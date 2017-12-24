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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.24 ÀÏ 22:50
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¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ Ãâ¿¬Áø Á¤Ã¼ ¹ÝÀü¿¡ ¹ÝÀü¡¦ÇÑº¸¸§¡¤±èº´¼¼¡¤LE¡¤¹ÚÁ¤¹Î
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.24  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 24ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯¿¡¼­´Â ¡®Å©¸®½º¸¶½º Æ¯Áý¡¯À¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¹«´ëµéÀÌ ²Ù¸çÁ³´Ù. MBCÄ¸Ã³.

 

24ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘º¹¸é°¡¿Õ’¿¡¼­´Â ‘Å©¸®½º¸¶½º Æ¯Áý’À¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¹«´ëµéÀÌ ²Ù¸çÁ³´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­´Â °¡¿Õ ‘·¹µå¸¶¿ì½º’¿¡°Ô ¸Â¼­´Â »õ·Î¿î º¹¸é°¡¼öµéÀÌ °ø°³µÆ´Ù.

ÀÌ³¯ Ã¹¹øÂ° ´ë°á¿¡ ³ª¼± ‘¿ï¸é ¾ÈµÅ’¿Í ‘ÆøÁÖ½ä¸Å’´Â ÅÍº¸ÀÇ ‘È¸»ó’À» ¼±°îÇß´Ù. ·¦°ú ³ë·¡¸¦ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ³Ñ³ªµé¸ç ¸ÚÁø ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÎ ‘ÆøÁÖ½ä¸Å’°¡ 2¶ó¿îµå¿¡ ÁøÃâÇß´Ù.

º¹¸éÀ» ¹þÀº ‘¿ï¸é ¾ÈµÅ’ÀÇ Á¤Ã¼´Â ÇÑº¸¸§À¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

ÇÑº¸¸§Àº “Á¦°¡ Â÷°¡¿ï°Å´Ù »ý°¢ÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±ú¹æÁ¤ÀÌ ÀÖ´Ù. ¼ÖÁ÷ÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖ¾î ÁÁ¾Ò´Ù. µå¶ó¸¶ OST, ¹ÂÁöÄÃµµ µµÀüÇØ º¸°í½Í´Ù”´Â ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.

µÎ ¹øÂ° ´ë°áÀº ‘¼Ö·ÎºÎ´ë’¿Í ‘³ªÈ¦·Î Áý¿¡’°¡ ¸ÂºÙ¾ú´Ù. ‘¼Ö·ÎºÎ´ë’¿Í ‘³ªÈ¦·Î Áý¿¡’´Â °æÀïÀ» ³Ñ¾î¼± Âû¶± È£ÈíÀ» º¸¿©Áà ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.

µÎ »ç¶÷ÀÇ ´ë°áÀº ‘¼Ö·ÎºÎ´ë’ÀÇ ½Â¸®·Î ³¡³µ´Ù. º¹¸éÀ» ¹þÀº ‘³ªÈ¦·Î Áý¿¡’ Á¤Ã¼´Â ²ÉÁß³â ±èº´¼¼¿´´Ù.

±èº´¼¼´Â “¿¬±âÀÚ°¡ µÇ±â Àü¿¡ ²ÞÀº °¡¼ö¿´´Ù”¸ç “º¯Áø¼·, ½Å½ÂÈÆ µîÀÌ ¸ÕÀú µ¥ºßÇØ ²ÞÀ» Á¢¾ú´Ù”°í ³Ê½º·¹¸¦ ¶³¾ú´Ù.

¼¼ ¹øÂ° ´ë°áÀº ‘»ê Å¸´Â ÇÒ¸Ó´Ï’¿Í ‘È£µÎ±î±â ÀÎÇü’ÀÇ ´ë°á·Î ²Ù¸çÁ³´Ù. Á§½ºÅ°½ºÀÇ ‘Ä¿ÇÃ’À» ¼±°îÇÑ µÎ »ç¶÷Àº Å©¸®½º¸¶½º Æ¯Áý´Ù¿î ´ÞÄÞÇÑ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.

Ä¡¿­ÇÑ Á¢Àü ³¡¿¡ 2¶ó¿îµå ÁøÃâÀÚ´Â ‘È£µÎ±îÁö ÀÎÇü’À¸·Î Á¤ÇØÁ³´Ù. º¹¸éÀ» ¹þÀº ‘»ê Å¸´Â ÇÒ¸Ó´Ï’ÀÇ Á¤Ã¼´Â EXIDÀÇ LE ¿´´Ù.

LE´Â “EXID¿¡¼­ ³× ¹øÂ°·Î ³ª¿Ô´Ù”¸ç “¸â¹öµéÀÌ ´ç¿¬È÷ ¾Ë°í ÀÖ´Ù. ¼±°îÀ» ¸¹ÀÌ µµ¿ÍÁá´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¸¶Áö¸· ´ë°áÀº ‘À¯·É½ÅºÎ’¿Í ‘½ºÅ©·çÁö’ÀÇ ¹«´ë·Î ²Ù¸çÁ³´Ù. µÑÀº Å©¸®½º¸¶½º ÀÌºê¿¡ ¸ÂÃç ±èÇöÃ¶ÀÇ ‘Å©¸®½º¸¶½º ÀÌºê’¸¦ ¼±°îÇß´Ù. ‘À¯·É½ÅºÎ’°¡ 2¶ó¿îµå¿¡ ÁøÃâÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÌ³¯ °ø°³µÈ ‘½ºÅ©·çÁö’ÀÇ Á¤Ã¼´Â SS501 Ãâ½Å ¹ÚÁ¤¹Î·Î ¹àÇôÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    [¿¤Å¬¶ó½ÃÄÚ] ¹Ù¸£¼¿·Î³ª, 3-0À¸·Î ¿Ï½Â¡¦Ãæ°Ý¿¡ ºüÁø ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå È¨ ÆÒµé
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