¡®Áß±¹°æÈ£¿ø, ±âÀÚÆøÇà¡¯ ·ù¿©ÇØ ¡°±¼¿åÀÇ È­·æÁ¡Á¤¡± ¸Íºñ³­

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Áß±¹À» ±¹ºó ¹æ¹®ÁßÀÎ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀ» ÃëÀçÇÏ´ø »çÁø±âÀÚ°¡ Áß±¹ °æÈ£¿ø¿¡ Áý´Ü ÆøÇàÀ» ´çÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ·ù¿©ÇØ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ ‘±¼¿åÀûÀÌ´Ù’°í ÀüÇß´Ù.
·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº 14ÀÏ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “¹® ´ëÅë·ÉÀÌ Áß±¹À» ±¹ºó¹æ¹®ÇÑ´Ù°í ÀÚ¶ûÇÏ´õ´Ï, °©ÀÚ±â Áß±¹½Ã¹ÎµéÀÌ °¡´Â ½Ä´ç¿¡ ¾É¾Æ¼ µÎÀ¯¶û Á¶½ÄÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» °ø°³Çß´Ù”¸ç “»ç½Ç °æÈ£´Â ¾îÂî ÇÏ¿´´ÂÁö °ÆÁ¤ÀÌ µÉ Á¤µµ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “¹æ¹®³¯ ½ÃÁøÇÎ ÁÖ¼®Àº ³²°æÀ¸·Î °¡¹ö¸®°í ÇÏÀ§°øÁ÷ÀÚÀÇ ¹è¿õÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “Áß±¹°úÀÇ °ü°è¿¡¼ »ïºÒ¿øÄ¢¿¡ ´ëÇÑ °ø½ÄÀû ÀÔÀåÇ¥ÇöÀ» ¿ä±¸¹Þ´Â µî ±¼¿åÀûÀÎ »óÈ²ÀÌ ¿¬ÃâµÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “±×·¯´ø Áß ÇÑ±¹±âÀÚ´Ü¿¡ ´ëÇÑ Áß±¹ ÃøÀÇ ÆøÇàÀº ±¼¿åÀÇ È·æÁ¡Á¤ÀÌ´Ù”¸ç “Áß±¹ ÃøÀÇ ÇÑ±¹±âÀÚ´Ü¿¡ ´ëÇÑ ÆøÇàÀº ¿Ü±³°ü·Ê»ó µµÀúÈ÷ ÀÖÀ» ¼ö ¾ø´Â ÀÏÀÌ´Ù. ¾ó¸¶³ª ¸¸¸¸ÇÏ°Ô º¸¾ÒÀ¸¸é ±×·± ÀÏÀÌ ¹ß»ýÇßÀ»±î?”¶ó°í ¹Ý¹®Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “Áß±¹ÃøÀÇ ÇÑ±¹±âÀÚ´Ü¿¡ ´ëÇÑ ÆøÇàÀº ¿Ü±³°ü·Ê»ó µµÀúÈ÷ ÀÖÀ»¼ö ¾ø´Â ÀÏÀÌ´Ù”¸ç “¾ó¸¶³ª ¸¸¸¸ÇÏ°Ô º¸¾ÒÀ¸¸é ±×·±ÀÏÀÌ ¹ß»ýÇßÀ»±î? Á¤ºÎ´Â ±¼Á¾ÀÇ ÀÚ¼¼¸¦ ¹ö¸®°í Áß±¹Á¤ºÎ¿¡ Áø»ó±Ô¸í°ú °ü·ÃÀÚ ¹®Ã¥ ¹× Àç¹ß¹æÁö µî ¾à¼ÓÀ» ¹Þ¾Æ³»¾ßÇÑ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ Áß±¹Ãø°ú »çÀü¿¡ ÃæºÐÇÑ ÃëÀçÇùÁ¶¸¦ ÇÏÁö¸øÇØ ±¹Á¦Àû ¸Á½ÅÀ» ÃÊ·¡ÇÑ Ã»¿Í´ë °ü°èÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¹®Ã¥µµ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí, 14ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ Âü¼®ÇÑ ÇÑ·Áß°æÁ¦¹«¿ª ÆÄÆ®³Ê½Ê Çà»çÀå¿¡¼ Áß±¹ Ãø °æÈ£¿øÀÌ ÇÑ±¹ ¼öÇà±âÀÚ¸¦ ÆøÇàÇÏ´Â »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ³ë±Ô´ö ¿Ü±³ºÎ ´ëº¯ÀÎÀº “Á¤ºÎ´Â ¿À´Ã ¿ì¸® Ãø ±âÀÚ°¡ ÃëÀç°úÁ¤¿¡¼ ºÎ»óÀ» ÀÔÀº ºÒ»ó»ç°¡ ¹ß»ýÇÑ µ¥ ´ëÇØ ´ë´ÜÈ÷ À¯°¨À¸·Î »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “Á¤ºÎ´Â Áß±¹Á¤ºÎ¿¡ Áï°¢ À¯°¨ÀÇ ¶æÀ» ÀüÇÏ°í »ç°Ç Áø»ó¿¡ ´ëÇÑ Ã¶ÀúÇÑ Á¶»ç¿Í ÇÊ¿äÇÑ ´ëÀÀÁ¶Ä¡¸¦ ÃëÇØÁÙ °ÍÀ» °·Â ¿äÃ»Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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