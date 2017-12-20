¡®¿©ÈÄ¹è »ç±â¡¤Çù¹Ú¡¯ ³í¶õ, ¹®Èñ¿Á¡¤¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥ ¡®»ç½ÇÈ¥?¡¯...¡°¶¼·Á¾ß ¶¿ ¼ö ¾ø´Â »çÀÌ¡± Æø·Î

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20ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ÃÖ±Ù ¹®Èñ¿Á°ú ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥¸¦ °í¼ÒÇÑ ¹®Èñ¿ÁÀÇ ¿©ÈÄ¹è °¡¼ö A ¾¾ÀÇ ¾Æ¹öÁö°¡ ÀÌ·¯ÇÑ ÁÖÀåÀ» Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÇØ´ç ¸ÅÃ¼´Â A ¾¾ÀÇ ¾Æ¹öÁö°¡ ÀÌ³¯ ¿ÀÀü °æÂû¼¿¡¼ Á¶»ç¸¦ ¸¶Ä£ µÚ “¹®Èñ¿Á°ú ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥´Â ¶¼·Á¾ß ¶¿ ¼ö ¾ø´Â »çÀÌ´Ù”¸ç “µÎ »ç¶÷ »çÀÌ¿¡ ½Ê¼ö ³â Àü ÅÂ¾î³ È¥¿ÜÀÚ°¡ ÀÖ´Ù”°í ¸»ÇÑ ³»¿ëÀ» ÀüÇß´Ù.
¹®Èñ¿ÁÀÇ »ç»ýÈ°¿¡ ´ëÇØ Æø·ÎÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ °³ÀÎ»ç°¡ µþÀÎ A ¾¾ÀÇ »ç±â »ç°Ç¿¡µµ ¿¬·çµÆ±â ¶§¹®ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¹®Èñ¿ÁÀº Áö³ 1995³â ÀÌÈ¥Çß´Ù. ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥´Â ºÎÀÎ°ú ½½ÇÏ¿¡ ¾Æµé µÎ¸íÀÌ ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ¾Õ¼ A ¾¾´Â ¹®Èñ¿ÁÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥°¡ ½ÅÃ¼ ºÎÀ§¸¦ ¸¸Áö´Â µî ¼ºÃßÇàÀ» Çß°í, ¿¬¿¹ È°µ¿ ¸í¸ñÀ¸·Î 1¾ï6000¸¸ ¿øÀ» °¥ÃëÇß´Ù¸ç °ËÂû¿¡ °í¼ÒÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ »ç½ÇÀ» ¹®Èñ¿Á¿¡°Ô ¾Ë·ÈÁö¸¸ ¹¬ÀÎÇÏ°í Çù¹ÚÀ» Çß´Ù¸ç »ç±â ÇøÀÇ·Î ÇÔ²² °í¼ÒÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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