¡®¹ßÀÎ¡¯ Á¾Çö, »ýÀü ¸¶Áö¸· ¸ð½À ¡®CCTV ¿µ»ó¡¯...¡°±ÞÇÏ°Ô ¾îµð¿¡ °¡·Á´Â »ç¶÷Ã³·³ º¸¿´´Ù¡±

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Áö³ 19ÀÏ SBS ‘º»°Ý¿¬¿¹ ÇÑ¹ã’¿¡¼´Â Á¾ÇöÀÌ »ç¸ÁÇÑ Áö³ 18ÀÏ ÆíÀÇÁ¡¿¡¼ ÂïÈù CCTV ¿µ»ó ÀÏºÎ¸¦ °ø°³Çß´Ù. ¿µ»óÀº Á¾ÇöÀÌ ¼ûÁø ¼¿ï °³²±¸ Ã»´ãµ¿ÀÇ ÇÑ ·¹Áö´ø½º ÀÎ±ÙÀÇ ÆíÀÇÁ¡¿¡¼ ´ã°å´Ù.
ÀÌ ¿µ»ó ¼Ó Á¾ÇöÀº °è»ê´ë¿¡¼ Á÷¿ø¿¡ ¹°°ÇÀ» °Ç³»°í Á÷¿ø°ú ´ëÈ¸¦ ³ª´©´Â µí Á¤¸éÀ» ÀÀ½ÃÇØ ÀÔÀ» ¿òÁ÷ÀÌ´Â ¸ð½Àµµ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ÆíÀÇÁ¡¿¡¼ ±¸ÀÔÇÑ ¹°°Ç¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹àÇôÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ Á¾Çö¿¡ ¹°°ÇÀ» ÆÇ¸ÅÇÑ Á÷¿øÀº ´ç½Ã »óÈ²¿¡ ´ëÇØ “±ÞÇÏ°Ô ¾îµð¿¡ °¡´Â »ç¶÷Ã³·³ º¸¿´´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡¼ “»ýÀüÀÇ ¸¶Áö¸· ¸ð½ÀÀÌ¶ó´Ï ¹Ï°ÜÁöÁö ¾Ê´Â´Ù” “¾ÈÅ¸±õ³×¿ä ±×¸®°í ¸¶À½ÀÌ ¾ÆÇÁ³×¿ä” “Ã¢¹éÇØ º¸ÀÌ´Â ¸ð½ÀÀÌ °¡½¿ ¾ÆÆÄ” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, Á¾ÇöÀº 21ÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã ¼ÛÆÄ±¸ Ç³³³µ¿ ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø Àå·Ê½ÄÀå¿¡¼ ±âµ¶±³ ½ÄÀ¸·Î ¿µ°á½ÄÀ» ¸¶Ä£ µÚ ¹ßÀÎµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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