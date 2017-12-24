¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ´Ù½º´Â ´©±¸ °ÍÀÎ°¡?¡¦´Ù½º îñ Á÷¿øµé ¡°È¸»ç ÁÖÀÎ ´ç¿¬È÷ MB¡±

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23ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ³í¶õÀÇ ±â¾÷ ‘´Ù½º(DAS)’ÀÇ ÁøÂ¥ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ¸¦ Ã£¾Æ ³ª¼¹´Ù.
9³â Àü, 20´ë °æ¸®Á÷¿ø Á¶¾¾°¡ ´Ù½ºÀÇ È¸»ç µ· 80¾ï¿øÀ» È¾·ÉÇÏ´Ù Àû¹ßµÆ´Ù. 5³âµ¿¾È Á¶¾¾°¡ È¾·ÉÇÑ µ·Àº ÀÌÀÚ¸¦ ÇÕÃÄ¼ 120¾ï¿ø °¡±îÀÌ µÆ´Ù.
´ç½Ã Á¶¾¾ÀÇ µ¿·á´Â “80¾ïÀ» ¸¶À½´ë·Î? ±×°É ¾î¶»°Ô º»ÀÎÀÌ ÇÑ´Ü ¸»ÀÔ´Ï±î? È¸»ç µ·À» °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÎ°¨µµÀåÀº »çÀåÀÌ Á÷Á¢ °ü¸®Çß´Ù”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ´ç½Ã 80¾ï¿ø È¾·ÉÀº Á¶¾¾ È¥ÀÚ ÇßÀ» ¸®°¡ ¾ø´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù.
´õ±º´Ù³ª ´õ ³î¶ó¿î ÀÏÀº 2008³â °ËÂû Á¶»ç°¡ ³¡³ ÈÄ ¹ú¾îÁ³´Ù. Á¶ ¾¾°¡ °Å¾×À» È¾·ÉÇßÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ´Ù½Ã È¸»ç·Î µ¹¾Æ¿Â °ÍÀÌ´Ù. ´Ù½º´Â È¸»ç µ· 80¾ï¿øÀ» È¾·ÉÇÑ ÀþÀº ¿©Á÷¿øÀ» °í¹ßµµ, ÇØÁ÷µµ ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
‘´Ù½º’ÀÇ È¸ÀåÀº ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÇüÀÎ ÀÌ»óÀº ¾¾´Ù. ±×·¯³ª BBK Æ¯°Ë ¼ö»ç¸¦ ÅëÇØ ÀÌ¸í¹Ú ´ëÅë·ÉÀÌ ´Ù½ºÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ ÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ ÀÌÈÄ ²ÙÁØÈ÷ ‘´Ù½º’ÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ ´©±¸ÀÎ°¡¸¦ µÎ°í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
´Ù½º¿¡¼ ÀÌ»óÀº È¸ÀåÀÇ ¿îÀü±â»ç¸¦ 18³â µ¿¾È Çß´ø ±èÁ¾¹é ¾¾´Â “(ÀÌ»óÀº ¾¾´Â)È¸Àå °°Áö ¾Ê´Ù ¸Â´Ù¸¦ ¶°³ª¼ µ· Å¸¼ ¾²´Â °Å¸¦ Èûµé¾îÇß´Ù. ´ç½Ã ±è¼º¿ì »çÀå Çã¶ôÀÌ ¾øÀ¸¸é ´Ü µ· 100¸¸¿øµµ ¸ø ½è´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ±è¾¾´Â “ÀÌ»óÀº È¸Àå ¾ÆµéÀÌ ´ç½Ã¿¡ Á÷Àå ¾øÀÌ ³î°í ÀÖ¾î¼ ÀÌ»óÀº È¸ÀåÀÌ µÎ ¹øÀÌ³ª ´Ù½º¿¡ ÀÔ»ç¸¦ ½ÃÅ°·Á Çß´Ù. ±Ùµ¥ »çÀåÀÌ µÎ ¹ø ´Ù °ÅÀýÇØ¼ °á±¹ ÀÔ»ç¸¦ ¸øÇß´Ù”¸ç “±×¸¸Å È¸Àå´Ôº¸´Ù ±è¼º¿ì »çÀåÀÌ ÈûÀÌ ¼Ã´Ù´Â ÀÌ¾ß±â´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ´Ù½ºÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ ´©±¸³Ä´Â Áú¹®¿¡ ±è¾¾´Â ´ÜÈ£ÇÏ°Ô “ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É ¼ÒÀ¯°¡ ¸Â´Ù”°í ´äÇß´Ù.
´Ù½ºÀÇ Àü Á÷¿ø ÃÖ ¾¾ ¿ª½Ã “MB°¡ ¿À¸é ´Ù½º¿¡ ºñ»óÀÌ °É¸°´Ù. ¹°Ã»¼Ò¸¦ ÇÑ´Ù. ¹°Ã»¼Ò. µ¿»ýÀÌ Çü È¸»ç¿¡ ¿À´Âµ¥ ´©°¡ ¹°Ã»¼Ò¸¦ ÇÏ³Ä. ¿¡Æø½Ã ±ò°í ³¸®³µ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÃÖ ¾¾´Â ¶Ç “¼¼±¤°ø¾÷ÀÌ¶ó°í ÀÌ¾ß±â µé¾îºÃ³ª? ¼¼±¤°ø¾÷ÀÌ (´Ù½º)Á¦2°øÀåÀÌ´Ù. ¿¹Àü¿¡ ¼¼±¤°ø¾÷¿¡ ³ëÁ¶°¡ »ý±ä´Ù´Ï±î MB°¡ Á÷Á¢ °æÁÖ·Î ³»·Á¿Í¼ È¸ÀÇµµ Çß´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù. ÃÖ ¾¾´Â ¼¼±¤°ø¾÷ Æó¾÷À» Áö½ÃÇÑ °Í ¿ª½Ã MB¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
´ç½Ã ÃÖÇØ¼ú ¼¼±¤°ø¾÷ ³ëÁ¶À§¿øÀå ¿ª½Ã “ÀÌ¸í¹ÚÀÌ ÀÚ±â È¸»ç°¡ ¾Æ´Ï¶ó¸é ±»ÀÌ ¼¼±¤°ø¾÷¿¡ ¿Ã ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù”¸ç “±×·¡¼ ¿ì¸®´Â ÀÌ¸í¹ÚÀÌ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ¶ó°í º¸°í ¼¿ï·Î °¡¼ ÀÌ¸í¹Ú Áý ¾Õ¿¡¼ ¾Ð¹Ú ÅõÀïÀ» Çß¾ú´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.
Æ¯È÷ ´Ù½ºÀÇ Àü °æ¸®ÆÀÀåÀÎ Ã¤µ¿¿µ ¾¾´Â ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É°ú Á÷Á¢ ¸éÁ¢À» ºÃ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Ã¤ ¾¾´Â “Ä£Ã´ºÐÀÌ MB°¡ Á¾·Î¿¡¼ ±¹È¸ÀÇ¿ø Ãâ¸¶ÇÒ ¶§ ¼±°Å¿îµ¿À» ¸¹ÀÌ µµ¿Ô´Ù. ±×·¡¼ ±× ÀÎ¿¬À¸·Î ¼ÃÊµ¿ ¿µÆ÷ºôµù¿¡¼ MB¸¦ ¸¸³µ´Ù”¸ç “´ç½Ã MB°¡ °æÁÖ °¥ ¼ö ÀÖ³Ä°í ¹°¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ Ã¤ ¾¾´Â “ÀÔ»ç ÈÄ¿¡ º¸Åë ¶§´Â ÀüºÎ ´Ù È¸»ç ³»¿¡¼ A4¿ëÁö·Î ¾ç½ÄÀ» »Ì´Âµ¥ ¿¬¸»¿¡ ÇÑ ¹ø¾¿ A3 ¿ëÁö·Î »Ì¾Æ¼ MBº¸°í¿ëÀ¸·Î ³»°¡ µû·Î ÀÛ¼ºÇß´Ù”¸ç “Á¶Á÷ÇöÈ², ÀÎ¿øÇöÈ², ¿ùº° °Å·¡Ã³º° ÇöÈ², °æ¿µ Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÑ °É Àç¹«º¸°í½ÄÀ¸·Î ÇØ¼ ÀÛ¼ºÇÏ¸é À¸·¹ ÀúÈñ´Â ‘ÀÌ°Ô MB º¸°í¿ëÀÌ±¸³ª’ Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯³ª ÇöÀç ´Ù½º(DAS)ÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ¶ó´Â ¹ýÀû Áõ°Å´Â ¾ø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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