¡®18°³ ÇøÀÇ ±â¼Ò¡¯ ÃÖ¼ø½Ç 25³â ±¸Çü...¡°±¹Á¤³ó´Ü ¿¬°üÀÚµé ÀçÆÇ »óÈ²Àº?¡±

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±¹Á¤³ó´Ü ÇÙ½ÉÀÎ¹° ÃÖ¼ø½Ç ¾¾¿¡ °ËÂûÀÌ 25³âÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
¹Ú¿µ¼ö Æ¯°ËÆÀÀº 14ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ22ºÎ¿¡¼ ¿¸° 1½É °á½É °øÆÇ¼ ÃÖ ¾¾¸¦ Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ÀÌ°°Àº Çü·®À» Àû¿ëÇß´Ù.
ÃÖ ¾¾´Â Çü¹ý»ó Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ, °¿ä, °¿ä ¹Ì¼ö, »ç±â ¹Ì¼ö, Æ¯Á¤¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ³ú¹°°ú ¾Ë¼±¼öÀç, ¹üÁË¼öÀÍÀº´Ð±ÔÁ¦¹ý À§¹Ý µî 18°³ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.
Á÷±Ç³²¿ë·°¿ä ÇøÀÇ´Â ¹Ú Àü ´ëÅë·É, ¾ÈÁ¾¹ü Àü Ã»¿Í´ë ¼ö¼®°ú °ø¸ðÇØ ¹Ì¸£·K½ºÆ÷Ã÷Àç´Ü Ãâ¿¬±Ý 774¾ï¿øÀ» °Á¦·Î ¸ð±ÝÇÑ ÇøÀÇ´Ù.
Æ¯°¡¹ý»ó ³ú¹°Àº µþ Á¤À¯¶ó¾¾ÀÇ ½Â¸¶Áö¿ø µîÀ» À§ÇØ »ï¼ºÀüÀÚ ÀÌÀç¿ë ºÎÈ¸Àå Ãø¿¡¼ 213¾ï¿øÀÇ ³ú¹°À» ¹Þ±â·Î ¾à¼ÓÇÏ°í ½ÇÁ¦ 77¾ï9000¿©¸¸¿øÀ» ¹Þ¾Æ Ã¬±ä ÇøÀÇ´Ù. ¶ÇÇÑ »ï¼ºÀÌ ¹Ì¸£·KÀç´Ü¿¡ ³½ 204¾ï¿ø, ÇÑ±¹µ¿°è½ºÆ÷Ã÷¿µÀç¼¾ÅÍ¿¡ ÈÄ¿øÇÑ 16¾ï2800¸¸¿ø¿¡µµ Æ¯°¡¹ý ³ú¹° ÇøÀÇ°¡ Àû¿ëµÆ´Ù.
ÇÑÆí, ¾Õ¼ °ËÂûÀº ¾ÈÁ¾¹ü Àü Ã»¿Í´ë¼ö¼®¿¡°Ô´Â Â¡¿ª 6³âÀ» ±¸Çü, ½Åµ¿ºó ·Ôµ¥ È¸Àå¿¡ Â¡¿ª 4³âÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
ÀÌÀç¿ë ºÎÈ¸ÀåÀº 5³â Â¡¿ªÇüÀ» ¼±°í, Á¤È£¼º Àü ºñ¼°üÀº 1³â6°³¿ù ¼±°í, Â÷ÀºÅÃ °¨µ¶Àº 3³â ¼±°í, ÃÖ¼ø½Ç ¾¾ÀÇ Á¶Ä« Àå½ÃÈ£ ¾¾´Â 2³â 6°³¿ùÀÌ ¼±°í µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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