·ù¿©ÇØ, È«ÁØÇ¥ ÇâÇØ ¡°¡®¿µ°¨ÅÊÀÌ¡¯ ¸·¸»ÇÑ È«ÁØÇ¥µµ °°ÀÌ Â¡°èÇØ¶ó¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.20 ¼ö 21:11
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.20  
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·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº “È« ´ëÇ¥´Â Àú¸¦ ³Ê±×·´°Ô Ç°±âº¸´Ù´Â ¿ÀÈ÷·Á ¹èÃ´ÇØ¿Ô´Ù”¸ç “´çÀ» ¹è½ÅÇÏ°í ¹Ù¸¥Á¤´ç °£ ±¹È¸ÀÇ¿ø È¤Àº È« ´ëÇ¥ ÁÖº¯¿¡¼­ ºñÀ§¸¦ Àß ¸ÂÃá´Ù°í ¼Ò¹®³­ ºñ·Ê ±¹È¸ÀÇ¿øÀ» À§ÇØ º»ÀÎÀ» ¼­ÃÊ°© ´çÇùÀ§¿øÀå¿¡¼­ ¸ô¾Æ³Â´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

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