¡®Áß±¹°æÈ£¿ø, ±âÀÚÆøÇà¡¯ ·ù¿©ÇØ ¡°±¼¿åÀÇ È­·æÁ¡Á¤¡± ¸Íºñ³­

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.15 ±Ý 12:24
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½ÂÀÎ 2017.12.15  
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¶ÇÇÑ “±×·¯´ø Áß ÇÑ±¹±âÀÚ´Ü¿¡ ´ëÇÑ Áß±¹ ÃøÀÇ ÆøÇàÀº ±¼¿åÀÇ È­·æÁ¡Á¤ÀÌ´Ù”¸ç “Áß±¹ ÃøÀÇ ÇÑ±¹±âÀÚ´Ü¿¡ ´ëÇÑ ÆøÇàÀº ¿Ü±³°ü·Ê»ó µµÀúÈ÷ ÀÖÀ» ¼ö ¾ø´Â ÀÏÀÌ´Ù. ¾ó¸¶³ª ¸¸¸¸ÇÏ°Ô º¸¾ÒÀ¸¸é ±×·± ÀÏÀÌ ¹ß»ýÇßÀ»±î?”¶ó°í ¹Ý¹®Çß´Ù.

µ¡ºÙ¿© “Áß±¹ÃøÀÇ ÇÑ±¹±âÀÚ´Ü¿¡ ´ëÇÑ ÆøÇàÀº ¿Ü±³°ü·Ê»ó µµÀúÈ÷ ÀÖÀ»¼ö ¾ø´Â ÀÏÀÌ´Ù”¸ç “¾ó¸¶³ª ¸¸¸¸ÇÏ°Ô º¸¾ÒÀ¸¸é ±×·±ÀÏÀÌ ¹ß»ýÇßÀ»±î? Á¤ºÎ´Â ±¼Á¾ÀÇ ÀÚ¼¼¸¦ ¹ö¸®°í Áß±¹Á¤ºÎ¿¡ Áø»ó±Ô¸í°ú °ü·ÃÀÚ ¹®Ã¥ ¹× Àç¹ß¹æÁö µî ¾à¼ÓÀ» ¹Þ¾Æ³»¾ßÇÑ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ Áß±¹Ãø°ú »çÀü¿¡ ÃæºÐÇÑ ÃëÀçÇùÁ¶¸¦ ÇÏÁö¸øÇØ ±¹Á¦Àû ¸Á½ÅÀ» ÃÊ·¡ÇÑ Ã»¿Í´ë °ü°èÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¹®Ã¥µµ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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