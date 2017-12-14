¡®¸þºñ¿ì½º ±è±â´ö °í¼Ò¡¯ ¿©¹è¿ì ¡°°ËÂû, ¹«ÇøÀÇ ¾à½Ä±â¼Ò? ÀÌÇØ ¾È µÈ´Ù¡±...¾ï¿ïÇÔ È£¼Ò

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A ¾¾´Â 14ÀÏ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÇÑ±¹¼ºÆø·Â»ó´ã¼Ò¿¡¼ ‘¿µÈ°¨µ¶ ±è±â´ö¿¡ ´ëÇÑ °ËÂûÀÇ ¾à½Ä±â¼Ò ¹× ºÒ±â¼Ò Ã³ºÐ ±ÔÅº ±âÀÚÈ¸°ß’À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ A ¾¾´Â °ËÂûÀÇ ¹«ÇøÀÇ ¾à½Ä±â¼Ò Ã³ºÐ¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀ» ÀüÇß´Ù. °ËÂûÀº Áö³ 7ÀÏ ±è °¨µ¶¿¡ ÆøÇà ÇøÀÇ¸¸ ÀÎÁ¤, ¹ú±Ý 500¸¸¿ø¿¡ ¾à½Ä ±â¼ÒÇß´Ù.
¾Õ¼ A ¾¾´Â Áö³ 8¿ù °Á¦ÃßÇàÄ¡»ó ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±è °¨µ¶À» °í¼ÒÇß´Ù. Áö³ 2013³â °³ºÀÇÑ ¿µÈ ‘¸þºñ¿ì½º’ ÃÔ¿µ Áß ¿¬±â Áöµµ¸¦ ÀÌÀ¯·Î ±è °¨µ¶¿¡ »´À» ¸Â´Â µî ÆøÇàÀ» ´çÇß°í, ´ëº»¿¡ ¾ø´ø º£µå½Å ÃÔ¿µÀ» °¿ä ´çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ºí¶óÀÎµå ³Ê¸Ó ½Ç·ç¿§À¸·Î ¸ð½ÀÀ» µå·¯³½ A ¾¾´Â “°ËÂûÀº ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø¸¸ »ç°ÇÀÇ Áõ°Å¸¦ »ìÆìº¸°í ¾ï¿ïÇÔÀ» Ç®¾îÁÖ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù”°í ´«¹°·Î È£¼ÒÇß´Ù.
ÀÌ¾î °ËÂûÀÇ ºÒ±â¼Ò Ã³ºÐ¿¡ ´ëÇØ “Ãæ°ÝÀûÀÌ°í µÎ·Á¿ü´Ù. ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÀº ºÒÃæºÐÇÏ´Ù°í Çß´Âµ¥ ÀÌÇØ°¡ ¾È µÈ´Ù. ¸¹ÀÌ µÎ·Æ´Ù”°í ½É°æÀ» °í¹éÇß´Ù.
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ÀÌ¾î ÇÒ¸®¿ìµå ¿µÈ °¨µ¶ ÇÏºñ ¿þÀÎ½ºÅ¸ÀÎÀÇ ¼ºÃßÇà ÆÄ¹®¿¡¼ ½ÃÀÛµÈ ‘¹ÌÅõ Ä·ÆäÀÎ’ÀÌ ÇÑ±¹¿¡¼´Â ÁøÇàµÇÁö ¾Ê´Â ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ “‘¹ÌÅõ Ä·ÆäÀÎ’ °°Àº °æ¿ì´Â ¼¼°èÀûÀÎ ¹è¿ìµéÀÌ ±²ÀåÈ÷ ¸¹ÀÌ ¾ÕÀå¼¹´Ù. ¾ÈÅ¸±õ°Ôµµ ÇÑ±¹Àº ±×·¸Áö ¸øÇÑ °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “ÀÌ°É °è±â·Î ´õ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¿ë±â¸¦ ³»±æ ¹Ù¶ó°í Ã¼°èÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¸¶·ÃµÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù”¸ç “ÀÌ¹ø °ËÂû °á°ú ¿ª½Ã ¿µÈ°èÀÇ Àü¹®ÀûÀÎ ºÎºÐ°ú Æ¯¼öÇÑ ¹®Á¦, ¼ºÆø·Â ¹®Á¦¿¡ ¹ÙÅÁÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÇ°ßÀ» ³»ÁÖ¼Å¾ß Á¾ÇÕÀûÀÎ ÆÇ´ÜÀÌ °¡´ÉÇÑ »ç°ÇÀÌ´Ù. Àü¹®ÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀ» °®ÃçÁÖ½Ã±æ ºÎÅ¹µå¸°´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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