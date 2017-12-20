³ë·®Áø ÇÐ¿ø°¡ ¶Ç °áÇÙ È®ÁøÀÚ ³ª¿Í ¡®ºñ»ó¡¯¡¦¡°Á¢ÃËÀÚ 800¿©¸í °Ë»ç Áß¡±

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¼¿ï ³ë·®Áø ÇÐ¿ø°¡¿¡¼ °áÇÙ È®ÁøÀÚ°¡ Ãß°¡·Î ³ª¿Í ºñ»óÀÌ °É·È´Ù.
º¸°Ç´ç±¹Àº È®ÁøÀÚ¿Í Á¢ÃËÇÑ Á¢ÃËÀÚ°¡ 800¿©¸í¿¡ ÀÌ¸¥´Ù°í ¹ßÇ¥ÇÏ°í ÀÌµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î °áÇÙ °Ë»ç¸¦ ½Ç½Ã ÁßÀÌ´Ù.
20ÀÏ Ãß°¡·Î È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹ÞÀº B¾¾´Â ¾Õ¼ ³ë·®ÁøÀÇ ÇÑ °ø¹«¿øÇÐ¿ø¿¡ ´Ù´Ï´Ù°¡ °áÇÙ È¯ÀÚ·Î È®ÁøµÈ A¾¾¿Í´Â ´Ù¸¥ ÇÐ¿øÀÎ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. B¾¾´Â A¾¾¿Í Á¢ÃËÀÚ´Â ¾Æ´ÏÁö¸¸ °Ë»ç¸¦ Èñ¸ÁÇØ ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î °Ë»ç¸¦ ¹ÞÀº ´ë»óÀÚ Áß ÇÑ¸íÀÌ¾ú´Ù.
º¸°Ç´ç±¹Àº ¾Õ¼ A¾¾¿Í Á¢ÃËÇÑ 487¸í ÀÌ¿Ü¿¡µµ °Ë»ç¸¦ Èñ¸ÁÇÑ ³ë·®Áø ¼ÒÀç ÇÐ¿ø»ý 1Ãµ¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î °áÇÙ °ËÁøÀ» ½Ç½ÃÇß´Ù. Á¢ÃËÀÚ Áß¿¡¼´Â 261¸íÀÌ ÇöÀç±îÁö °Ë»ç°¡ ¿Ï·áµÆÀ¸¸ç ÀÌÁß °áÇÙ È¯ÀÚ´Â ¾ø¾ú´Ù.
º¸°Ç´ç±¹ÀÇ ÇöÀå ¿ªÇÐÁ¶»ç¸¦ ÅëÇØ ÆÄ¾ÇµÈ B¾¾ Á¢ÃËÀÚ´Â 800¿©¸í Á¤µµÀÌ¸ç, º¸°Ç´ç±¹Àº ´ëÇÑ°áÇÙÇùÈ¸¿Í ÇÔ²² °áÇÙ°Ë»ç¿Í Àáº¹°áÇÙ°Ë»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
º¸°Ç´ç±¹Àº 20∼30´ë ÇÐ¿ø»ýÀÌ ¹ÐÆóµÈ °ø°£¿¡¼ Àå½Ã°£ Áý´Ü»ýÈ°À» ÇÏ´Â ³ë·®Áø¿¡¼ °áÇÙ °¨¿°À» ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î Â÷´ÜÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù°í º¸°í, ÀÏ´ë ÇÐ¿ø»ýÀ» ´ë»óÀ¸·Î °áÇÙ°ËÁøÀ» ½Ç½ÃÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» °ËÅä ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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