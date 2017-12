지난 14일 해성그룹의 자동차 DC모터 및 전동공구 제조 전문기업 계양전기㈜(대표 정한수)의 제품 3개 기종이 ‘굿 디자인(GOOD DESIGN) 어워드’에 이어 ‘핀업(PIN UP) 디자인 어워드’를 수상했다고 밝혔다. 국내 3대 디자인 시상식으로 불리는 핀업(PIN UP) 디자인 어워드에서계양전기는2관왕을 달성하게 됐다.수상과 선정의 영예를 얻은 제품은 18V 충전임팩트 드라이버(ID18BLA)와 차세대 전동킥보드인 ‘스쿠티 프로(SCOOTY PRO)’, 18V 충전멀티컷터(MC18BL) 3기종이다. 특히 18V 충전임팩트드라이버 ID18BL은 차별화된 디자인과 성능을 토대로 금번 어워드의 최상위 등급인 ‘Best of Best’상을 수상했다. 이어 스쿠티 프로는 ‘Pin up Best 100’를 수상, 18V 충전멀티컷터 MC18BL은 ‘Finalist’로 선정됐다. 이번 시상식의 심사기준은 창의적 디자인과 단순미를 갖춘 디자인 그리고 실용성과 기능성 등이 강조돼 사용자 편의를 고려한 우수 디자인 제품을 최우선으로 선발했다. 이런 가운데 18V 충전임팩트드라이버(ID18BLA)는 그동안 대표돼 왔던 계양전기의 RED 컬러를 과감히 줄여 BLACK 컬러와의 조화를 추구해 눈길을 끌었다.공구류 제품에서는 그 동안 볼 수 없었던 Look을 표현할 수 있도록 디자인했다. 18V 충전임팩트드라이버는국내 순수 기술로 차별화된 디자인과 성능, 우수한 품질을 갖춘 계양전기 전동공구 대표제품으로 내년 상반기 출시 예정이다. 18V 충전멀티컷터(MC18BL)의 경우 다양한 건축현장에서 주로 사용되는 제품으로 어느 각도에서건 모든 부재(목재, 석고, 타일, 철물, 콘크리트)를 손쉽게 절단 할 수 있는 것이 특징이다. 각종 공구가 쉽게 자를 수 없는 각도나 공구가 들어갈 수 없는 작은 틈을 자르는데 매우 유용하게 사용될 것으로 보인다. 모든 액세서리는 MC18BL 상단의 QCB(Quick Change Blade) 핸들을 이용해 간편한 원 터치 교체가 가능해 만족도가 높다.또 그립부분에슬림한 디자인을 적용함으로써 장시간 사용에도 문제가 없다. LED 라이트와 같이 사소한 부분까지 사용자의 환경 및 경험을 바탕으로 디자인의 중요한 요소로 고려해 호평 받았다. 순수 국내기술로 만들어진 ‘스쿠티 프로(SCOOTY PRO)’ 역시 세련되고 깔끔한 외관 디자인이 돋보이는 제품이다. 편의성과 휴대성을 강화해 사용자의 편의를 증가시켰다. 또 안전과 재미를 모두 갖춘 전동 킥보드로 가까운 거리 이동을 위한 퍼스널 모빌리티로서 친환경적이고 경제적인 것이 특징이다. 전면 헤드램프와 시큐리티 LED를 통해 야간에도 안전하게 이용 가능하며,하이그로시한 컬러는 고급스럽고 세련된 디자인으로 사용자의 만족감과 즐거움을 주기에 충분하다. 이번에 선보인 스쿠티 프로는 내년 상반기 출시 예정이다. 계양전기 관계자는 “이번 수상은 계양전기의 우수한 디자인 역량을 대외적으로 알릴 수 있었던 뜻 깊은 자리였다”며 “향후 계양전기만의 혁신적인 디자인으로 사용자를 배려한 제품을 꾸준히 선보이기 위해 노력하겠다”고 전했다. 한편, ‘핀업 디자인 어워드’는 한국산업디자이너협회가 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 디자인 공모전으로 ‘굿디자인’, ‘대한민국 디자인 대상’과 함께 국내 3대 디자인상으로 꼽히며 국내 산업 전반에서 최고의 공신력과 권위를 인정받고 있다. 디지털뉴스부 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet