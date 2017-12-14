¡®±¹Á¤³ó´ÜÀÇ ³¡¡¯ ÃÖ¼ø½Ç ±¸Çü ¿À´Ã ¿ÀÈÄ ¿¹Á¤¡¦Ä¡¿­ÇÑ °ø¹æ ÀÌ¾îÁ®

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‘ºñ¼±½Ç¼¼’ ÃÖ¼ø½Ç(61)¾¾¿¡ ´ëÇÑ °á½É °øÆÇ¿¡¼ Ä¡¿ÇÑ °ø¹æÀÌ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
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°ËÂû ÃøÀº ÀÌ³¯ ÃÖ¾¾°¡ »ç¿ëÇÑ ÅÂºí¸´PC °ü·Ã °¨Á¤¼¿Í ´õºÒ¾î ÃÖ¾¾ÀÇ Áø¼úÁ¶¼¿Í Áø¼ú¼, °ø¹ü°ü°è¿¡ ÀÖ´Â Â÷ÀºÅÃ Àü Ã¢Á¶°æÁ¦ÃßÁø´ÜÀå(48)°ú Àå½ÃÈ£¾¾(38), ±èÁ¾ Àü ¹®Ã¼ºÎ 2Â÷°ü(48)ÀÇ 1½É ÆÇ°á¹® µîµµ ÀçÆÇºÎ¿¡ Á¦ÃâÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÃÖ¾¾ Ãø ÀÌ°æÀç º¯È£»ç´Â “ÃÖ¾¾ÀÇ ÀÚÇÊÁø¼ú¼´Â º»ÀÎÀÌ Á÷Á¢ ½è´Ù°í ÇÏÁö¸¸ »ç½Ç Á÷Á¢ ¾´ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó¸ç “°ËÂû ÃøÀÌ Á¶»ç°¡ ¾Æ´Ï°í ¸é´ãÀÌ¶ó°í ÇØ º¯È£ÀÎ ÀÔÈ¸ ¾øÀÌ ÀÛ¼ºµÆ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¾È Àü ¼ö¼®ÀÇ ³ú¹° ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ ¾È Àü ¼ö¼® Ãø º¯È£ÀÎµµ »ç½ÇÁ¶È¸ È¸½Å¼ µî Áõ°Å¸¦ ¹«´õ±â·Î Á¦ÃâÇß´Ù.
°á½É°øÆÇÀº °ËÂû°ú ¹Ú¿µ¼ö Æ¯º°°Ë»çÆÀÀÇ ÀÇ°ß Áø¼ú(³í°í)°ú Çü·®À» Á¦½ÃÇÏ´Â ±¸Çü, º¯È£ÀÎ´ÜÀÇ ÃÖÁ¾ º¯·Ð, ÃÖ¾¾ µîÀÇ ÃÖÈÄ Áø¼ú·Î ÀÌ¾îÁø´Ù.
°ËÂû°ú ¹Ú¿µ¼ö Æ¯°ËÆÀÀÌ ÃÑ 1½Ã°£, ÃÖ¾¾ÀÇ º¯È£ÀÎ´Üµµ 1½Ã°£ ÀÌ³»¿¡¼ ¸¶Áö¸· º¯·ÐÀ» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¾È Àü ¼ö¼®ÀÌ³ª ½Å È¸Àå ÃøÀÇ ÃÖÈÄ ÀÇ°ß Áø¼ú±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â ¸¸Å ÀçÆÇ ¸¶¹«¸®±îÁö´Â 3½Ã°£ ³Ñ°Ô °É¸± °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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