Çã°æ¿µXÃÖ»ç¶û, ÀÌÁ¨ ³ë·¡±îÁö ¹ßÇ¥ÇØ¡¦¡°Áö±¸ÀÎ ±¸ÇÒ ¡®±¹¹Î¼Û¡¯¡± Æ¼Àú °ø°³

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|¡ã ³í¶õÀÇ Áß½É¿¡ ¼± Çã°æ¿µÀÌ °¡¼ö ÃÖ»ç¶û°ú ÇÔ²² µðÁöÅÐ ½Ì±Û°î ¡®±¹¹Î¼Û¡¯À» ¹ß¸ÅÇÑ´Ù. Æ¼Àú Ä¸Ã³.
³í¶õÀÇ Áß½É¿¡ ¼± Çã°æ¿µÀÌ °¡¼ö ÃÖ»ç¶û°ú ÇÔ²² µðÁöÅÐ ½Ì±Û°î ‘±¹¹Î¼Û’À» ¹ß¸ÅÇÑ´Ù.
14ÀÏ Çã°æ¿µ ÃøÀº µðÁöÅÐ ½Ì±Û°î ‘±¹¹Î¼Û’ Æ¼Àú ¿µ»óÀ» °ø°³Çß´Ù.
Æ¼Àú ¿µ»ó ¼Ó¿¡¼ Çã°æ¿µ°ú ÃÖ»ç¶ûÀº ¿Ü°èÀÎ ºÐÀåÀ» ÇÑ »ç¶÷µé°ú µîÀåÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ÃÖ»ç¶ûÀº °íÀü ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ‘ÀºÇÏÃ¶µµ 999’ÀÇ ¸ÞÅÚÀ» ¿¬»ó½ÃÅ°´Â º¹ÀåÀ¸·Î µîÀåÇØ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.
ÀÌ¹ø ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÄÜ¼ÁÆ®´Â Áö±¸¿¡ ³ªÅ¸³ Çã°æ¿µ°ú ÃÖ»ç¶ûÀÌ »î¿¡ ÁöÄ£ Áö±¸ÀÎµéÀ» ±¸ÇÑ´Ù´Â µ¶Æ¯ÇÑ ÄÁ¼ÁÀ¸·Î ±¸¼ºµÆ´Ù. ¿¹¾ð°ú ±¸¿øÀ» ³»¼¼¿ì´Â Çã°æ¿µÀÇ ÄÁ¼Á°ú ¸ÂÃá °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
‘±¹¹Î¼Û’Àº ÇÃ·¹ÀÌ»ç¿îµåÀÇ ÀÛ°î°¡ ±è°æ¹ü°ú ±èÁöÈ¯ÀÌ Á¦ÀÛ¿¡ Âü¿©ÇßÀ¸¸ç Çã°æ¿µÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»ç¿¡ Âü¿©Çß´Ù. ‘±¹¹Î¼Û’Àº 2018³â 1¿ù ÃÊ, ¹ÂÁ÷ºñµð¿À °ø°³¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î °¢Á¾ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí Çã°æ¿µÀº 13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ TVÁ¶¼± Å½»çº¸µµ ÇÁ·Î±×·¥ ‘¼¼ºì’À» ÅëÇØ ³í¶õÀÇ Áß½É¿¡ ¼± »óÅÂÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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