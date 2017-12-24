¡®·±´×¸Ç¡¯ ¼ÛÁöÈ¿, ±èÁ¾±¹°ú ¿­¾Ö¼³¿¡ ´çÈ¤¡¦¡°Àú ¿Àºü¶û °áÈ¥ÇØ¿ä?¡±

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24ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘·±´×¸Ç’¿¡¼ ¼ÛÁöÈ¿°¡ ±èÁ¾±¹°úÀÇ ¿¾Ö¼³ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ ÇØ¸íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ‘·±´×¸Ç’¿¡¼´Â Å©¸®½º¸¶½º Æ¯ÁýÀ¸·Î ¸â¹öµéÀÌ Å©¸®½º¸¶½º¿Í °ü·ÃµÈ Ãß¾ïÀÇ ¹°°ÇÀ» °¡Á®¿Í °¢ÀÚÀÇ Ãß¾ïÀ» ¼Ò°³Çß´Ù.
±èÁ¾±¹Àº Á¶±×¸¸ ¾ËÀ» ÇÏ³ª ²¨³»µé¸ç “¾î¸Ó´Ï¿Í ¹Ì±¹ ³îÀÌµ¿»ê¿¡ °¬´Ù°¡ ¾Õ¿¡¼ »ê °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ°Ô ¾ËÀÌ´Ù”¶ó°í ¼Ò°³Çß´Ù. ÀÌ¿¡ À¯Àç¼®Àº “º¸±â¿¡´Â ±¸¸ÅÇÏ°í ½ÍÀº ¸¶À½ÀÌ ¾È µå´Âµ¥?”¶ó¸ç ÀÇ¾ÆÇØÇß´Ù. ´Ù¸¥ ¸â¹öµéµµ ¾î¸®µÕÀýÇÑ Ç¥Á¤À» Áö¾ú´Ù.
¸â¹öµéÀÇ ¹ÝÀÀ¿¡ ±èÁ¾±¹Àº “ÀúÈñµµ ±¸¸ÅÇÏ°í ½ÍÀº ¸¶À½ÀÌ ¾ø¾ú´Âµ¥ ¿¾îº¸´Ï ÀÌ·¸°Ô ¾Æ±â°¡ ÀÖ´õ¶ó”¸ç ¾ËÀ» ¿¾î ¾Æ±â ÀÎÇüÀ» ²¨³»¸ç Ãß¾ïÀÇ ¹°°ÇÀ» ÇÊ»çÀûÀ¸·Î ¾îÇÊÇß´Ù.
±× ¸ð½ÀÀ» ÁöÄÑº¸´ø Áö¼®ÁøÀº “¾Ö±â°¡ ¿Ö ¾Ë¿¡¼ ³ª¿Í¿ä? Á¦ÀÓ½º ¹ÚÇõ°Å¼¼¾ß?”¶ó¸ç ±èÁ¾±¹À» ³î¸®±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ±èÁ¾±¹Àº ¼ÛÁöÈ¿¿¡°Ô ²¨³½ ÀÎÇüÀ» ³Ñ°ÜÁÖ¸ç “ÀÌ°Å ºÁ¿ä. ¾öÃ» ±Í¿©¿ö¿ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù. ¼ÛÁöÈ¿´Â “¿À¿À”¶ó°í °¨Åº»ç¸¦ ³»¹ñÀ¸¸ç ÀÎÇüÀ» È£±â½É °¡µæÇÑ ´«ºûÀ¸·Î ¹Ù¶óºÃ´Ù.
´Ù¸¥ ¸â¹öµé°ú ´Þ¸® ¼ÛÁöÈ¿°¡ ±àÁ¤Àû ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌÀÚ ÇÏÇÏ°¡ “µÎ »ç¶÷ ¿äÁò SNS¿¡¼ ¾öÃ» ¿¬°áÇÏ´õ¶ó°í¿ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¼ÛÁöÈ¿´Â “ÀúÈñ °áÈ¥ÇÑ´Ù°í ±â»çµµ ³µ¾î¿ä. Àúµµ ±ôÂ¦ ³î¶ú¾î¿ä. Àú ¿Àºü¶û °áÈ¥ÇÑ´ë¿ä?”¶ó°í ¿ÀÈ÷·Á µÇ¹°¾î ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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