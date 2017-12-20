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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.20 ¼ö 21:11
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¹ÚÁ¤¿î, ¡®2Ãµ¾ï¿ø´ë °¡»óÈ­Æó¡¯ ´Ù´Ü°è »ç±â °¡´ã¡¦¡°ºÒ¹ý ´Ù´Ü°èÀÎÁö ¸ô¶ú´Ù¡± ÁÖÀå
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 2Ãµ¾ï¿ø´ë °¡»óÈ­Æó ´Ù´Ü°è »ç±â »ç°ÇÀ» ¼ö»çÁßÀÎ °ËÂûÀÌ Ã¤±¼±â ¿î¿µÀ» ´ëÇàÇÑ ¹Ì±¹¾÷Ã¼ ÀÓÁ÷¿ø°ú ÃÖ»óÀ§ ÅõÀÚÀÚµéÀ» ÀüºÎ ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°å´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

2Ãµ¾ï¿ø´ë °¡»óÈ­Æó ´Ù´Ü°è »ç±â »ç°ÇÀ» ¼ö»çÁßÀÎ °ËÂûÀÌ Ã¤±¼±â ¿î¿µÀ» ´ëÇàÇÑ ¹Ì±¹¾÷Ã¼ ÀÓÁ÷¿ø°ú ÃÖ»óÀ§ ÅõÀÚÀÚµéÀ» ÀüºÎ ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°å´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌµé Áß¿¡´Â 1990³â´ë ÃÊ¹Ý '¿À´Ã °°Àº ¹ãÀÌ¸é' µîÀÇ ³ë·¡·Î Å« ÀÎ±â¸¦ ²ö °¡¼ö ¹ÚÁ¤¿î(55)¾¾µµ Æ÷ÇÔµÅ ÀÖ¾î ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.

ÀÎÃµÁö°Ë ¿Ü»çºÎ(ÃÖÈ£¿µ ºÎÀå°Ë»ç)´Â »ç±â ¹× ¹æ¹®ÆÇ¸Å µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý µîÀÇ ÇøÀÇ·Î Ã¤±¼±â ¿î¿µ ´ëÇà ¹Ì±¹¾÷Ã¼ ‘¸¶ÀÌ´×¸Æ½º’ÀÇ °è¿­»ç ÀÓÁ÷¿ø 7¸í°ú ÃÖ»óÀ§ ÅõÀÚÀÚ 11¸íÀ» ±¸¼Ó±â¼Ò Çß´Ù°í 20ÀÏ ¹àÇû´Ù.

¶Ç °ËÂûÀº ¸¶ÀÌ´×¸Æ½ºÀÇ È«º¸ ´ã´ç °è¿­»ç ´ëÇ¥ÀÌ»çÀÎ ¹Ú¾¾ µî 3¸íµµ ¾÷¹«»óÈ¾·É µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒÇÏ°í, ´Þ¾Æ³­ ÃÖ»óÀ§ ÅõÀÚÀÚ 4¸íÀ» Áö¸í¼ö¹èÇß´Ù.

°ËÂû¿¡ µû¸£¸é ÀÌµéÀº Áö³­ÇØ 9¿ùºÎÅÍ ¿ÃÇØ 10¿ù±îÁö 1³â¿© µ¿¾È °¡»óÈ­Æó ‘ÀÌ´õ¸®¿ò’À» »ý¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ã¤±¼±â¿¡ ÅõÀÚÇÏ¸é ¸¹Àº ¼öÀÍ±ÝÀ» °¡»óÈ­Æó·Î µ¹·ÁÁÖ°Ú´Ù°í ¼Ó¿© ÅõÀÚÀÚ 1¸¸8Ãµ¿© ¸íÀ¸·ÎºÎÅÍ 2Ãµ700¾ï¿øÀ» ¹Þ¾Æ °¡·ÎÃ¦ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ´õ¸®¿òÀº °¡»óÈ­ÆóÀÇ ÇÑ Á¾·ù·Î ºñÆ®ÄÚÀÎ¿¡ ÀÌ¾î ¼¼°è¿¡¼­ µÎ ¹øÂ°·Î ½Ã°¡ÃÑ¾×ÀÌ Å« °¡»óÈ­ÆóÀÌ´Ù.

°¡»óÈ­Æó¸¦ ±¸¸ÅÇÏ´Â °Í ¿Ü¿¡ »õ·Î ¾òÀ¸·Á¸é ¼öÇÐ ¹®Á¦ µî ¾î·Á¿î ¼ö½ÄÀ» Ç®¾î¾ß ÇÏ´Âµ¥ Ã¤±¼±â¶ó°í ºÒ¸®´Â °í¼º´É ÄÄÇ»ÅÍ ±â°è°¡ ÀÖ¾î¾ß ¾ÏÈ£¸¦ Ç®¾î °¡»óÈ­Æó¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

°¡»óÈ­Æó¸¦ »õ·Î ¾òÀ¸·Á¸é ¼öÇÐ ¹®Á¦ µî ¾î·Á¿î ¼ö½ÄÀ» Ç®¾î¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ´õ¸®¿ò Ã¤±¼±â´Â ÀÌ ¾ÏÈ£¸¦ Ç®¾îÁÖ´Â °í¼º´É ÄÄÇ»ÅÍ ±â°è´Ù.

¸¶ÀÌ´×¸Æ½º´Â ÇÇ¶ó¹Ìµå½ÄÀ¸·Î ÅõÀÚÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇØ ÇÏÀ§ ÅõÀÚÀÚ¸¦ À¯Ä¡ÇÑ »óÀ§ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ÃßÃµ¼ö´ç°ú Ã¤±¼¼ö´ç µîÀ» Áö±ÞÇØ¿Ô´Ù.

ÀÌµéÀº ÅõÀÚÀÚµéÀ» ±¸¸ÅÇÑ Ã¤±¼±â ¼ö¿¡ µû¶ó ‘ÀÏ¹ÝÅõÀÚÀÚ’ºÎÅÍ ‘1∼5½ºÅ¸’, ‘¸í¿¹Á¹¾÷ÀÚ’±îÁö ÃÑ 7°³ µî±ÞÀ¸·Î ³ª´² °ü¸®Çß´Ù.

ÀÌ¹ø¿¡ ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ÃÖ»óÀ§±Þ ÅõÀÚÀÚµéÀº ‘4½ºÅ¸’¿Í ‘5½ºÅ¸’·Î ´Ù´Ü°è ÇÇ¶ó¹ÌµåÀÇ ²ÀÁþÁ¡¿¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖ´Ù. ÀÌµé ÃÖ»óÀ§ ÅõÀÚÀÚµéÀº 1³â°£ 1ÀÎ´ç ÃÖ¼Ò 1¾ï¿ø¿¡¼­ ÃÖ´ë 40¾ï¿øÀÇ ¼ö´çÀ» ¹Þ¾Æ Ã¬°åÀ¸¸ç ¼ö´ç°ú º°µµ·Î º¥Ã÷ µîÀÇ ¿ÜÁ¦Â÷¿Í ·Ñ·º½º ½Ã°è, ¼ø±Ý ¸ñ°ÉÀÌ µîµµ ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.

¸¶ÀÌ´×¸Æ½º´Â ÇÇÇØÀÚµé·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº 2Ãµ700¾ï¿ø Áß 750¾ï¿ø¸¸ Ã¤±¼±â¸¦ »ç´Â µ¥ ¾²°í ³ª¸ÓÁö µ·Àº °è¿­»ç ¼³¸³ÀÚ±ÝÀÌ³ª ÅõÀÚÀÚ¸¦ ²ø¾î¿Â ÃÖ»óÀ§ ÅõÀÚÀÚµé¿¡°Ô ¼ö´çÀ¸·Î ºÐ¹èÇß´Ù. ±×·¯³ª ÅõÀÚÀÚ ¼ö¸¸Å­ Á¦´ë·Î °¡»óÈ­Æó¸¦ Ã¤±¼ÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÇ¸é¼­ ¼öÀÍ±Ý Áö±ÞÀÌ Áö¿¬µÆ°í, ÇÏÀ§ ÅõÀÚÀÚÀÇ ÅõÀÚ±ÝÀ¸·Î »óÀ§ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ¼öÀÍ±ÝÀ» ÁÖ¸ç µ¹·Á¸·±â¸¦ ÇÏ´Ù°¡ »óÈ²ÀÌ ¾î·Á¿öÁöÀÚ È¸Àå°ú ºÎÈ¸ÀåÀº ÇØ¿Ü·Î µµÇÇÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù.

°ËÂûÀº ¸¶ÀÌ´×¸Æ½º ÀÓ¿øÁøÀÌ ¾à 1Ãµ¾ï¿ø °¡·®À» ÇØ¿Ü¿¡ º¸À¯ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

°¡¼ö ¹Ú¾¾´Â È«º¸´ëÇà È¸»çÀÇ ´ëÇ¥¸¦ ¸Ã¾Æ ¿ÃÇØ 8¿ùºÎÅÍ 10¿ù±îÁö ÃÑ 8Â÷·Ê È¸»ç ÀÚ±Ý 4¾ï5Ãµ¿©¸¸¿øÀ» »©µ¹·Á »ýÈ°ºñ µîÀ¸·Î ¾´ ÇøÀÇ µîÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

¹Ú¾¾´Â °ËÂû Á¶»ç¿¡¼­ “¸¶ÀÌ´×¸Æ½º°¡ Àü»êÀ» Á¶ÀÛÇÑ´Ù´Â »ç½ÇÀº ¾ËÁö ¸øÇß°í ºÒ¹ý ´Ù´Ü°è »ç±âÀÎ ÁÙµµ ¸ô¶ú´Ù”¸ç “Çà»çÀå¿¡¼­ ÈÄ¹è °¡¼öµéÀ» ºÒ·¯ ÈïÀ» µ¸¿ì´Â ¿ªÇÒ¸¸ Çß´Ù”°í ÁÖÀåÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

ÇÑÆí °ËÂûÀº ¹Ì±¹°ú Ä³³ª´Ù µîÁö·Î µµÁÖÇÑ ¹Ì±¹ ±¹ÀûÀÇ ÇÑ±¹ÀÎ È¸Àå A(55)¾¾ µî ¸¶ÀÌ´×¸Æ½º ÀÓ¿ø°ú °è¿­»ç »çÀå µî 7¸í¿¡ ´ëÇØ Ã¼Æ÷ ¿µÀåÀ» ¹ßºÎ¹Þ¾Æ ÀÎÅÍÆúÀ» ÅëÇØ Àû»ö¼ö¹è¸¦ ³»·È´Ù. ¶Ç È¸Àå ¼öÇàºñ¼­ µî 4¸íÀ» Á¶»çÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 12¿ù 18ÀÏ~)
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