¡®°íÁØÈñ¾ç ½ÇÁ¾»ç°Ç¡¯ °ÅÁþ¸»Å½Áö±â Á¶»ç °ÅºÎ ÀÌÀ¯´Â? ¡°°¡Á·¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç ÀÌ·ïÁö´Â Áß¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.20 ¼ö 21:11
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½ÂÀÎ 2017.12.20  
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°íÁØÈñ ¾çÀº Áö³­´Þ 18ÀÏ ½ÇÁ¾µÈ ÀÌÈÄ·Î 33ÀÏÂ° Çà¹æÀÌ ¹¦¿¬ÇÏ´Ù.

ÀüºÏÁö¹æ°æÂûÃ»Àº 20ÀÏ “°íÁØÈñ¾çÀÇ Çà¹æÀ» Ã£À» ¼ö ÀÖ´Â ´Ü¼­³ª ÈçÀûÀ» ¹ß°ßÇÏÁö ¸øÇß´Ù”¸ç “½Ã¹ÎµéÀÇ Á¦º¸¿Í µµ¿òÀÌ Àý½ÇÇÑ »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

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°í¾çÀ» ¸¶Áö¸·±îÁö µ¹ºÃ´ø »ç¶÷ÀÌ ±è¾¾ÀÎ ¸¸Å­ ±è¾¾°¡ °ÅÁþ¸»Å½Áö±â Á¶»ç¸¦ °ÅºÎÇß´Ü ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ ÀÇÈ¤µµ ÇÔ²² Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

°æÂû °ü°èÀÚ´Â “¸ðµç °¡´É¼ºÀ» ¿­¾îµÎ°í ¼ö»çÇÏ´Â ¸¸Å­ °¡Á·µé¿¡ ´ëÇÑ Á¶»çµµ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¸»ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”¸é¼­µµ “ÁØÈñ¾çÀÇ Çà¹æÀ» Ã£´Â °ÍÀÌ ±Þ¼±¹«´Ù. ½Ã¹ÎµéÀÇ Á¦º¸°¡ Àý½ÇÇÏ´Ù”°í ´çºÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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