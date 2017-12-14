¡®¹æÁß ¹® ´ëÅë·É ÃëÀç¡¯ ùÛ±âÀÚµé ºÀº¯?...¡°ñé°æÈ£¿ø, ¹«ÀÚºñÇÑ Áý´Ü±¸Å¸¡±

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14ÀÏ Áß±¹ º£ÀÌÂ¡¼ ¿¸° ÇÑÁß ¹«¿ªÆÄÆ®³Ê½Ê °³¸·½Ä¿¡ Âü¼®ÇÑ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀ» ÃëÀçÇÏ´ø »çÁø ±âÀÚ 2¸íÀº Áß±¹ °æÈ£¿øµé¿¡ ÆøÇàÀ» ´çÇØ ÀÀ±Þ ÈÄ¼ÛµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»çÀå¿¡´Â ÇÑ±¹ÀÏº¸¿Í ¸ÅÀÏ°æÁ¦, ¿¬ÇÕ´º½º µî Ã»¿Í´ë ¼Ò¼Ó ÃâÀÔ »çÁø±âÀÚµéÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
¹®Á¦´Â ¹® ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ³¯ °³¸·½Ä¼ ¿¬¼³°ú Å¸Â¡ ÈÄ Áß¾Óº¹µµ¸¦ ÀÌµ¿ÇÏ´Â ¼ø°£, Áß±¹ Ãø °æÈ£¿øÀÌ º°´Ù¸¥ ÀÌÀ¯¾øÀÌ ÀÏºÎ »çÁø±âÀÚµéÀ» Á¦ÁöÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÀÌ¿¡ ÇÑ±¹ÀÏº¸ »çÁø±âÀÚ´Â Ç×ÀÇ, ÃëÀçºñÇ¥¸¦ °Åµì º¸¿©ÁáÁö¸¸ Áß±¹ °æÈ£¿ø ÃøÀº ÀÌ ±âÀÚÀÇ ¸è»ìÀ» Àâ°í ¹Ù´Ú¿¡ ¾²·¯¶ß¸° °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¶ÇÇÑ ¿¬ÇÕ´º½º »çÁø±âÀÚ´Â ÀÌ ¸ð½ÀÀ» ÃÔ¿µÇÏ·Á ÇÏÀÚ Áß±¹ °æÈ£¿øÃøÀÌ Ä«¸Þ¶ó¸¦ »©¾Ñ¾Æ ´øÁ³´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¹® ´ëÅë·ÉÀÌ ±¹³» ±â¾÷ºÎ½º°¡ ÀÖ´Â °÷À¸·Î ÀÌµ¿ÇÏÀÚ ¶Ç Áß±¹ °æÈ£¿ø ÃøÀº ¸·¾Æ ¼± °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÀÌ¾î ÁÖº¯¿¡ ÀÖ´ø Áß±¹ °æÈ£¿ø 10¿©¸íÀÌ °©ÀÚ±â ¸ô·Áµé¾î ÀÌ ±âÀÚ¸¦ º¹µµ·Î ²ø°í³ª°£ µÚ ÁÖ¸ÔÁúÀ» ÇÏ°í ¾ó±¼À» °Å¸ÇÏ´Â µî Áý´ÜÀûÀ¸·Î ±¸Å¸ÇÏ±â ½ÃÀÛÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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