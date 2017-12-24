¡®·±´×¸Ç¡¯ ¼ÛÁöÈ¿, ±èÁ¾±¹°ú ¿­¾Ö¼³¿¡ ´çÈ¤¡¦¡°Àú ¿Àºü¶û °áÈ¥ÇØ¿ä?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.24 ÀÏ 22:50
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½ÂÀÎ 2017.12.24  
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24ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘·±´×¸Ç’¿¡¼­ ¼ÛÁöÈ¿°¡ ±èÁ¾±¹°úÀÇ ¿­¾Ö¼³ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ ÇØ¸íÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ‘·±´×¸Ç’¿¡¼­´Â Å©¸®½º¸¶½º Æ¯ÁýÀ¸·Î ¸â¹öµéÀÌ Å©¸®½º¸¶½º¿Í °ü·ÃµÈ Ãß¾ïÀÇ ¹°°ÇÀ» °¡Á®¿Í °¢ÀÚÀÇ Ãß¾ïÀ» ¼Ò°³Çß´Ù.

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¸â¹öµéÀÇ ¹ÝÀÀ¿¡ ±èÁ¾±¹Àº “ÀúÈñµµ ±¸¸ÅÇÏ°í ½ÍÀº ¸¶À½ÀÌ ¾ø¾ú´Âµ¥ ¿­¾îº¸´Ï ÀÌ·¸°Ô ¾Æ±â°¡ ÀÖ´õ¶ó”¸ç ¾ËÀ» ¿­¾î ¾Æ±â ÀÎÇüÀ» ²¨³»¸ç Ãß¾ïÀÇ ¹°°ÇÀ» ÇÊ»çÀûÀ¸·Î ¾îÇÊÇß´Ù.

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ÀÌ¿¡ ±èÁ¾±¹Àº ¼ÛÁöÈ¿¿¡°Ô ²¨³½ ÀÎÇüÀ» ³Ñ°ÜÁÖ¸ç “ÀÌ°Å ºÁ¿ä. ¾öÃ» ±Í¿©¿ö¿ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù. ¼ÛÁöÈ¿´Â “¿À¿À”¶ó°í °¨Åº»ç¸¦ ³»¹ñÀ¸¸ç ÀÎÇüÀ» È£±â½É °¡µæÇÑ ´«ºûÀ¸·Î ¹Ù¶óºÃ´Ù.

´Ù¸¥ ¸â¹öµé°ú ´Þ¸® ¼ÛÁöÈ¿°¡ ±àÁ¤Àû ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌÀÚ ÇÏÇÏ°¡ “µÎ »ç¶÷ ¿äÁò SNS¿¡¼­ ¾öÃ» ¿¬°áÇÏ´õ¶ó°í¿ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

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