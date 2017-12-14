¡®ÃÖ¼ø½Ç 25³â ±¸Çü¡¯ ³ªÀÌ¿¡ °ü½É ½ò¸®´Â ÀÌÀ¯...¡°61»ì+25³â ¹«±âÂ¡¿ª±ÞÀÌ³×¡±

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¹Ú¿µ¼ö Æ¯°ËÆÀÀº 14ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ22ºÎ¿¡¼ ¿¸° 1½É °á½É °øÆÇ¼ ÃÖ ¾¾¸¦ Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ÀÌ°°Àº Çü·®À» Àû¿ëÇß´Ù.
ÃÖ ¾¾´Â Çü¹ý»ó Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ, °¿ä, °¿ä ¹Ì¼ö, »ç±â ¹Ì¼ö, Æ¯Á¤¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ³ú¹°°ú ¾Ë¼±¼öÀç, ¹üÁË¼öÀÍÀº´Ð±ÔÁ¦¹ý À§¹Ý µî 18°³ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº ÃÖ¼ø½ÇÀÇ ³ªÀÌ¿¡ °ü½ÉÀ» º¸¿´´Ù.
ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº “ÃÖ¼ø½Ç ³ªÀÌ°¡ 61»ìÀÌ´Ï 25³âÀÌ¸é 80´ë Áß¹Ý¿¡ ³ª¿À°Ú±¸³ª” “ÃÖ¼ø½ÇÀÌ 60´ëÀÎ°É °¨¾ÈÇÏ¸é °ÅÀÇ ¹«±âÂ¡¿ªÀÌ³×” “25³âÀÌ¸é ¸Å¿ì ÅëÄèÇÑ ÆÇ°áÀÌ´Ù. ¾îÂ÷ÇÇ ÃÖ¼ø½Ç ³ªÀÌ+25³âÀÌ¸é ¹¹ ¹«±âÂ¡¿ª±Þ” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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