¾çÇöÁ¾, ÍºÀÌµÎÈ¯ SNS¿¡ ³²±ä ¸Þ½ÃÁö¡¦¡°³×°¡ ¿·¿¡ ÀÖ¾ú´Ù¸é¡±

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KIA Å¸ÀÌ°ÅÁî ÁÂ¿Ï ¿¡ÀÌ½º ¾çÇöÁ¾ÀÌ KBO °ñµç±Û·¯ºê ½Ã»ó½Ä¿¡¼ °íÀÎÀÌ µÈ Ä£±¸ ÀÌµÎÈ¯¿¡°Ô ¼ö»óÀÇ ¿µ±¤À» µ¹¸°´Ù°í ¾ð±ÞÇÏ¸ç Íº ÀÌµÎÈ¯¿¡ ´ëÇÑ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
¾çÇöÁ¾Àº 13ÀÏ ¼¿ï °³²±¸ ÄÚ¿¢½º ¿ÀµðÅä¸®¾ö¿¡¼ ¿¸° 2017 Å¸ÀÌ¾î¹ðÅ© KBO °ñµç±Û·¯ºê ½Ã»ó½Ä¿¡¼ Åõ¼ö ºÎ¹® ¼ö»óÀÚ·Î ¼±Á¤µÆ´Ù. ¾çÇöÁ¾Àº ÃÑ À¯È¿Ç¥ 357Ç¥ Áß ¸ôÇ¥¿¡ °¡±î¿î 323Ç¥¸¦ ¹Þ¾Æ ¹«³È÷ ¼ö»óÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ¾çÇöÁ¾Àº ¼ö»ó ¼Ò°¨À» ÀÌ¾ß±â ÇÏ¸ç “ÇÏ´Ã¿¡ ÀÖ´Â Ä£±¸ (ÀÌ)µÎÈ¯ÀÌ¿¡°Ô ¼ö»óÀÇ ¿µ±¤À» µ¹¸°´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Íº ÀÌµÎÈ¯Àº ¾çÇöÁ¾ÀÇ ¿À·£ Ä£±¸·Î µÎ »ç¶÷Àº 2006³â Äí¹Ù Ã»¼Ò³â¾ß±¸´ëÈ¸¿¡¼ ÇÔ²² ÅÂ±Ø¸¶Å©¸¦ ´Þ°í °æ±â¸¦ Ä¡·¶´Ù. ÀÌµÎÈ¯Àº ÀÌÈÄ 2007³â µÎ»ê¿¡ Áö¸íµÆ°í, 2011³â 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ®·Î KIA¿¡ ÀÌÀûÇß´Ù. ±×·¯³ª »À¾ÏÀÇ ÀÏÁ¾ÀÎ ´ëÅð°ñµÎÀ°Á¾ Áø´ÜÀ» ¹Þ°í ÀÔ¿ø Ä¡·á¸¦ ¹Þ´ø Áß ¼ûÀ» °Åµ×´Ù.
Íº ÀÌµÎÈ¯Àº ´ç½Ã 1³â¿© µ¿¾È 8Â÷·Ê ¼ö¼ú°ú Ç×¾Ï Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç ¼ûÁö±â Á÷Àü¿¡´Â Æó±îÁö ÀüÀÌµÈ ¾Ï ¼¼Æ÷¸¦ ÁÙÀÌ±â À§ÇØ ¿Þ´Ù¸®±îÁö Àý´ÜÇØ¾ß¸¸ Çß´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Ù.
ÀÌµÎÈ¯ÀÇ »ç¸Á ÀÌÈÄ ¾çÇöÁ¾Àº ÀÚ½ÅÀÇ ¸ðÀÚ ¿ÞÂÊ ÇÏ´Ü¿¡ ÀÌµÎÈ¯À» ¶æÇÏ´Â ÀÌ´Ï¼È DH¸¦ »õ±â°í ´Ù³æ´Ù. ¾çÇöÁ¾Àº 2013³âºÎÅÍ ºñ½ÃÁð ¶§¸¶´Ù ÇÔ²² ´ëÇ¥ÆÀ¿¡¼ ¶Ù¾ú´ø µ¿·áµé°ú ÇÔ²² ‘Íº ÀÌµÎÈ¯ Ãß¸ð ÀÚ¼± Çà»ç’¸¦ ¿¸ç ÀÌµÎÈ¯À» ±â·È´Ù.
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|¡ã KIA Å¸ÀÌ°ÅÁî ÁÂ¿Ï ¿¡ÀÌ½º ¾çÇöÁ¾ÀÌ KBO °ñµç±Û·¯ºê ½Ã»ó½Ä Á÷ÈÄ °íÀÎÀÌ µÈ Ä£±¸ ÀÌµÎÈ¯ÀÇ SNS¿¡ ±ÛÀ» ³²°å´Ù. SNSÄ¸Ã³.
ÇÑÆí ¾çÇöÁ¾Àº °ñµç±Û·¯ºê ¼ö»ó Á÷ÈÄÀÎ 13ÀÏ ¹ã, ÍºÀÌµÎÈ¯ÀÇ SNS¿¡ Àå¹®ÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ³²°å´Ù.
¾çÇöÁ¾Àº "Ä£±¸¾ß. ÇÏ´Ã³ª¶ó¿¡¼ Àß Áö³»°í ÀÖ³Ä. ¿À´Ã µû¶ó ´õ´õ¿í ¿ì¸® µÎ»ÍÀÌ°¡ º¸°í½ÍÀº ³¯ÀÎ °Í °°´Ù. Ä£±¸¾ß ³ª °ñµç±Û·¯ºê ¹Þ¾Ò´Ù. ³×°¡ ¿·¿¡ ÀÖ¾úÀ¸¸é ¶Ç ³î¸®¸é¼ ÃàÇÏÇÑ´Ù°í ÇØÁá°ÚÁö?"¶ó¸ç ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¾çÇöÁ¾Àº "20ÀÏ¿¡ ³Ê¸¦ ±â¾ïÇÏ´Â ÆÒºÐµé°ú ÁÁÀº ½Ã°£À» º¸³»·Á°íÇØ. Èå¹µÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ÁöÄÑºÁÁà. ³» Ä£±¸, »ç¶ûÇÑ´Ù"¶ó¸ç ±ÛÀ» ³¡¸Î¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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