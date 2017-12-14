ÃÖ¼ø½Ç Â¡¿ª 25³â ±¸Çü¡¦Á¤Ã»·¡ ¡°¹ý¿øÀÌ ¿Ã·ÁÄ¡¸é ¹«±âÂ¡¿ªµµ °¡´É¡±

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‘ºñ¼±½Ç¼¼’ ÃÖ¼ø½Ç¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 25³âÇüÀÌ ±¸ÇüµÈ °¡¿îµ¥ Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ “¹«±âÂ¡¿ªµµ °¡´ÉÇÏÁö ¾Ê°Ú³Ä”°í ¸»Çß´Ù.
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ÇÑÆí °ËÂû°ú Æ¯°ËÀº ÇÔ²² ±â¼ÒµÈ ¾ÈÁ¾¹ü Àü Ã»¿Í´ë ¼ö¼®¿¡°Ô´Â Â¡¿ª 6³â°ú ¹ú±Ý 1¾ï¿ø, ³ú¹°·Î ¹ÞÀº °¡¹æ 2Á¡°ú ÃßÂ¡±Ý 4Ãµ¿©¸¸¿øÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
¶Ç ³ú¹°°ø¿© ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ½Åµ¿ºó ·Ôµ¥±×·ì È¸Àå¿¡°Õ Â¡¿ª 4³â°ú ÃßÂ¡±Ý 70¾ï¿øÀ» ±¸ÇüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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