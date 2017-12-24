¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÀÌ¸í¹Ú ¾Æµé ÀÌ½ÃÇüÀÇ ¡®´Ù½º¡¯ ÃÊ°í¼Ó ½ÂÁø, ¿Ö?¡¦¡°ÀÔ»ç ÈÄ 5³â¸¸¿¡ Àü¹« ¿Ã¶ó¡±

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|¡ã 23ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ‘´Ù½º(DAS)’ÀÇ ÁøÂ¥ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ¸¦ Ã£¾Æ ³ª¼¹´Ù. SBSÄ¸Ã³.
23ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ‘´Ù½º(DAS)’ÀÇ ÁøÂ¥ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ¸¦ Ã£¾Æ ³ª¼¹´Ù.
9³â Àü, 20´ë °æ¸®Á÷¿ø Á¶¾¾°¡ ´Ù½ºÀÇ È¸»ç µ· 80¾ï¿øÀ» È¾·ÉÇÏ´Ù Àû¹ßµÆ´Ù. 5³âµ¿¾È Á¶¾¾°¡ È¾·ÉÇÑ µ·Àº ÀÌÀÚ¸¦ ÇÕÃÄ¼ 120¾ï¿ø °¡±îÀÌ µÆ´Ù.
´õ ³î¶ó¿î ÀÏÀº 2008³â °ËÂû Á¶»ç°¡ ³¡³ ÈÄ ¹ú¾îÁ³´Ù. Á¶ ¾¾°¡ °Å¾×À» È¾·ÉÇßÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ´Ù½Ã È¸»ç·Î µ¹¾Æ¿Â °ÍÀÌ´Ù. ´Ù½º´Â È¸»ç µ· 80¾ï¿øÀ» È¾·ÉÇÑ ÀþÀº ¿©Á÷¿øÀ» °í¹ßµµ, ÇØÁ÷µµ ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
‘´Ù½º’ÀÇ È¸ÀåÀº ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÇüÀÎ ÀÌ»óÀº ¾¾´Ù. ±×·¯³ª BBK Æ¯°Ë ¼ö»ç °úÁ¤¿¡¼ ÀÌ¸í¹Ú ´ëÅë·ÉÀÌ ´Ù½ºÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ °¡´É¼ºÀÌ Á¦±âµÈ ÀÌÈÄ ²ÙÁØÈ÷ ‘´Ù½º’ÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ ´©±¸ÀÎ°¡¸¦ µÎ°í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
´Ù½º¿¡¼ ÀÌ»óÀº È¸ÀåÀÇ ¿îÀü±â»ç¸¦ 18³â µ¿¾È Çß´ø ±èÁ¾¹é ¾¾´Â “(ÀÌ»óÀº ¾¾´Â)È¸Àå °°Áö ¾Ê´Ù ¸Â´Ù¸¦ ¶°³ª¼ µ· Å¸¼ ¾²´Â °Å¸¦ Èûµé¾îÇß´Ù. ´ç½Ã »çÀå Çã¶ôÀÌ ¾øÀ¸¸é ´Ü µ· 100¸¸¿øµµ ¸ø ½è´Ù”¸ç “±×¸¸Å È¸Àå´Ôº¸´Ù ±è¼º¿ì »çÀåÀÌ ÈûÀÌ ¼Ã´Ù´Â ÀÌ¾ß±â”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ´Ù½ºÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ ´©±¸³Ä´Â Áú¹®¿¡ ±è¾¾´Â ´ÜÈ£ÇÏ°Ô “ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É ¼ÒÀ¯°¡ ¸Â´Ù”°í ´äÇß´Ù.
ÀÍ¸íÀ» ¿ä±¸ÇÑ ´Ù½ºÀÇ Àü Á÷¿ø ÃÖ ¾¾ ¿ª½Ã “MB°¡ ¿À¸é ´Ù½º¿¡ ºñ»óÀÌ °É¸°´Ù. ¹°Ã»¼Ò¸¦ ÇÑ´Ù. ¹°Ã»¼Ò. µ¿»ýÀÌ Çü(ÀÌ»óÀº) È¸»ç¿¡ ¿À´Âµ¥ ´©°¡ ¹°Ã»¼Ò¸¦ ÇÏ³Ä. µµ·Î¿¡ ¿¡Æø½Ã ±ò°í ³¸®³µ´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.
ÃÖ ¾¾´Â ¶Ç “¼¼±¤°ø¾÷ÀÌ¶ó°í ÀÌ¾ß±â µé¾îºÃ³ª? ¼¼±¤°ø¾÷ÀÌ (´Ù½º)Á¦2°øÀåÀÌ´Ù. ¿¹Àü¿¡ ¼¼±¤°ø¾÷¿¡ ³ëÁ¶°¡ »ý±ä´Ù´Ï±î MB°¡ Á÷Á¢ °æÁÖ·Î ³»·Á¿Í¼ È¸ÀÇµµ Çß´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.
´ç½Ã ÃÖÇØ¼ú ¼¼±¤°ø¾÷ ³ëÁ¶À§¿øÀå ¿ª½Ã “ÀÌ¸í¹ÚÀÌ ÀÚ±â È¸»ç°¡ ¾Æ´Ï¶ó¸é ±»ÀÌ ¼¼±¤°ø¾÷¿¡ ¿Ã ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù”¸ç “±×·¡¼ ¿ì¸®´Â ÀÌ¸í¹ÚÀÌ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ¶ó°í º¸°í ¼¿ï·Î °¡¼ ÀÌ¸í¹Ú Áý ¾Õ¿¡¼ ¾Ð¹Ú ÅõÀïÀ» Çß¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·ÉÀÌ °æÁÖ¿¡ Á÷Á¢ ³»·Á¿Í ´Ù½ºÀÇ Á¦3°øÀå ºÎÁö¸¦ µÑ·¯º¸°í °¬´Ù´Â ÁÖÀåµµ ³ª¿Ô´Ù. ´ç½Ã ´Ù½ºÀÇ Á¦3°øÀå ºÎÁö´Â 10³â°£ ±¹À¯Áö·Î °øÀå ºÎÁö È®ÀåÀÌ Á¦ÇÑµÇ¾î ¿Ô´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ Àü ´ëÅë·É ´ç¼± Á÷ÈÄ ºÎÁö¿¡ °øÀå °Ç¼³ Çã°¡°¡ ³ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ °æÁÖ½ÃÃ» °ü°èÀÚµéÀº “ÀÌ¹Ì »êÀ» ±ð¾Æ¼ ºÎÁö¸¦ ´Û¾Æ³õÀº °ÍÀ» ´Ù½Ã ¿ø»ó º¹±Í ½ÃÅ³ ¼öµµ ¾ø°í ´Ù½º °°Àº ±â¾÷ÀÌ µé¾î¿À¸é¼ ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ µî Áö¿ª °æÁ¦¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀÌ Å©´Ù”¸ç °øÀå °Ç¼³ Çã°¡°¡ ³ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¾Æµé ÀÌ½ÃÇü¾¾ÀÇ ÃÊ°í¼Ó ½ÂÁø¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ¹®µµ Á¦±âµÆ´Ù.
ÇöÀç ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº ‘´Ù½º’ÀÇ ÁÖ½ÄÀ» 1%µµ ¼ÒÀ¯ÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í ¹ýÀûÀ¸·Î´Â ¾î¶² Á÷Ã¥µµ ¸Ã°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ»óÇÏ¸®¸¸Ä¡ ‘´Ù½º’ÀÇ ¿äÁ÷À» Â÷ÁöÇÑ ÀÎ¹°µé Áß ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Ãø±ÙµéÀÌ ¸¹´Ù.
ÃÖ±Ù¿¡´Â ‘´Ù½º’ÀÇ È¸°èÃÑ°ýÀÌ»ç¿Í ÁÖ¿ä ÇØ¿Ü¹ýÀÎÀÇ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÚ¸®, ±×¸®°í ±¹³» ÁÖ¿ä¾÷Ã¼ ¿©·¯ °÷ÀÇ ÁöºÐÀÌ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¾ÆµéÀÌÀÚ, ÀÌ»óÀº È¸ÀåÀÇ Á¶Ä«ÀÎ ÀÌ½ÃÇü ¾¾¿¡°Ô ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Â ±âÀÌÇÑ Çö»óÀÌ ¹ú¾îÁö´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
´Ù½º¿¡ ´Ù´Ï°í ÀÖ´Â ÇÑ Á÷¿øÀº “20³âÀ» ´Ù³àµµ Àü¹«±îÁö °£ »ç¶÷ÀÌ ¾ø´Ù. ½ÇÀå±îÁö °£ »ç¶÷µµ ¾ø´Ù. ´ëºÎºÐ Àß¸®´Ï±î. ±Ùµ¥ (ÀÌ¸í¹ÚÀÇ)¾ÆµéÀÌ ÀÔ»çÇÑÁö 5³â¸¸¿¡ °úÀå¿¡¼ Àü¹«¸¦ ´Þ¾ÒÀ¸´Ï±î. ¿ª½Ã (´Ù½º´Â) ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É°Å¶ó°í »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ½ÃÇü¾¾´Â ´Ù½º ÀÔ»ç ´ç½Ã ÇØ¿Ü ¿µ¾÷ÆÀ ÆÀÀåÀ¸·Î ÀÔ»ç¸¦ Çß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌÈÄ ¿©·¯ ¿äÁ÷À» °ÅÄ¡¸ç 5³â¸¸¿¡ Àü¹«·Î ÃÊ°í¼Ó ½ÂÁøÀ» Çß´Ù.
ÇÑÆí ´Ù½ºÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ ´©±¸³Ä´Â ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀÇ Áú¹®¿¡ ´Ù½º ÃøÀº ¼¸é ´äº¯À» ÅëÇØ “´Ù½º´Â ³ëµ¿ÀÚÀÇ °ÍÀÌ°í ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ °ÍÀÌ´Ù. ´Ù½º¿¡ Á¤¸» ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ Á¸ÀçÇÏ°í ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖÀÇ ¿å½É¸¸ Ã¬°å´Ù¸é Áö±ÝÀÇ ´Ù½º°¡ Åº»ýÇÒ ¼ö ¾ø¾úÀ» °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ´äÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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