¡®°íÁØÈñ¾ç ½ÇÁ¾»ç°Ç¡¯ °ÅÁþ¸»Å½Áö±â Á¶»ç °ÅºÎ ÀÌÀ¯´Â? ¡°°¡Á·¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç ÀÌ·ïÁö´Â Áß¡±

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°íÁØÈñ ¾çÀº Áö³´Þ 18ÀÏ ½ÇÁ¾µÈ ÀÌÈÄ·Î 33ÀÏÂ° Çà¹æÀÌ ¹¦¿¬ÇÏ´Ù.
ÀüºÏÁö¹æ°æÂûÃ»Àº 20ÀÏ “°íÁØÈñ¾çÀÇ Çà¹æÀ» Ã£À» ¼ö ÀÖ´Â ´Ü¼³ª ÈçÀûÀ» ¹ß°ßÇÏÁö ¸øÇß´Ù”¸ç “½Ã¹ÎµéÀÇ Á¦º¸¿Í µµ¿òÀÌ Àý½ÇÇÑ »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
°í ¾çÀº Áö³´Þ 18ÀÏ ¿ÜÇÒ¸Ó´Ï ±è¸ð(61)¾¾°¡ ÁýÀ» ºñ¿î »çÀÌ ÀüÁÖ½Ã ´öÁø±¸ ÇÑ ¿ø·ë¿¡¼ ½ÇÁ¾µÆ´Ù. ±è¾¾´Â Áö³ 4¿ùºÎÅÍ ÀÇº×¿Ü¼Õ³àÀÎ ÁØÈñ¾ç°ú ÇÔ²² »ì¾Ò´Ù.
½ÇÁ¾ ´ç½Ã ±è¾¾´Â µþÀÎ ÀÌ¸ð(35)¾¾ÀÇ ÀüÈ¸¦ ¹Þ°í ÀÌ¾¾¸¦ µ¥¸®·¯ °¡±â À§ÇØ °í¾ç¸¸ Áý¿¡ µÐ Ã¤ ÁýÀ» ºñ¿ü´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù. ÀÌ¾¾¿Í ÇÔ²² Áý¿¡ µ¹¾Æ¿ÔÀ» ¶© ÀÌ¹Ì °í¾çÀÌ »ç¶óÁø µÚ¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ¾¾¿Í ±è¾¾´Â °í¾çÀÇ ¾Æ¹öÁö °í¸ð(36)¾¾°¡ °í¾çÀ» µ¥·Á°¬´Ù°í »ý°¢ÇØ ½Å°í¸¦ ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ¹àÇû´Ù.
°í¾çÀÇ ÇàÀûÀ» ÂÑ±â À§ÇØ °æÂûÀº ½ÇÁ¾µÈ Àå¼Ò ÀÎ±ÙÀÇ Æó¼âÈ¸·Î(CC)TV¿Í ¸ñ°ÝÀÚ Å½¹®¿¡ ³ª¼¹À¸³ª °í¾çÀÇ ÈçÀûÀ» Ã£Áö ¸øÇß´Ù.
°æÂûÀº ºÎºÎ¿Í ¿ÜÇÒ¸Ó´Ï ±è¾¾ ¿Ü¿¡ °í¾çÀ» ¸¶Áö¸·À¸·Î °í¾çÀ» ¸ñ°ÝÇÑ »ç¶÷ÀÌ 7¿ù Áß¼ø²² ¿ø·ë ÁÖº¯ ÁÖ¹ÎÀÎ Á¡°ú, ÀÎÈÄµ¿ ¿ø·ë¿¡¼ ¿ì¾Æµ¿ ¿ø·ëÀ¸·Î ÀÌ»çÇÑ Á÷ÈÄºÎÅÍ °í¾çÀÌ ´Ü ÇÑÂ÷·Êµµ ÁÖº¯¿¡ ¸ñ°ÝµÇÁö ¾ÊÀº Á¡À» µé¾î °í¾çÀÌ 11¿ù 18ÀÏ ÀÌÀü¿¡ ½ÇÁ¾µÆÀ» °¡´É¼ºµµ ¼ö»çÁßÀÌ´Ù.
°æÂûÀº ¾ç¸ð ÀÌ¾¾¿Í ¾Æ¹öÁö °í¾¾¿¡ ´ëÇÑ °ÅÁþ¸»Å½Áö±â Á¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù. ¿ÜÇÒ¸Ó´Ï ±è¾¾´Â °ÅÁþ¸»Å½Áö±â Á¶»ç¸¦ °ÅºÎÇØ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
°í¾çÀ» ¸¶Áö¸·±îÁö µ¹ºÃ´ø »ç¶÷ÀÌ ±è¾¾ÀÎ ¸¸Å ±è¾¾°¡ °ÅÁþ¸»Å½Áö±â Á¶»ç¸¦ °ÅºÎÇß´Ü ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ ÀÇÈ¤µµ ÇÔ²² Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
°æÂû °ü°èÀÚ´Â “¸ðµç °¡´É¼ºÀ» ¿¾îµÎ°í ¼ö»çÇÏ´Â ¸¸Å °¡Á·µé¿¡ ´ëÇÑ Á¶»çµµ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¸»ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”¸é¼µµ “ÁØÈñ¾çÀÇ Çà¹æÀ» Ã£´Â °ÍÀÌ ±Þ¼±¹«´Ù. ½Ã¹ÎµéÀÇ Á¦º¸°¡ Àý½ÇÇÏ´Ù”°í ´çºÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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