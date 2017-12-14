°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.14 ¸ñ 17:01
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®±¹Á¤³ó´ÜÀÇ ³¡¡¯ ÃÖ¼ø½Ç ±¸Çü ¿À´Ã ¿ÀÈÄ ¿¹Á¤¡¦Ä¡¿­ÇÑ °ø¹æ ÀÌ¾îÁ®
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ22ºÎ(±è¼¼À± ºÎÀåÆÇ»ç)´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 10½Ã Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó±â¼Ò µÈ ÃÖ¾¾ÀÇ ÀçÆÇÀ» ¿­¾î º¯·Ð Á¾°áÀ» À§ÇÑ °á½É(Ì¿ãû) °øÆÇÀ» ÁøÇàÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

‘ºñ¼±½Ç¼¼’ ÃÖ¼ø½Ç(61)¾¾¿¡ ´ëÇÑ °á½É °øÆÇ¿¡¼­ Ä¡¿­ÇÑ °ø¹æÀÌ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Ù.

¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ22ºÎ(±è¼¼À± ºÎÀåÆÇ»ç)´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 10½Ã Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó±â¼Ò µÈ ÃÖ¾¾ÀÇ ÀçÆÇÀ» ¿­¾î º¯·Ð Á¾°áÀ» À§ÇÑ °á½É(Ì¿ãû) °øÆÇÀ» ÁøÇàÇß´Ù.

°ËÂû ÃøÀº ÀÌ³¯ ÃÖ¾¾°¡ »ç¿ëÇÑ ÅÂºí¸´PC °ü·Ã °¨Á¤¼­¿Í ´õºÒ¾î ÃÖ¾¾ÀÇ Áø¼úÁ¶¼­¿Í Áø¼ú¼­, °ø¹ü°ü°è¿¡ ÀÖ´Â Â÷ÀºÅÃ Àü Ã¢Á¶°æÁ¦ÃßÁø´ÜÀå(48)°ú Àå½ÃÈ£¾¾(38), ±èÁ¾ Àü ¹®Ã¼ºÎ 2Â÷°ü(48)ÀÇ 1½É ÆÇ°á¹® µîµµ ÀçÆÇºÎ¿¡ Á¦ÃâÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÃÖ¾¾ Ãø ÀÌ°æÀç º¯È£»ç´Â “ÃÖ¾¾ÀÇ ÀÚÇÊÁø¼ú¼­´Â º»ÀÎÀÌ Á÷Á¢ ½è´Ù°í ÇÏÁö¸¸ »ç½Ç Á÷Á¢ ¾´ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó¸ç “°ËÂû ÃøÀÌ Á¶»ç°¡ ¾Æ´Ï°í ¸é´ãÀÌ¶ó°í ÇØ º¯È£ÀÎ ÀÔÈ¸ ¾øÀÌ ÀÛ¼ºµÆ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¾È Àü ¼ö¼®ÀÇ ³ú¹° ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ ¾È Àü ¼ö¼® Ãø º¯È£ÀÎµµ »ç½ÇÁ¶È¸ È¸½Å¼­ µî Áõ°Å¸¦ ¹«´õ±â·Î Á¦ÃâÇß´Ù.

°á½É°øÆÇÀº °ËÂû°ú ¹Ú¿µ¼ö Æ¯º°°Ë»çÆÀÀÇ ÀÇ°ß Áø¼ú(³í°í)°ú Çü·®À» Á¦½ÃÇÏ´Â ±¸Çü, º¯È£ÀÎ´ÜÀÇ ÃÖÁ¾ º¯·Ð, ÃÖ¾¾ µîÀÇ ÃÖÈÄ Áø¼ú·Î ÀÌ¾îÁø´Ù.

°ËÂû°ú ¹Ú¿µ¼ö Æ¯°ËÆÀÀÌ ÃÑ 1½Ã°£, ÃÖ¾¾ÀÇ º¯È£ÀÎ´Üµµ 1½Ã°£ ÀÌ³»¿¡¼­ ¸¶Áö¸· º¯·ÐÀ» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¾È Àü ¼ö¼®ÀÌ³ª ½Å È¸Àå ÃøÀÇ ÃÖÈÄ ÀÇ°ß Áø¼ú±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â ¸¸Å­ ÀçÆÇ ¸¶¹«¸®±îÁö´Â 3½Ã°£ ³Ñ°Ô °É¸± °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¼ÛÇý±³, 20³âÁö±â ¿ÁÁÖÇö¡¤ÀÌÁø°ú ¡®¿ìÁ¤°ú½Ã¡¯...¡°°í1¶§ Ã³À½ ¸¸³µ´Âµ¥, »ç¶ûÇØ¡±
  • Çã°æ¿µ, åü ¸ö ´õµë±â ¡®¿ìÁÖ ¿¡³ÊÁö Ä¡·á¡¯ ³í¶õ...ÁöÁöÀÚµé ¡°ÀÏ¹æÀû ¸¶³à»ç³É¡±
  • ´ë¸²¿ª Ä®ºÎ¸², 20´ë Áß±¹µ¿Æ÷ »ç¸Á¡¦¡®¹üÁËµµ½Ã¡¯ Çö½ÇÈ­?
  • °¡»óÈ­Æó ±ÔÁ¦, °¡»óÈ­Æó ¾Ç¿ëÇÑ ¹üÁË Çö½ÇÈ­¡¦¡°»ç±âºÎÅÍ ¸¶¾à°Å·¡±îÁö¡±
  • ¡®³ª¸ô¶óÆÐ¹Ð¸®¡¯ °íÀåÈ¯, SNS ³­¸®³­ ÇùÂù ½Å¹ß ÀÎÁõ¼¦...¡°ÀåÃÑ ¼û±â±â Èûµé¾úÀ½?¡±
    • ¼ÛÇý±³, 20³âÁö±â ¿ÁÁÖÇö¡¤ÀÌÁø°ú ¡®¿ìÁ¤°ú½Ã¡¯...¡°°í1¶§ Ã³À½ ¸¸³µ´Âµ¥, »ç¶ûÇØ¡± ¼ÛÇý±³, 20³âÁö±â ¿ÁÁÖÇö¡¤ÀÌÁø°ú ¡®¿ìÁ¤°ú½Ã¡¯...¡°°í1¶§ Ã³À½ ¸¸³µ´Âµ¥, »ç¶ûÇØ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¼ÛÇý±³, 20³âÁö±â ¿ÁÁÖÇö¡¤ÀÌÁø°ú ¡®¿ìÁ¤°ú½Ã¡¯...¡°°í1¶§ Ã³À½ ¸¸³µ´Âµ¥, »ç¶ûÇØ¡±
    2
    Çã°æ¿µ, åü ¸ö ´õµë±â ¡®¿ìÁÖ ¿¡³ÊÁö Ä¡·á¡¯ ³í¶õ...ÁöÁöÀÚµé ¡°ÀÏ¹æÀû ¸¶³à»ç³É¡±
    3
    ´ë¸²¿ª Ä®ºÎ¸², 20´ë Áß±¹µ¿Æ÷ »ç¸Á¡¦¡®¹üÁËµµ½Ã¡¯ Çö½ÇÈ­?
    4
    °¡»óÈ­Æó ±ÔÁ¦, °¡»óÈ­Æó ¾Ç¿ëÇÑ ¹üÁË Çö½ÇÈ­¡¦¡°»ç±âºÎÅÍ ¸¶¾à°Å·¡±îÁö¡±
    5
    ¡®³ª¸ô¶óÆÐ¹Ð¸®¡¯ °íÀåÈ¯, SNS ³­¸®³­ ÇùÂù ½Å¹ß ÀÎÁõ¼¦...¡°ÀåÃÑ ¼û±â±â Èûµé¾úÀ½?¡±
    6
    ¡®ÃÖ¼ø½Ç 25³â ±¸Çü¡¯ ³ªÀÌ¿¡ °ü½É ½ò¸®´Â ÀÌÀ¯...¡°61»ì+25³â ¹«±âÂ¡¿ª±ÞÀÌ³×¡±
    7
    ´ë¸²¿ª »ç°Ç¿¡ ¼Ó Å¸´Â Áß±¹µ¿Æ÷µé¡¦¡°´ë¸²µ¿ÀÌ ¹üÁË¼Ò±¼? NO!¡±
    8
    ¡®Ç³¹®¼î¡¯ ½Å¾Æ¿µ, Àç¹ú 2¼¼¿¡°Ô Ã»È¥¹Þ¾Æ¡¦°ÅÀýÇÑ ÀÌÀ¯´Â?
    9
    ±¹½Ã¿ø, À§»ý»ç ¹× º¸°Ç±³À°»ç ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥¡¦¡°À§»ý»ç ÇÕ°Ý·ü 42.3%¡±
    10
    ºñÆ®ÄÚÀÎ ÇÃ·¡Æ¼³Ñ »ç±â±Ø ³í¶õ, °íµîÇÐ»ý ½Åº¯ º¸È£Áß¡¦¡°°æÂûÀÌ ¹ÐÂø °ü¸®¡±
    °æÀÌ·Î¿î Âû³ªÀÇ ±â·Ï, ½º¹Ì½º¼Ò´Ï¾ð Æ¯º°»çÁøÀü
    ¿ï»ê ³²±¸¹®È­¿ø ¹®È­ÇÐ±³ 2017³â °¥¹«¸®
    Ã»¼Ò³â ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó´Ü Ã¢´Ü ±â±Ý¸ð±Ý ±âºÎÀü
    ¿¬¸» ¿ï»ê ´Ù¾çÇÑ °ø¿¬¡¦ÀÔ¸À´ë·Î °ñ¶óº¸ÀÚ
    ÀÌ»óÈ­ µÎ¹øÂ° °³ÀÎÀü ¡®ÇÑÁöäñ ¸¶À½À» Ç°´Ù¡¯

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr