ùÛ»çÁø±âÀÚÇù ¡°ÀÚ±â Áý ¾È¹æ¼­ ¼Õ´ÔÀÎ ±âÀÚ ÆøÇàÇÑ Áß±¹¡±¡¦°ü·ÃÀÚ ¾öÁß Ã³¹ú ¿ä±¸

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|¡ã ÇÑ±¹ÀÇ »çÁø±âÀÚ°¡ 14ÀÏ ¿ÀÀü º£ÀÌÂ¡ ±¹°¡È¸ÀÇ Áß½É BÈ¦¿¡¼ ¿¸° ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ‘ÇÑ·Áß °æÁ¦·¹«¿ª ÆÄÆ®³Ê½Ê °³¸·½Ä’¿¡¼ ½ºÅ¸Æ®¾÷°üÀ¸·Î ÀÌµ¿Áß, Áß±¹Ãø °æÈ£¿ø¿¡°Ô ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ÆøÇà ´çÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁø À§ÂÊºÎÅÍ ÇÑ±¹°æÈ£¿øÀÌ µé¾î¿ÀÀÚ °¡ÇØÀÚ°¡ µÚ·Î ¹Ð·Á³ª¿À´Ù ¹ß·Î ¾ó±¼À» °¡°ÝÇÏ´Â ¸ð½À. Ã»¿Í´ë»çÁø±âÀÚ´Ü
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ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸´Â ÀÌ³¯ ‘Áß±¹ÂÊ °æÈ£¿øµéÀÇ ÇÑ±¹ »çÁø±âÀÚ ÆøÇà »ç°ÇÀ» °·ÂÈ÷ ±ÔÅºÇÑ´Ù’´Â ³»¿ëÀÇ ¼º¸íÀ» ³»°í Áß±¹ Á¤ºÎÀÇ »ç°ú¿Í Ã¥ÀÓÀÚ ¹× °ü·ÃÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Ã³¹úÀ» °·ÂÈ÷ ¿ä±¸Çß´Ù.
ÇùÈ¸ Ãø¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ÆøÇà ´çÇÑ ±âÀÚµéÀº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ Âü¼®ÇÑ ÇÑÁß °æÁ¦¹«¿ª ÆÄÆ®³Ê½Ê °³¸·½ÄÀ» ÃëÀçÇÏ±â À§ÇØ ÇöÀåÀ» Ã£¾Ò´Ù.
°³¸·½Ä µÚ ÇÑÁß ½ºÅ¸Æ®¾÷ ±â¾÷ºÎ½º¸¦ µÑ·¯º¸±â À§ÇØ ¸ÂÀºÆí È¦·Î ÀÌµ¿ÇÏ´Â ´ëÅë·É ÀÏÇàÀ» µû¶ó°¡´Â ÇÑ±¹ ÃëÀçÁøÀ» Áß±¹ °æÈ£¿øµéÀÌ Á¦ÁöÇß°í ÀÌ¿¡ Ç×ÀÇÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ Áß±¹ °æÈ£¿øµéÀº »çÁø±âÀÚ Áß ÇÑ¸íÀÇ ¸è»ìÀ» Àâ°í µÚ·Î ³Ñ¾î¶ß·È´Ù. ¶Ç ÆøÇà Àå¸éÀ» ÃÔ¿µÇÏ´Â ´Ù¸¥ »çÁø±âÀÚÀÇ Ä«¸Þ¶ó¸¦ »©¾Ñ¾Æ ´øÁö·Á°í Çß´Ù.
1Â÷ ÆøÇà »óÈ² µÚ¿¡ ÃëÀç¸¦ À§ÇØ ½ºÅ¸Æ®¾÷ È¦ ÀÔ±¸¿¡ µµÂøÇÑ ÇÑ±¹ ÃëÀçÁøÀ» Áß±¹ °æÈ£¿øµéÀÌ ´Ù½Ã ¸·¾Æ¼¹´Ù.
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ÇùÈ¸ÃøÀº “Áß±¹ °æÈ£¿ø 15¸í ÀÌ»óÀÌ ÀÌ ±âÀÚ¸¦ µÑ·¯½Î°í ÁÖ¸ÔÁúÀ» Çß°í ¶¥¿¡ ³Ñ¾îÁöÀÚ ¹ß·Î ¾ó±¼À» Â÷±â±îÁö Çß´Ù”¸ç “ÀÌ ±âÀÚ´Â ¿À¸¥ÂÊ ´«µÎµ¢ÀÌ ½ÉÇÏ°Ô º×°í ¾çÂÊ ÄÚ¿¡¼ ÇÇ¸¦ Èê·È´Ù. ÇöÀç ÀÌ ±âÀÚ´Â ¾îÁö·³Áõ°ú ±¸Åä¸¦ È£¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
Ã»¿Í´ë ÃáÃß°ü Á÷¿ø°ú ´Ù¸¥ ±âÀÚµéÀÌ ¸»·ÈÁö¸¸ ¼Ò¿ë¾ø¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÇùÈ¸ ÃøÀº “´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹¹ÎÀÇ ¾Ë ±Ç¸®¸¦ ´ëÇ¥ÇØ ÃëÀç ÁßÀÎ ±âÀÚµéÀÇ ÃëÀç¸¦ ¹æÇØÇÏ°í Áý´Ü ÆøÇàÇÑ °ÍÀº ´ëÇÑ¹Î±¹À» ÆøÇàÇÑ °Í°ú ´Ù¸§¾ø´Ù”¸ç “¾ç±¹ÀÇ ¿ìÈ£ÁõÁøÀ» À§ÇØ ±¹ºó ¹æ¹®ÇÑ ´ëÅë·É°ú ÇÔ²² ¿Â ÇÑ±¹ ÃëÀçÁøÀ» ÀÌ·¸°Ô ÇÔºÎ·Î ´ëÇØµµ µÈ´Ù´Â »ý°¢Àº ¾îµð¼ À¯·¡ÇÑ °ÍÀÎÁö ¹¯Áö ¾ÊÀ» ¼ö ¾ø´Ù”°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
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ÇùÈ¸ ÃøÀº “ÀÌ¹ø »ç°ÇÀ» ¾öÁßÇÏ°Ô »ý°¢ÇÏ¸ç ÀÌ »ç°ÇÀ» Ã³¸®ÇÏ´Â ¾ç±¹ Á¤ºÎ¸¦ ÁöÄÑº¼ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “´Ù½Ã ÇÑ¹ø ¿ä±¸ÇÑ´Ù. Áß±¹ Á¤ºÎ´Â ÀÌ »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ Áï°¢ »ç°úÇÏ°í °ü·ÃÀÚ¸¦ Ã³¹úÇÏ¶ó!”°í ÃË±¸Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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