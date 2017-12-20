¡®°íÁØÈñ ¾ç ½ÇÁ¾»ç°Ç¡¯ 8¿ù ÀÌÈÄ ¸ñ°ÝÀÚ ¾ø¾î ¹Ì½ºÅÍ¸®¡¦¡°´õ ÀÏÂï ½ÇÁ¾µÆ´Ù?¡±

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|¡ã ÀüºÏ ÀüÁÖ¿¡¼ ½ÇÁ¾µÈ °íÁØÈñ(5)¾çÀ» Ã£±â À§ÇØ °æÂûÀÌ ÀÎÀû»çÇ×ÀÌ ´ã±ä Àü´ÜÀ» ¹èÆ÷ÇÏ°í ½ÇÁ¾ Àå¼Ò¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÁýÁß ¼ö»öÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖÀ¸³ª ¾ÆÁ÷±îÁöµµ °í¾çÀÇ Çà¹æ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ·¸´Ù ÇÒ ´Ü¼°¡ ³ª¿ÀÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. ÀüÁÖ´öÁø°æÂû¼ Á¦°ø.
ÀüºÏ ÀüÁÖ¿¡¼ ½ÇÁ¾µÈ °íÁØÈñ(5)¾çÀ» Ã£±â À§ÇØ °æÂûÀÌ ÀÎÀû»çÇ×ÀÌ ´ã±ä Àü´ÜÀ» ¹èÆ÷ÇÏ°í ½ÇÁ¾ Àå¼Ò¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÁýÁß ¼ö»öÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖÀ¸³ª ¾ÆÁ÷±îÁöµµ °í¾çÀÇ Çà¹æ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ·¸´Ù ÇÒ ´Ü¼°¡ ³ª¿ÀÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
20ÀÏ ÀüºÏÁö¹æ°æÂûÃ»Àº ½ÇÁ¾ Àü´ÜÁö¸¦ ¹èÆ÷ÇÑ Áö³ 15ÀÏºÎÅÍ 20ÀÏ±îÁö ÁØÈñ¾çÀ» ¸ñ°ÜÇß´Ù´Â ½Å°í´Â ¸ðµÎ 32°Ç Á¢¼öµÆ´Ù. ½Å°í ÀüÈ´Â ÀüÁÖ¸¦ ºñ·ÔÇØ ¼¿ï, ÀÎÃµ, ´ë±¸, Æ÷Ç× µî¿¡¼ °É·Á¿Ô´Ù.
±×·¯³ª °æÂûÀÌ ½Å°íÀÚµéÀÌ Á¦º¸ÇÑ ¸ñ°Ý Àå¼Ò·Î Ãâµ¿ÇØ ÀÎ±ÙÀÇ Æó¼âÈ¸·Î(CC)TV¸¦ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú 32°Ç ¸ðµÎ ¿ÀÀÎ ½Å°í·Î ÆÇ¸í³µ´Ù.
°í¾ç °¡Á·ÀÇ Áõ¾ð¿¡ µû¸£¸é °í¾çÀº Áö³´Þ 18ÀÏ ½ÇÁ¾µÈ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ´ç½Ã °í¾çÀº °è¸ðÀÎ ÀÌ¸ð(35)¾¾ÀÇ ¾î¸Ó´Ï ±è¸ð(61)¾¾¿Í »ì°í ÀÖ¾ú´Ù.
»ç°Ç ´çÀÏ ÀÌ¾¾´Â °í¾çÀÇ Ä£¾Æ¹öÁöÀÎ °í¸ð(35)¾¾¿Í ½ÉÇÏ°Ô ´ÙÅ÷ ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ ¾î¸Ó´ÏÀÌÀÚ °í¾çÀÇ »õ¿ÜÇÒ¸Ó´ÏÀÎ ±è¾¾¿¡°Ô ¿¬¶ôÇØ µ¥¸®·¯ ¿Í´Þ¶ó°í ¿äÃ»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ±è¾¾°¡ °í¾çÀ» Áý¿¡ È¥ÀÚ µÎ°í µþÀÎ ÀÌ¾¾¸¦ µ¥¸®·¯ °¬°í ÀÌ¾¾¸¦ µ¥¸®°í µ¹¾Æ¿Í º¸´Ï °í¾çÀÌ »ç¶óÁø µÚ¿´´Ù. ±è¾¾¿Í ÀÌ¾¾´Â ´ç½Ã °í¾çÀ» Ä£¾Æ¹öÁöÀÎ °í¾¾°¡ µ¥¸®°í °¬´Ù°¡ »ý°¢ÇÏ°í ½Å°í¸¦ ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í °æÂû¿¡ Áø¼úÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ÀÌ¾¾´Â °í¾¾¿Í ´Ù½Ã ¿¬¶ôÀ» ÇÏ°Ô µÇ°í ±× °úÁ¤¿¡¼ °í¾çÀÌ ½ÇÁ¾µÆ´Ù´Â »ç½ÇÀ» ±ú´Ý°í Áö³ 8ÀÏ °æÂû¿¡ ½ÇÁ¾ ½Å°í¸¦ Çß´Ù. ½ÇÁ¾ 20ÀÏ¸¸ÀÌ¾ú´Ù.
½Å°í Á÷ÈÄ °æÂûÀº ¸ÅÀÏ 80∼200¸íÀÇ ÀÎ·ÂÀ» µ¿¿øÇØ ºô¶ó ÁÖº¯°ú ±â¸°ºÀ(271£í) ÀÏ´ë¸¦ ¼ö»öÇß´Ù. Áý ÁÖº¯ Æó¼âÈ¸·Î(CC)TVµµ È®º¸ÇØ ½ÇÁ¾ ½Ã°¢ È¸éÀ» ºÐ¼®ÇßÀ¸³ª CCTV¿¡¼µµ ÁØÈñ¾ç ¸ð½ÀÀº È®ÀÎÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù.
ÁØÈñ¾çÀÌ CCTV¿¡ ÂïÈ÷Áö ¾ÊÀº °ÍÀº ¹°·Ð ¸ñ°ÝÀÚ ÇÏ³ª ¾øÀÌ »ç¶óÁöÀÚ ½ÇÁ¾ °¡Á·¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÈ¤µµ ÇÔ²² Ä¿Á³´Ù. °æÂûÀº ¾ç¸ð ÀÌ¾¾¿Í ¾Æ¹öÁö °í¾¾¿¡ ´ëÇÑ °ÅÁþ¸»Å½Áö±â Á¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù. ¿ÜÇÒ¸Ó´Ï ±è¾¾´Â °ÅÁþ¸»Å½Áö±â Á¶»ç¸¦ °ÅºÎÇØ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
°æÂûÀº ºÎºÎ¿Í ¿ÜÇÒ¸Ó´Ï ±è¾¾ ¿Ü¿¡ °í¾çÀ» ¸¶Áö¸·À¸·Î °í¾çÀ» ¸ñ°ÝÇÑ »ç¶÷ÀÌ 7¿ù Áß¼ø²² ¿ø·ë ÁÖº¯ ÁÖ¹ÎÀÎ Á¡°ú, ÀÎÈÄµ¿ ¿ø·ë¿¡¼ ¿ì¾Æµ¿ ¿ø·ëÀ¸·Î ÀÌ»çÇÑ Á÷ÈÄºÎÅÍ °í¾çÀÌ ´Ü ÇÑÂ÷·Êµµ ÁÖº¯¿¡ ¸ñ°ÝµÇÁö ¾ÊÀº Á¡À» µé¾î 11¿ù 18ÀÏ ÀÌÀü¿¡ ½ÇÁ¾µÆÀ» °¡´É¼º¿¡µµ ¹«°Ô¸¦ µÎ°í ¼ö»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°æÂû °ü°èÀÚ´Â “Áö³´Þ 16ÀÏ¿¡ Ä£ºÎ°¡ ¿ì¾Æµ¿ ¿ø·ë¿¡¼ °í¾çÀ» ºÃ´Ù°í Áø¼úÇß°í, ÀÌ ¸»À» ¹Ï°í ½Í´Ù”¸ç “ÇÏÁö¸¸ ±× Àü¿¡ »ç¶óÁ³À» ¼öµµ ÀÖ´Ù°í º¸°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿Ü¿¡µµ °í¾çÀÌ È¦·Î ¿ø·ëÀ» ³ª¼¹À» °¡´É¼º°ú ¹üÇà °¡´É¼º µîÀ» µÎ·ç Á¶»çÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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