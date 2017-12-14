¡®¸þºñ¿ì½º ±è±â´ö °í¼Ò¡¯ ¿©¹è¿ì ¡°°ËÂû, ¹«ÇøÀÇ ¾à½Ä±â¼Ò? ÀÌÇØ ¾È µÈ´Ù¡±...¾ï¿ïÇÔ È£¼Ò

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.14 ¸ñ 17:01
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½ÂÀÎ 2017.12.14  
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ÀÌ¾î ÇÒ¸®¿ìµå ¿µÈ­ °¨µ¶ ÇÏºñ ¿þÀÎ½ºÅ¸ÀÎÀÇ ¼ºÃßÇà ÆÄ¹®¿¡¼­ ½ÃÀÛµÈ ‘¹ÌÅõ Ä·ÆäÀÎ’ÀÌ ÇÑ±¹¿¡¼­´Â ÁøÇàµÇÁö ¾Ê´Â ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ “‘¹ÌÅõ Ä·ÆäÀÎ’ °°Àº °æ¿ì´Â ¼¼°èÀûÀÎ ¹è¿ìµéÀÌ ±²ÀåÈ÷ ¸¹ÀÌ ¾ÕÀå¼¹´Ù. ¾ÈÅ¸±õ°Ôµµ ÇÑ±¹Àº ±×·¸Áö ¸øÇÑ °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¶ÇÇÑ “ÀÌ°É °è±â·Î ´õ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¿ë±â¸¦ ³»±æ ¹Ù¶ó°í Ã¼°èÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¸¶·ÃµÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù”¸ç “ÀÌ¹ø °ËÂû °á°ú ¿ª½Ã ¿µÈ­°èÀÇ Àü¹®ÀûÀÎ ºÎºÐ°ú Æ¯¼öÇÑ ¹®Á¦, ¼ºÆø·Â ¹®Á¦¿¡ ¹ÙÅÁÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÇ°ßÀ» ³»ÁÖ¼Å¾ß Á¾ÇÕÀûÀÎ ÆÇ´ÜÀÌ °¡´ÉÇÑ »ç°ÇÀÌ´Ù. Àü¹®ÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀ» °®ÃçÁÖ½Ã±æ ºÎÅ¹µå¸°´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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