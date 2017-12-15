¿ìº´¿ì, ±¸¼Ó Àü ¿µÀå½É»ç ÃâÀÔ¹®¿¡ ¡®²Î¡¯...¡®¾Æ!¡¯ Â¥Áõ¼¯ÀÎ ºñ¸í Áö¸¥ ÈÄ Ç¥Á¤ ¡®½Î´Ã¡¯

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¿ì Àü ¼ö¼®Àº ÃëÀçÇÏ·Á°í ¸ô¸° ±âÀÚµé¿¡ ¹Ð·Á À¯¸®¹®¿¡ ºÎµúÈù ÈÄ “¾Æ! (¿Ö ±×·¡, ¿Ö)”¶ó°í ¼Ò¸®¸¦ Áú·¶´Ù.
ÀÌ¾î Àá½Ã ÃëÀçÁøÀ» ³ë·Áº¸°í¼± Â¥Áõ¼¯ÀÎ Ç¥Á¤À¸·Î ¹ý¿øÀ» ºüÁ®³ª¿Í ´ë±â Àå¼ÒÀÎ ¼¿ï±¸Ä¡¼Ò·Î ÇâÇÏ´Â Â÷·®¿¡ Å¾½ÂÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿© ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë ±¹Á¤¿ø ¼ö»çÆÀÀº 15ÀÏ »õº® ¿ì Àü ¼ö¼®À» Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ ÇøÀÇ·Î ¼¼ ¹øÂ° ¿µÀå Ã»±¸ ³¡¿¡ ±¸¼ÓÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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