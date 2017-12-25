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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.25 ¿ù 09:09
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Ä¸ÃÄ·Î ±æÀÌ ³²À» ¡®È­À¯±â¡¯ ¿ª´ë±Þ ¹æ¼Û»ç°í Àå¸é¡¦½ÃÃ»ÀÚ ¡°ÀÌ·± ¹æ¼ÛÀº ¶Ç Ã³À½ÀÌ¾ß¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.25  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã tvNÀÌ ¾ß½ÉÂ÷°Ô ÁØºñÇÑ »õ ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ¡®È­À¯±â¡¯°¡ 2È¸ºÎÅÍ ¿ª´ë±Þ ¹æ¼Û»ç°í·Î ¹æ¼ÛÀÌ Áß´ÜµÇ´Â »çÅÂ°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù. tvNÄ¸Ã³.

 

tvNÀÌ ¾ß½ÉÂ÷°Ô ÁØºñÇÑ »õ ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ‘È­À¯±â’°¡ 2È¸ºÎÅÍ ¿ª´ë±Þ ¹æ¼Û»ç°í·Î ¹æ¼ÛÀÌ Áß´ÜµÇ´Â »çÅÂ°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù.

24ÀÏ tvN »õ ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ‘È­À¯±â’ 2È¸°¡ ¹æ¼ÛµÆ´Ù. ±×·¯³ª ¹æ¼Û ÃÊ¹ÝºÎÅÍ ¹æ¼Û»ç°í°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù. Áø¼±¹Ì(¿À¿¬¼­ ºÐ)°¡ ¿Àµð¼ÇÀ» º¸´Â °úÁ¤¿¡¼­ ‘¾Ç±Í’ ¿ªÇÒÀ» ¸Ã¾Ò´ø ´Ü¿ª ¹è¿ìµéÀÇ ¿ÍÀÌ¾î ¶óÀÎÀÌ ¹æ¼Û¿¡ ±×´ë·Î ³ëÃâµÇ´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇÑ °Í.

¿©±â¿¡ ¾Ù¹ü ¼Ó¿¡ µü ¸Â°Ô µé¾î°¡¾ß ÇÒ »çÁø CG°¡ Á¦´ë·Î µé¾î°¡Áö ¾Ê¾Æ ÃÊ·Ï»ö ½ºÅ©¸°ÀÌ ±×´ë·Î µå·¯³ª´Â Àå¸éµµ ±×´ë·Î ¹æ¼ÛµÆ´Ù.

¿¬ÀÌÀº CG ½Ç¼ö¿¡ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ È²´çÇÔÀ» °¨ÃßÁö ¸øÇß°í ‘È­À¯±â ¹æ¼Û»ç°í’°¡ ¼ø½Ä°£¿¡ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î 1À§¿¡ ¿À¸£¸ç Æø¹ßÀû °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

tvNÀº 60ÃÊ Â¥¸® Áß°£±¤°í¸¦ ½ÃÀÛÇßÀ¸³ª Áß°£±¤°í´Â ¿¹Á¤µÈ 60ÃÊ°¡ ¾Æ´Ñ ¼ö ºÐ °£ °è¼ÓµÆ´Ù. tvNÃøÀº ‘¸¶´õ’ ‘À±½Ä´ç’ ¿¹°íÆíÀ» ³»º¸³»¸ç ÀÚ¸·À¸·Î´Â ¹æ¼Û »óÈ²¿¡ ´ëÇÑ ¾çÇØ¸¦ ±¸ÇÏ´Â ³»¿ëÀ» ÇÔ²² ³»º¸³Â´Ù.

±×·¯³ª 10½Ã 15ºÐ²²¿¡µµ ‘È­À¯±â’´Â ´Ù½Ã ¹æ¼ÛµÇÁö ¾Ê¾Ò°í ‘À±½Ä´ç’°ú ‘¸¶´õ’ÀÇ ´ëº»¸®µù ¿µ»óÀÌ ´ë½Å °ø°³µÆ´Ù. tvNÀº ÀÚ¸·À¸·Î “¹æ¼Û»ç ³»ºÎ »çÁ¤À¸·Î ¹æ¼ÛÀÌ Áö¿¬µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. °ð 2È¸ ¹æ¼ÛÀÌ ½ÃÀÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¿À´Ï ¸¹Àº ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù”¶ó°í ¾Ë·È´Ù.

ÀÌÈÄ ´Ù½Ã ¹æ¼ÛÀÌ Àç°³µÇ±ä ÇßÀ¸³ª °á±¹ ¿ÀÈÄ 10½Ã 38ºÐ°Ô tvNÀº ‘È­À¯±â’ ¹æ¼ÛÀ» Áß´ÜÇÏ°í ÀÚ¸·À» ÅëÇØ “¹æ¼Û»ç ³»ºÎ »çÁ¤À¸·Î Á¾·áÇÕ´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.

¹æ¼Û Á¾·á Á÷ÈÄ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº È²´çÇÔÀ» ±ÝÄ¡ ¸øÇß´Ù. ½ÃÃ»ÀÚµé Áß ÀÏºÎ´Â tvN ‘È­À¯±â’ ½ÃÃ»ÀÚ °Ô½ÃÆÇ¿¡ È²´çÇÔ°ú ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇÏ´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù. ³×Æ¼Áðµé ¿ª½Ã SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ µîÀ» ÅëÇØ ‘È­À¯±â ¹æ¼Û»ç°í’¸¦ ÁöÀûÇß´Ù.

tvNÃøÀº È­À¯±â ¹æ¼Û»ç°í ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ 24ÀÏ ¹ã °ø½Ä ÀÔÀåÀ» ÅëÇØ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô »ç°úÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

 

ÀÌÇÏ tvN °ø½ÄÀÔÀå Àü¹®.

±ÝÀÏ 24ÀÏ tvN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ <È­À¯±â> ¹æ¼Û Áö¿¬ °ü·Ã »ç°ú¸»¾¸ µå¸³´Ï´Ù.

24ÀÏ(ÀÏ) ¹ã ¹æ¼ÛµÈ tvN <È­À¯±â> 2È­°¡ ÈÄ¹Ý ÀÛ¾÷ÀÌ Áö¿¬µÅ ¹æ¼Û¼ÛÃâÀÌ ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. ½ÃÃ»¿¡ ºÒÆíÀ» µå¸° Á¡ Áø½ÉÀ¸·Î »ç°ú µå¸®¸ç, ÇâÈÄ ÀÌ·± ÀÏÀÌ Àç¹ßÇÏÁö ¾Êµµ·Ï Á¦ÀÛ¿¡ ´õ¿í ¸¸ÀüÀ» ±âÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. 24ÀÏ(ÀÏ) ÀÔ°í Áö¿¬À¸·Î ¹æ¼ÛµÇÁö ¸øÇÑ <È­À¯±â> 2È­ ¿Ï¼ºº»Àº ÃßÈÄ ´Ù½Ã ¹æ¼ÛÇÒ °èÈ¹ÀÔ´Ï´Ù.

<È­À¯±â> Á¦ÀÛÁøÀº ¿ä±«¶ó´Â Æ¯¼öÇÑ ´À³¦À» Ç¥ÇöÇÏ±â À§ÇØ ¸¹Àº ÁØºñ¸¦ ÇÏ¸é¼­, ¿Ï¼ºµµ ³ôÀº µå¶ó¸¶¸¦ ¼±º¸ÀÌ°íÀÚ ÃÔ¿µÀº ¹°·Ð ¸¶Áö¸· ÆíÁýÀÇ µðÅ×ÀÏ±îÁö ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÂªÀº ½Ã°£ ¾È¿¡ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ôÀÌ°íÀÚ ³ë·ÂÇÏ¿´Áö¸¸ Á¦ÀÛÁøÀÇ ¿­Á¤°ú ¿å½ÉÀÌ º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô ¹æ¼Û»ç°í¶ó´Â Å« ½Ç¼ö·Î ÀÌ¾îÁ³½À´Ï´Ù. ¿À´ÃÀÇ ½Ç¼ö¸¦ °Å¿ï »ï¾Æ ´õ¿í ÁÁÀº ¹æ¼ÛÀ¸·Î º¸´äÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

 

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
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  • Á¶Çö¾Æ, ÁýÇàÀ¯¿¹ ÆÇ°á¡¦¹ÚÃ¢Áø ¡°Á¶Çö¾Æ¿¡°Ô Á¤½ÅÀû ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ÇÒ °Í¡±
  • ¡®Á¦Ãµ È­Àç¡¯ ÀÎ¸íÇÇÇØ Å°¿î ¿øÀÎ, µå¶óÀÌºñÆ® »Ó¸¸ ¾Æ´Ï´Ù?...¡°ÇÊ·ÎÆ¼±¸Á¶, °Ç¹° ¹Ì·Î ±¸Á¶µµ ÇÑ¸ò¡±
  • ¡®Á¾Çö ¹ßÀÎ¡¯ Å°, ¿ÂÀ¯ Ç°¿¡¼­ ¸ñ³õ¾Æ ¡®´«¹°¡¯...ÅÂ¹Î ¹ÎÈ£ ¡®ºñÅëÇÑ Ç¥Á¤¡¯
  • 2017³â Å©¸®½º¸¶½º ÈÞÀÏ Æ¯¼± ¿µÈ­´Â? ¡®¶ó¶ó·£µå¡¯ºÎÅÍ ¡®½ºÅ¸¿öÁî¡¯±îÁö
  • Ã»¿Í´ë, ÅºÀú±Õ ¹é½Å ±¸ÀÔ ÀÌÀ¯´Â? ¡°¡®2015³â ¹Ì±º±âÁö ÅºÀú±Õ ¹è´Þ »ç°í¡¯ ¶§¹®¡±
    • Á¶Çö¾Æ, ÁýÇàÀ¯¿¹ ÆÇ°á¡¦¹ÚÃ¢Áø ¡°Á¶Çö¾Æ¿¡°Ô Á¤½ÅÀû ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ÇÒ °Í¡± Á¶Çö¾Æ, ÁýÇàÀ¯¿¹ ÆÇ°á¡¦¹ÚÃ¢Áø ¡°Á¶Çö¾Æ¿¡°Ô Á¤½ÅÀû ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ÇÒ °Í¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
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    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    1
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    Ã»¿Í´ë, ÅºÀú±Õ ¹é½Å ±¸ÀÔ ÀÌÀ¯´Â? ¡°¡®2015³â ¹Ì±º±âÁö ÅºÀú±Õ ¹è´Þ »ç°í¡¯ ¶§¹®¡±
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    4
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 12¿ù 25ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 12¿ù 25ÀÏ~)
    ¹æÀº¼÷ ÀÛ°¡ º¸Å¸´ÏÄÃ¾ÆÆ®Àü ³»³â 1¿ù13ÀÏ±îÁö
    ¹° ¹øÁü º×³¡À¸·Î »ì¸° ÀÚ¿¬ÀÇ ¸ð½À È­Æø¿¡
    È£¿¬»ýÈ°¹ÎÈ­ ¿¬±¸¿ø Á¤±âÈ¸¿øÀü 26ÀÏ °³ÃÖ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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