì’ÆÀÀº Çã°æ¿µÀÌ È£È­»ýÇÒÀ» ´©¸± ¼ö ÀÖ´Â ºñ°á·Î ±×°¡ ¿¹¾ðÀ» ÁÖÁ¦·Î ÇÑ °­¿¬°ú ÇÏ´Ã±Ã °ü±¤·á µîÀ¸·Î ¼öÀÔÀ» ¿Ã¸° ´öºÐÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ Çã°æ¿µÀº °­¿¬¿¡¼­ “³ª´Â (ÇÏ´Ã¿¡¼­) Á÷Á¢ ¿Â »ç¶÷ÀÌ¾ß. Á÷¿µÁ¡ÀÌ¾ß”¶ó¸ç ÀÚ½ÅÀ» ÇÏ´Ã¿¡¼­ ¿Â »ç¶÷ÀÌ¶ó°í Ç¥ÇöÇÏ°í “¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·Éµµ Á¤ÇØÁø ¿î¸íÀ» ÇÇÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù”¸ç ÀÚ½ÅÀÇ ¿¹¾ðÀÌ ÀÌ·ïÁ³´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. 

¶ÇÇÑ °­¿¬ ÈÄ¿¡´Â ÁöÁöÀÚµéÀÇ °¡½¿, ¾ûµ¢ÀÌ µîÀ» ¸¸Áö°í ´«À» ¸¶ÁÖÄ¡°í Æ÷¿ËÇÏ´Â ‘¿ìÁÖ ¿¡³ÊÁö Ä¡·á’¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.

Çã°æ¿µÀº ÁöÁöÀÚµéÀÇ ¸öÀÇ ÁÖ¿ä ºÎÀ§¸¦ ¸¸Áö¸é¼­ “³» ¿¡³ÊÁö¸¦ Àü´ÞÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼Û ÈÄ ³×Æ¼ÁðµéÀº ±×ÀÇ Çàµ¿¿¡ ´ëÇØ »çÀÌºñ ±³ÁÖÃ³·³ Çà»çÇÏ¸é¼­ µ·À» ¹ú°í, Ä¡·á¸¦ ¸í¸ñÀ¸·Î ¿©¼º¿¡ ¼ºÃßÇàÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù¸ç ³í¶õÀ» Á¡È­½ÃÄ×´Ù. 

Çã°æ¿µÀº ÀÌ³¯ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ SNS ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ‘TVÁ¶¼±ÀÌ Çã°æ¿µ À½ÇØÇÏ·Á´Ù°¡ È«º¸¸¦ ÇØÁÖ¾ú³×¿ä”¶ó´Â ±ÛÀ» ³²°å´Ù.

¶ÇÇÑ ‘´ë¼±±â°£¿¡ Ã£¾Æ¿À´Â ¸þºñ¿ì½º ¶ì’¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ‘Çã°æ¿µÀÌ ¿¹¾ðÀ» ÇÔ’→‘Çã°æ¿µÀÇ ¿¹¾ðµéÀÌ ¸ðµÎ ÀûÁßÇÔ’→‘Çã°æ¿µ ÁöÁöÀ² ±Þ»ó½Â, ´ëÅë·É ÈÄº¸ 1¼øÀ§±â µÊ’→‘À§±â¸¦ ´À³¤ Á¤Ä¡¼¼·ÂµéÀÌ Çã°æ¿µÀ» ¸ðÇÔÇÏ°í Åº¾ÐÇÏ¿© ³«¼±ÇÔ’ ÀÌ¶ó´Â ±ÛÀ» ³²±â°í ¼øÈ¯ÇÏµí È­»ìÇ¥¸¦ Ç¥½ÃÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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