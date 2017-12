¡®2017 MBC °¡¿ä´ëÁ¦Àü¡¯ ¹æÃ»±Ç ½ÅÃ» ¹æ¹ýÀº? ¡°È¨ÆäÀÌÁö ÅëÇØ ½ÅÃ»¡±

▲ ‘2017 MBC 가요대제전 : The FAN’ 라인업이 최종 확정된 가운데 MBC가 19일부터 방청 신청을 받고 있다. MBC 홈페이지 캡처. ‘2017 MBC 가요대제전 : The FAN’ 라인업이 최종 확정됐다. ‘가요대제전 : The FAN’은 “우리는 모두 누군가의 팬이다”라는 컨셉을 바탕으로 2017년을 화려하게 빛낸 다양한 장르의 가수들이 총출동한다. 먼저 남자 그룹은 B.A.P, BtoB, EXO, GOT7, NCT127, TEEN TOP, VIXX, Wanna One, WINNER, 몬스타엑스, 방탄소년단, 세븐틴, 아스트로, 젝스키스가 출연한다. 또 여자 그룹에는 Apink, EXID, PRISTIN, TWICE, 러블리즈, 레드벨벳, 마마무, 여자친구, 우주소녀가 이름을 올렸다. ‘2017 MBC 가요 대제전 : The FAN’의 방청권은 MBC 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 신청은 19일부터 26일 오후 5시까지 받으며 방청 당첨자는 27일 오후 5시 발표된다. 한편 오는 29일 개최되는 ‘2017 KBS 가요대축제’ 역시 오는 22일 밤 10시까지 KBS 홈페이지를 통해 방청권 신청을 받는고 있다. 당첨 결과는 26일 오후 4시 이후 당첨자에 한해 휴대전화 메시지로 통보된다. 디지털뉴스부 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet