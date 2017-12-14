±è±â´ö ÆøÇà ÇÇÇØ ¿©¹è¿ì ±âÀÚÈ¸°ß¡¦´«¹°ÀÇ È£¼Ò ¡°´ÙÀ½ ÀÛÇ° ¸øÇÏ°Ô ¸¸µé¾î¡±

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|¡ã ¿µÈ ÃÔ¿µ Áß ±è±â´ö °¨µ¶À¸·ÎºÎÅÍ ÆøÇàÀ» ´çÇÑ ¿©¹è¿ì A¾¾°¡ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Âü¼®ÇØ »ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. ±è±â´ö °¨µ¶. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¿µÈ ÃÔ¿µ Áß ±è±â´ö °¨µ¶À¸·ÎºÎÅÍ ÆøÇàÀ» ´çÇÑ ¿©¹è¿ì A¾¾°¡ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Âü¼®ÇØ »ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
14ÀÏ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ÇÑ±¹¼ºÆø·Â»ó´ã¼Ò ÀÌ¾ÈÁ©¶óÈ¦¿¡¼´Â ±è±â´ö °¨µ¶ »ç°Ç °øµ¿´ëÃ¥À§¿øÈ¸(ÀÌÇÏ ±è±â´ö »ç°Ç °ø´ëÀ§)°¡ ‘¿µÈ°¨µ¶ ±è±â´ö¿¡ ´ëÇÑ °ËÂûÀÇ ¾à½Ä±â¼Ò ¹× ºÒ±â¼Ò Ã³ºÐ ±ÔÅº ±âÀÚÈ¸°ß’ÀÌ ¿·È´Ù.
ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡´Â ¼ÇýÁø º¯È£»ç, ÀÌ¸í¼÷ º¯È£»ç¸¦ ºñ·ÔÇØ ÇÑ±¹¿©¼º¹Î¿ìÈ¸, Àü±¹¿µÈ»ê¾÷³ëµ¿Á¶ÇÕ, ÇÑ±¹µ¶¸³¿µÈÇùÈ¸ °ü°èÀÚµéÀÌ Âü¼®ÇØ °ËÂûÀÇ ¾à½Ä±â¼Ò¸¦ °·Â ±ÔÅºÇß´Ù.
ÇÇÇØÀÚÀÎ A¾¾ ¿ª½Ã ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Á÷Á¢ Âü¼®ÇßÀ¸³ª, ½Åº¯ º¸È£¸¦ À§ÇØ °¡¸²¸· µÚ¿¡ ¾É¾Æ ÃëÀçÁøÀÇ Áú¹®¿¡ ´äÇß´Ù.
A¾¾´Â 2013³â °³ºÀÇÑ ¿µÈ <¸þºñ¿ì½º> ÃÔ¿µ µµÁß ¿¬±â Áöµµ¸¦ ÀÌÀ¯·Î ±è±â´ö °¨´öÀÌ »´À» ¶§¸®¸ç ÆøÇàÀ» °¡ÇÑµ¥´Ù ´ëº¸³ß ¾ø´ø º£µå½Å ÃÔ¿µÀ» °¿äÇß´Ù¸ç Áö³ 8¿ù ±è±â´ö °¨µ¶À» °Á¦ÃßÇàÄ¡»ó, ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î °í¼ÒÇß´Ù.
ÀÌ³¯ A¾¾´Â »ç°ÇÀ» °ø·ÐÈ ½ÃÅ² °Í¿¡ ´ëÇØ “ÈÄÈ¸ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ÇÏÁö¸¸ »ç°ÇÀÌ ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î ³¡³ª¾ß ¾Ë °Í °°´Ù. Á¦ ÀÎ»ý¿¡¼ ÀÌ »ç°ÇÀÌ ¾î¶² ÀÇ¹Ì¸¦ Â÷ÁöÇÏ´ÂÁö Á×À» ¶§±îÁö ¾ÄÀ» ¼ö ¾ø´Â »óÃ³·Î ³²À»Áö ±× ºÎºÐÀº Àúµµ ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “ÀúÃ³·³ Èû¾ø´Â ¹è¿ì°¡ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀº ÇÑ°è°¡ ÀÖ´Â °Í °°°í, ÀÌ°É °è±â·Î ´õ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¿ë±â¸¦ ³»±æ ¹Ù¶ó°í Ã¼°èÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¸¶·ÃµÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù. ÀÌ¹ø °ËÂû °á°ú ¿ª½Ã ¿µÈ°èÀÇ Àü¹®ÀûÀÎ ºÎºÐ°ú Æ¯¼öÇÑ ¹®Á¦, ¼ºÆø·Â ¹®Á¦¿¡ ¹ÙÅÁÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÇ°ßÀ» ³»ÁÖ¼Å¾ß (Á¾ÇÕÀûÀÎ ÆÇ´ÜÀÌ) °¡´ÉÇÑ »ç°ÇÀÌ´Ù”¶ó¸ç “Àü¹®ÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀ» °®ÃçÁÖ½Ã±æ ºÎÅ¹µå¸°´Ù. ‘¹ÌÅõ Ä·ÆäÀÎ’Ã³·³ ÇÑ±¹¿¡¼µµ ÀÌ·± Ä·ÆäÀÎÀÌ ¹ú¾îÁö±æ °£ÀýÈ÷ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
‘±è±â´ö °¨µ¶ °í¼Ò ÀÌÈÄ ÁÖº¯¿¡¼ ¾î¶°ÇÑ ¾Ð·ÂÀÌ ÀÖ¾ú³ª’¶ó´Â Áú¹®¿¡ A¾¾´Â “Á¦°¡ ¹ÞÀº ºÒÀÌÀÍÀº ±è±â´ö ÇÊ¸§ ÃøÀÇ °ø½Ä ¹ßÇ¥¿´´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
A¾¾´Â “ÇØ´ç ¹ßÇ¥¸¦ ÅëÇØ Á¦°¡ ‘ÃÔ¿µÀåÀ» ¹«´Ü ÀÌÅ»Çß´Ù’°í ¸»¾¸ÇÏ¼Ì°í SNS¸¦ ÅëÇØ¼µµ Á¦°¡ ÃÔ¿µÀåÀ» ¹«´Ü ÀÌÅ»ÇÑ °ÍÃ³·³ ½ºÅÂÇÁ°¡ ±ÛÀ» ³²±â±âµµ Çß´Ù”¸ç “Á¦ ºÐ·®À» 70% ÀÌ»ó ÂïÀº ÁÖ¿¬¹è¿ì°¡ ÇöÀå¿¡ ¾È ³ª°¡´Â °Ç, ¿µÈ ÃÔ¿µÀÌ Áß´ÜµÉ ¸¸Å ¼ÕÇØ°¡ Å©´Ù. ±×·± ¹è¿ì¸¦ ´©°¡ ¾²°Ú³ª. ±×·¸°Ô Çàµ¿ÇÑ´Ù¸é Åé½ºÅ¸¶óµµ ´ÙÀ½ ÀÛÇ°¿¡ Ä³½ºÆÃ µÇ±â ¾î·Á¿îµ¥, (±×·± ¸»À» ÇÔÀ¸·Î½á) Àú °°Àº »ç¶÷¿¡°Ô ´ÙÀ½ ÀÛÇ° ¸øÇÏ°Ô ÇÑ °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÀÌ ÀÚ¸®¿¡ ¼³ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â ÀÌÀ¯¿´´Ù”¸é¼ “Æ®¶ó¿ì¸¶·Î Áö±Ýµµ ±«·Ó°í, ‘¹«´ÜÀÌÅ»’ÀÌ¶ó´Â ¿ë¾î¸¦ ½èÀ» ¶§ ¹è¿ì¿¡°Ô ¾î¶² ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖ´ÂÁö °ú¿¬ ±è±â´ö °¨µ¶ÀÌ ¸ô¶úÀ»±î. Áö±Ýµµ ¾ÇÇÃ¿¡ ½Ã´Þ¸®°í ÀÖ´Ù”¸ç ´«¹°·Î È£¼ÒÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë Çü»ç6ºÎ(¹ÚÁö¿µ ºÎÀå°Ë»ç)´Â 7ÀÏ ±è °¨µ¶À» ¿©¹è¿ì A¾¾¿¡ ´ëÇÑ ÆøÇà ÇøÀÇ·Î ¹ú±Ý 500¸¸¿ø¿¡ ¾à½Ä±â¼ÒÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Áö³´Þ 27ÀÏ °ËÂû¿¡ Ãâ¼®ÇÑ ±è °¨µ¶Àº A¾¾ÀÇ »´À» µÎ Â÷·Ê ¶§¸° »ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ¸é¼µµ “°¨Á¤ ÀÌÀÔÀ» µµ¿ì·Á´Â ÃëÁö¿´´Ù”°í Áø¼úÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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