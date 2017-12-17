[ÅäÆ®³Ñ ¸Ç½ÃÆ¼] ¼ÕÈï¹Î, ½Â¸® ÇâÇÑ ÀÚ½Å°¨¡¦¡°¸Ç½ÃÆ¼°¡ ¹«Àû? ±×µéµµ ÀÎ°£ÀÏ »Ó¡±

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|¡ã ¼ÕÈï¹Î(25)ÀÌ ±¹ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ¿¡Æ¼ÇÏµå ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸®´Â 2017-2018 ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× ¸Ç½ÃÆ¼¿Í ¿øÁ¤ °æ±â¿¡¼ ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× ½ÃÁð 9È£°ñÀÌÀÚ 5¿¬¼Ó °ñÀ» ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö Ãà±¸ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
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¼ÕÈï¹ÎÀº 17ÀÏ »õº® 2½Ã 30ºÐ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¿µ±¹ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ¿¡Æ¼ÇÏµå ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸®´Â 2017-2018 ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× ¸Ç½ÃÆ¼¿Í ¿øÁ¤ °æ±â¸¦ Ä¡¸¥´Ù.
¼ÕÈï¹ÎÀÌ ÀÌ¹ø ¸Ç½ÃÆ¼Àü¿¡¼ °ñÀ» ÅÍÆ®¸®¸é °³ÀÎ ÃÖ´Ù 5¿¬¼Ó °ñÀ» ±â·ÏÇÏ°Ô µÈ´Ù. ¼ÕÈï¹ÎÀº ¾Õ¼ Áö³ 3ÀÏ ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× ¿ÓÆÛµåÀüÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 7ÀÏ À¯·´Ãà±¸¿¬¸Í(UEFA) Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× ¾ÆÆ÷¿¤Àü, 9ÀÏ ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× ½ºÅäÅ©½ÃÆ¼Àü, 14ÀÏ ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× ºê¶óÀÌÅÏ È£ºê ¾Ùºñ¾îÀü¿¡¼ 1°ñ ¾¿À» ³Ö¾î 4°æ±â ¿¬¼Ó 4°ñÀ» ¼º°ø½ÃÄ×´Ù.
¼ÕÈï¹ÎÀº Áö³ 15ÀÏ ¿µ±¹ ¶óµð¿À ÅäÅ©½ºÆ÷Æ®¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “Ãà±¸´Â ¾Æ¹«µµ ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “¹°·Ð ¸Ç½ÃÆ¼°¡ °ÇÏ°í ÈÇ¸¢ÇÑ ÆÀÀÌ°í ¸¹Àº °ñÀ» ³ÖÁö¸¸ ¿ì¸® ¿ª½Ã °ÇÏ°í µæÁ¡·ÂÀÌ ÀÖ´Ù”°í ÀÚ½Å°¨À» ³»ºñÃÆ´Ù.
±×·¯¸é¼ ±×´Â “Ãà±¸´Â 11¸í ´ë 11¸íÀÌ ½Î¿î´Ù. °øÀº ÇÏ³ª°í ¸ðµç ¼±¼ö°¡ 2°³¾¿ÀÇ ´Ù¸®°¡ ÀÖ´Ù. ±×µé(¸Ç½ÃÆ¼ ¼±¼öµé)µµ ÀÎ°£ÀÏ »Ó”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¸Ç½ÃÆ¼´Â 14ÀÏ ½º¿ÏÁö½ÃÆ¼¸¦ 4-0À¸·Î ´©¸£¸ç ´ÜÀÏ ½ÃÁð ÃÖ´Ù ¿¬½ÂÀÎ 15¿¬½ÂÀ¸·Î ¸®±× ¼±µÎ¸¦ ÁöÅ°¸ç ÁúÁÖ ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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