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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.24 ÀÏ 11:39
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¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ´Ù½º´Â ´©±¸ °ÍÀÎ°¡?¡¦´Ù½º îñ Á÷¿øµé ¡°È¸»ç ÁÖÀÎ ´ç¿¬È÷ MB¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.24  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 23ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â ³í¶õÀÇ ±â¾÷ ‘´Ù½º(DAS)’ÀÇ ÁøÂ¥ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ¸¦ Ã£¾Æ ³ª¼¹´Ù. SBSÄ¸Ã³.

 

23ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â ³í¶õÀÇ ±â¾÷ ‘´Ù½º(DAS)’ÀÇ ÁøÂ¥ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ¸¦ Ã£¾Æ ³ª¼¹´Ù.

9³â Àü, 20´ë °æ¸®Á÷¿ø Á¶¾¾°¡ ´Ù½ºÀÇ È¸»ç µ· 80¾ï¿øÀ» È¾·ÉÇÏ´Ù Àû¹ßµÆ´Ù. 5³âµ¿¾È Á¶¾¾°¡ È¾·ÉÇÑ µ·Àº ÀÌÀÚ¸¦ ÇÕÃÄ¼­ 120¾ï¿ø °¡±îÀÌ µÆ´Ù.

´ç½Ã Á¶¾¾ÀÇ µ¿·á´Â “80¾ïÀ» ¸¶À½´ë·Î? ±×°É ¾î¶»°Ô º»ÀÎÀÌ ÇÑ´Ü ¸»ÀÔ´Ï±î? È¸»ç µ·À» °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÎ°¨µµÀåÀº »çÀåÀÌ Á÷Á¢ °ü¸®Çß´Ù”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ´ç½Ã 80¾ï¿ø È¾·ÉÀº Á¶¾¾ È¥ÀÚ ÇßÀ» ¸®°¡ ¾ø´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù.

´õ±º´Ù³ª ´õ ³î¶ó¿î ÀÏÀº 2008³â °ËÂû Á¶»ç°¡ ³¡³­ ÈÄ ¹ú¾îÁ³´Ù. Á¶ ¾¾°¡ °Å¾×À» È¾·ÉÇßÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ´Ù½Ã È¸»ç·Î µ¹¾Æ¿Â °ÍÀÌ´Ù. ´Ù½º´Â È¸»ç µ· 80¾ï¿øÀ» È¾·ÉÇÑ ÀþÀº ¿©Á÷¿øÀ» °í¹ßµµ, ÇØÁ÷µµ ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

‘´Ù½º’ÀÇ È¸ÀåÀº ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÇüÀÎ ÀÌ»óÀº ¾¾´Ù. ±×·¯³ª BBK Æ¯°Ë ¼ö»ç¸¦ ÅëÇØ ÀÌ¸í¹Ú ´ëÅë·ÉÀÌ ´Ù½ºÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ ÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ ÀÌÈÄ ²ÙÁØÈ÷ ‘´Ù½º’ÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ ´©±¸ÀÎ°¡¸¦ µÎ°í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

´Ù½º¿¡¼­ ÀÌ»óÀº È¸ÀåÀÇ ¿îÀü±â»ç¸¦ 18³â µ¿¾È Çß´ø ±èÁ¾¹é ¾¾´Â “(ÀÌ»óÀº ¾¾´Â)È¸Àå °°Áö ¾Ê´Ù ¸Â´Ù¸¦ ¶°³ª¼­ µ· Å¸¼­ ¾²´Â °Å¸¦ Èûµé¾îÇß´Ù. ´ç½Ã ±è¼º¿ì »çÀå Çã¶ôÀÌ ¾øÀ¸¸é ´Ü µ· 100¸¸¿øµµ ¸ø ½è´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î ±è¾¾´Â “ÀÌ»óÀº È¸Àå ¾ÆµéÀÌ ´ç½Ã¿¡ Á÷Àå ¾øÀÌ ³î°í ÀÖ¾î¼­ ÀÌ»óÀº È¸ÀåÀÌ µÎ ¹øÀÌ³ª ´Ù½º¿¡ ÀÔ»ç¸¦ ½ÃÅ°·Á Çß´Ù. ±Ùµ¥ »çÀåÀÌ µÎ ¹ø ´Ù °ÅÀýÇØ¼­ °á±¹ ÀÔ»ç¸¦ ¸øÇß´Ù”¸ç “±×¸¸Å­ È¸Àå´Ôº¸´Ù ±è¼º¿ì »çÀåÀÌ ÈûÀÌ ¼Ã´Ù´Â ÀÌ¾ß±â´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ³¯ ´Ù½ºÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ ´©±¸³Ä´Â Áú¹®¿¡ ±è¾¾´Â ´ÜÈ£ÇÏ°Ô “ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É ¼ÒÀ¯°¡ ¸Â´Ù”°í ´äÇß´Ù.

´Ù½ºÀÇ Àü Á÷¿ø ÃÖ ¾¾ ¿ª½Ã “MB°¡ ¿À¸é ´Ù½º¿¡ ºñ»óÀÌ °É¸°´Ù. ¹°Ã»¼Ò¸¦ ÇÑ´Ù. ¹°Ã»¼Ò. µ¿»ýÀÌ Çü È¸»ç¿¡ ¿À´Âµ¥ ´©°¡ ¹°Ã»¼Ò¸¦ ÇÏ³Ä. ¿¡Æø½Ã ±ò°í ³­¸®³µ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÃÖ ¾¾´Â ¶Ç “¼¼±¤°ø¾÷ÀÌ¶ó°í ÀÌ¾ß±â µé¾îºÃ³ª? ¼¼±¤°ø¾÷ÀÌ (´Ù½º)Á¦2°øÀåÀÌ´Ù. ¿¹Àü¿¡ ¼¼±¤°ø¾÷¿¡ ³ëÁ¶°¡ »ý±ä´Ù´Ï±î MB°¡ Á÷Á¢ °æÁÖ·Î ³»·Á¿Í¼­ È¸ÀÇµµ Çß´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù. ÃÖ ¾¾´Â ¼¼±¤°ø¾÷ Æó¾÷À» Áö½ÃÇÑ °Í ¿ª½Ã MB¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.

´ç½Ã ÃÖÇØ¼ú ¼¼±¤°ø¾÷ ³ëÁ¶À§¿øÀå ¿ª½Ã “ÀÌ¸í¹ÚÀÌ ÀÚ±â È¸»ç°¡ ¾Æ´Ï¶ó¸é ±»ÀÌ ¼¼±¤°ø¾÷¿¡ ¿Ã ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù”¸ç “±×·¡¼­ ¿ì¸®´Â ÀÌ¸í¹ÚÀÌ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ¶ó°í º¸°í ¼­¿ï·Î °¡¼­ ÀÌ¸í¹Ú Áý ¾Õ¿¡¼­ ¾Ð¹Ú ÅõÀïÀ» Çß¾ú´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.

Æ¯È÷ ´Ù½ºÀÇ Àü °æ¸®ÆÀÀåÀÎ Ã¤µ¿¿µ ¾¾´Â ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É°ú Á÷Á¢ ¸éÁ¢À» ºÃ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

Ã¤ ¾¾´Â “Ä£Ã´ºÐÀÌ MB°¡ Á¾·Î¿¡¼­ ±¹È¸ÀÇ¿ø Ãâ¸¶ÇÒ ¶§ ¼±°Å¿îµ¿À» ¸¹ÀÌ µµ¿Ô´Ù. ±×·¡¼­ ±× ÀÎ¿¬À¸·Î ¼­ÃÊµ¿ ¿µÆ÷ºôµù¿¡¼­ MB¸¦ ¸¸³µ´Ù”¸ç “´ç½Ã MB°¡ °æÁÖ °¥ ¼ö ÀÖ³Ä°í ¹°¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ Ã¤ ¾¾´Â “ÀÔ»ç ÈÄ¿¡ º¸Åë ¶§´Â ÀüºÎ ´Ù È¸»ç ³»¿¡¼­ A4¿ëÁö·Î ¾ç½ÄÀ» »Ì´Âµ¥ ¿¬¸»¿¡ ÇÑ ¹ø¾¿ A3 ¿ëÁö·Î »Ì¾Æ¼­ MBº¸°í¿ëÀ¸·Î ³»°¡ µû·Î ÀÛ¼ºÇß´Ù”¸ç “Á¶Á÷ÇöÈ², ÀÎ¿øÇöÈ², ¿ùº° °Å·¡Ã³º° ÇöÈ², °æ¿µ Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÑ °É Àç¹«º¸°í½ÄÀ¸·Î ÇØ¼­ ÀÛ¼ºÇÏ¸é À¸·¹ ÀúÈñ´Â ‘ÀÌ°Ô MB º¸°í¿ëÀÌ±¸³ª’ Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯³ª ÇöÀç ´Ù½º(DAS)ÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ¶ó´Â ¹ýÀû Áõ°Å´Â ¾ø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • Á¶Çö¾Æ, ÁýÇàÀ¯¿¹ ÆÇ°á¡¦¹ÚÃ¢Áø ¡°Á¶Çö¾Æ¿¡°Ô Á¤½ÅÀû ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ÇÒ °Í¡±
  • ¡®Á¦Ãµ È­Àç¡¯ ÀÎ¸íÇÇÇØ Å°¿î ¿øÀÎ, µå¶óÀÌºñÆ® »Ó¸¸ ¾Æ´Ï´Ù?...¡°ÇÊ·ÎÆ¼±¸Á¶, °Ç¹° ¹Ì·Î ±¸Á¶µµ ÇÑ¸ò¡±
  • ¡®Á¾Çö ¹ßÀÎ¡¯ Å°, ¿ÂÀ¯ Ç°¿¡¼­ ¸ñ³õ¾Æ ¡®´«¹°¡¯...ÅÂ¹Î ¹ÎÈ£ ¡®ºñÅëÇÑ Ç¥Á¤¡¯
  • [¼Óº¸] »þÀÌ´Ï Á¾Çö, Ã»´ãµ¿¼­ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÅ¡¦¡°¹æ ¾È¿¡ ¿¬Åº ÇÇ¿öÁ® ÀÖ¾î¡±
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 21ÀÏ)
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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