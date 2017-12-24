°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.24 ÀÏ 22:50
Á¤Ä¡±¹È¸/Á¤´ç
È«ÁØÇ¥ ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥ ¡®¼º¿ÏÁ¾ ¸®½ºÆ®¡¯ ¹«ÁË È®Á¤´ç Àå¾Ç·Â °­È­¡¦´ë¿©°ø¼¼ ¼Óµµ ºÙÀ»µí
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.24  19:51:36
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
 
 
¡ã ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥ ´ëÇ¥°¡ ¡®¼º¿ÏÁ¾ ¸®½ºÆ®¡¯ °ü·Ã ´ë¹ý¿øÀÇ ¹«ÁË ¼±°í¸¦ ¹ÞÀº Áö³­ 22ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ ´ç»ç¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ß ÈÄ ¹àÀº Ç¥Á¤À¸·Î È¸°ßÀåÀ» ³ª¼­°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
´ç´ëÇ¥ Ã¼Á¦ ¾ÈÁ¤±âÁ¶ ¼Ó

Á¶Á÷¡¤Á¤Ã¥Çõ½Å ¹ÚÂ÷ Àü¸Á

¡®Ä£È«Ã¼Á¦¡¯·Î ÀçÆíµµ °¡¼Ó

¡°Áö¹æ¼±°Å¶§ °³ÇåÅõÇ¥ ºÒ°¡¡±

æ¨ Á¤Ã¥ °­°øµå¶óÀÌºê ¿¹°í

ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥ ´ëÇ¥°¡ Áö³­ 22ÀÏ ´ë¹ý¿øÀÇ ¹«ÁË È®Á¤ÆÇ°á¿¡ µû¶ó 19´ë ´ë¼±°¡µµ¿¡ ÀÌ¾î ÃÖ±Ù±îÁöµµ Á¤Ä¡±ÇÀÇ °ø¼¼¿¡ ÀÚÀ¯·ÓÁö ¸øÇß´ø ¡®ºñ¸® Á¤Ä¡ÀÎ¡¯ÀÌ¶ó´Â ¿À¸íÀ» ¿ÏÀü ¹þ°Ô µÆ´Ù. È« ´ëÇ¥´Â °í ¼º¿ÏÁ¾ Àü °æ³²±â¾÷ È¸ÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ ³ú¹°À» ¹ÞÀº ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³À¸³ª ÀÌ³¯ »ó°í½É¿¡¼­ ¹«ÁË¸¦ ¼±°íÇÑ ¿ø½ÉÆÇ°áÀÌ È®Á¤µÆ´Ù.

ÀÌ¿¡µû¶ó Á¦1¾ß´çÀÇ ¼öÀåÀÎ È«´ëÇ¥ Ã¼Á¦´Â »ó´ç±â°£ ¾ÈÁ¤ ±âÁ¶¼Ó¿¡ ´ë¿© °ø¼¼¿¡µµ °¡¼Óµµ°¡ ºÙÀ» °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·Ã, È« ´ëÇ¥´Â ´çÀå ¡°Á¶Á÷°­È­Æ¯º°À§¿øÈ¸¸¦ ÅëÇØ Á¶Á÷Çõ½ÅÀ» ¸¶¹«¸®ÇÏ°í Á¤Ã¥Çõ½ÅÀ» ÅëÇØ ÇÑ±¹´çÀÇ »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸ÀÏ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Á¦2Çõ½ÅÀ§¸¦ ±¸¼ºÇØ Áß»êÃþ°ú ¼­¹ÎÀ» À§ÇÑ Á¤´çÀ¸·Î °Åµì³ª´Â Á¤Ã¥Çõ½ÅÀ» ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç °¢¿À¸¦ ´ÙÁ³´Ù.

Æ¯È÷ ±×´Â ³»³â 6¿ù Áö¹æ¼±°Å µ¿½Ã °³Çå°ú °ü·Ã, ¡°°ç´Ù¸® ±¹¹ÎÅõÇ¥´Â ¸ÂÁö ¾ÊÀ¸¸ç Àý´ë ºÒ°¡ÇÏ´Ù¡±°í ¸ø¹Ú°í ¡°°³ÇåÀº ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ÀüÃ¼ ±¸Á¶¸¦ ¹Ù²Ù´Â ÁßÂ÷´ëÇÑ ¹®Á¦·Î, Áö¹æ¼±°Å ÈÄ ¿¬¸»±îÁö °³ÇåÀÌ µÇµµ·Ï ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇô ´ë¿© °­°øµå¶óÀÌºê¸¦ ¿¹°íÇß´Ù.

¾Õ¼­ È« ´ëÇ¥´Â Áö³­ 5¿ù9ÀÏ ´ë¼± ÆÐ¹è ÈÄ 7¡¤3 Àü´ç´ëÈ¸¸¦ ÅëÇØ ´ç ´ëÇ¥·Î ¼±ÃâµÈ ÀÌÈÄ¿¡µµ ¾ÆÁ÷ ´ë¹ý¿ø È®Á¤ÆÇ°áÀÌ ³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â ²¿¸®Ç¥°¡ ºÙ¾îÀÖ¾ú´Ù°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ¹«ÁË°¡ È®Á¤µÈ È« ´ëÇ¥ Ã¼Á¦´Â ´ç Àå¾Ç·ÂÀÌ °­È­µÉ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Á¦1¾ß´çÀÇ ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ¡®Ä£È«Ã¼Á¦¡¯·Î ÀçÆíµÉ °¡´É¼ºÀÎ ÇÑÃþ ³ô¾ÆÁ³´Ù.

¿ï»êÁö¿ª ÇÑ±¹´ç Áö¹æ¼±°Å¿¡µµ ½ÃÀåÈÄº¸´Â ¹°·Ð ±âÃÊ´ÜÃ¼Àå°ú Áö¹æÀÇ¿ø ÈÄº¸°¡¿îµ¥ ¡®Ä£È«¸Ç¡¯µéÀÌ Åº·ÂÀ» ¹ÞÀ» °ÍÀÌ¶ó´Â °üÃøÀÌ´Ù.

È« ´ëÇ¥¿Í Á¤Ä¡ÀûÀ¸·Î ¡®È£ÇüÈ£Àç¡¯ »çÀÌÀÎ ±è±âÇö ¿ï»ê½ÃÀåÀÇ Á¤Ä¡Àû ºñÁß°ú ¿ªÇÒ·ÐÀÌ ÇÑÃþ °­È­µÇ¸é¼­ ³»³â 6¿ù Áö¹æ¼±°Å¿¡µµ ºü¸£¸é ³»³â 1¿ù²² ¿ì¼±°øÃµÀÌ À¯·ÂÇØ º¸ÀÎ´Ù.

±èµÎ¼ö±âÀÚ dusoo@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • [¼Óº¸] »þÀÌ´Ï Á¾Çö, ´©³ª¿¡°Ô ÀÚ»ì ¾Ï½Ã ¹®ÀÚ º¸³»¡¦´©³ª°¡ °æÂû¿¡ ½ÇÁ¾ ½Å°í
  • Á¶Çö¾Æ, ÁýÇàÀ¯¿¹ ÆÇ°á¡¦¹ÚÃ¢Áø ¡°Á¶Çö¾Æ¿¡°Ô Á¤½ÅÀû ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ÇÒ °Í¡±
  • ¡®Á¦Ãµ È­Àç¡¯ ÀÎ¸íÇÇÇØ Å°¿î ¿øÀÎ, µå¶óÀÌºñÆ® »Ó¸¸ ¾Æ´Ï´Ù?...¡°ÇÊ·ÎÆ¼±¸Á¶, °Ç¹° ¹Ì·Î ±¸Á¶µµ ÇÑ¸ò¡±
  • ¡®Á¾Çö ¹ßÀÎ¡¯ Å°, ¿ÂÀ¯ Ç°¿¡¼­ ¸ñ³õ¾Æ ¡®´«¹°¡¯...ÅÂ¹Î ¹ÎÈ£ ¡®ºñÅëÇÑ Ç¥Á¤¡¯
  • 2017³â Å©¸®½º¸¶½º ÈÞÀÏ Æ¯¼± ¿µÈ­´Â? ¡®¶ó¶ó·£µå¡¯ºÎÅÍ ¡®½ºÅ¸¿öÁî¡¯±îÁö
    • [¼Óº¸] »þÀÌ´Ï Á¾Çö, ´©³ª¿¡°Ô ÀÚ»ì ¾Ï½Ã ¹®ÀÚ º¸³»¡¦´©³ª°¡ °æÂû¿¡ ½ÇÁ¾ ½Å°í [¼Óº¸] »þÀÌ´Ï Á¾Çö, ´©³ª¿¡°Ô ÀÚ»ì ¾Ï½Ã ¹®ÀÚ º¸³»¡¦´©³ª°¡ °æÂû¿¡ ½ÇÁ¾ ½Å°í
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    1/3
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    2017³â Å©¸®½º¸¶½º ÈÞÀÏ Æ¯¼± ¿µÈ­´Â? ¡®¶ó¶ó·£µå¡¯ºÎÅÍ ¡®½ºÅ¸¿öÁî¡¯±îÁö
    2
    Ã»¿Í´ë, ÅºÀú±Õ ¹é½Å ±¸ÀÔ ÀÌÀ¯´Â? ¡°¡®2015³â ¹Ì±º±âÁö ÅºÀú±Õ ¹è´Þ »ç°í¡¯ ¶§¹®¡±
    3
    [¿¤Å¬¶ó½ÃÄÚ] ¹Ù¸£¼¿·Î³ª, 3-0À¸·Î ¿Ï½Â¡¦Ãæ°Ý¿¡ ºüÁø ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå È¨ ÆÒµé
    4
    Ã»¿Í´ë ¡®ÅºÀú±Õ ¹é½Å¡¯ ±¸ÀÔ, ¿Ö? ¡°Ä¡·á¸ñÀû¡¦±¹¹Î Ä¡·á¿ë ¹é½Åµµ º¸°ü Áß¡±
    5
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ´Ù½º´Â ´©±¸ °ÍÀÎ°¡?¡¦´Ù½º îñ Á÷¿øµé ¡°È¸»ç ÁÖÀÎ ´ç¿¬È÷ MB¡±
    6
    "Àß°¡¿ä, ÇÑ±¹Ä£±¸", ÁÖµ¶ ÇÑ±¹¹®È­¿ø ¾Õ¿¡ Â÷·ÁÁø »þÀÌ´Ï Á¾Çö Ãß¸ð°ø°£
    7
    53% ÆøµîÇÑ ¡®ÆÈ¶óµã¡¯ ¸ö°ª¡¦ÆÈ¶óµãÀº? ¡°¿µÈ­ ¾ÆÀÌ¾ð¸Ç¿¡µµ µîÀå¡±
    8
    ¸¾½ºÈ¦¸¯ ÇÐ(ùÊ)¼¼±Ç ´ÜÁö¡¦¡®eÆíÇÑ¼¼»ó ´ëÀü ¿¡ÄÚÆ÷·¹¡¯
    9
    "´öÁ¤¿ª¼­Èñ½ºÅ¸Èú½º ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º"Å×Å©³ë¹ë¸®,gtx¿¬Àå Æ¯±Þ°³¹ßÈ£Àç!
    10
    ¹èÆ²µå¶ó¿îµå Á¡°Ë, ¶óÀÌºê ¼­¹ö ±ä±Þ Á¡°Ë ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°¸Ê ¸ÅÄª È®·ü Á¶Á¤ À§ÇØ¡±
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 12¿ù 25ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 12¿ù 25ÀÏ~)
    ¹æÀº¼÷ ÀÛ°¡ º¸Å¸´ÏÄÃ¾ÆÆ®Àü ³»³â 1¿ù13ÀÏ±îÁö
    ¹° ¹øÁü º×³¡À¸·Î »ì¸° ÀÚ¿¬ÀÇ ¸ð½À È­Æø¿¡
    È£¿¬»ýÈ°¹ÎÈ­ ¿¬±¸¿ø Á¤±âÈ¸¿øÀü 26ÀÏ °³ÃÖ
    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr