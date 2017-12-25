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|¡ã tvNÀÌ ¾ß½ÉÂ÷°Ô ÁØºñÇÑ »õ ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ¡®ÈÀ¯±â¡¯°¡ 2È¸ºÎÅÍ ¿ª´ë±Þ ¹æ¼Û»ç°í·Î ¹æ¼ÛÀÌ Áß´ÜµÇ´Â »çÅÂ°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù. tvNÄ¸Ã³.
tvNÀÌ ¾ß½ÉÂ÷°Ô ÁØºñÇÑ »õ ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ‘ÈÀ¯±â’°¡ 2È¸ºÎÅÍ ¿ª´ë±Þ ¹æ¼Û»ç°í·Î ¹æ¼ÛÀÌ Áß´ÜµÇ´Â »çÅÂ°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù.
24ÀÏ tvN »õ ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ‘ÈÀ¯±â’ 2È¸°¡ ¹æ¼ÛµÆ´Ù. ±×·¯³ª ¹æ¼Û ÃÊ¹ÝºÎÅÍ ¹æ¼Û»ç°í°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù. Áø¼±¹Ì(¿À¿¬¼ ºÐ)°¡ ¿Àµð¼ÇÀ» º¸´Â °úÁ¤¿¡¼ ‘¾Ç±Í’ ¿ªÇÒÀ» ¸Ã¾Ò´ø ´Ü¿ª ¹è¿ìµéÀÇ ¿ÍÀÌ¾î ¶óÀÎÀÌ ¹æ¼Û¿¡ ±×´ë·Î ³ëÃâµÇ´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇÑ °Í.
¿©±â¿¡ ¾Ù¹ü ¼Ó¿¡ µü ¸Â°Ô µé¾î°¡¾ß ÇÒ »çÁø CG°¡ Á¦´ë·Î µé¾î°¡Áö ¾Ê¾Æ ÃÊ·Ï»ö ½ºÅ©¸°ÀÌ ±×´ë·Î µå·¯³ª´Â Àå¸éµµ ±×´ë·Î ¹æ¼ÛµÆ´Ù.
¿¬ÀÌÀº CG ½Ç¼ö¿¡ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ È²´çÇÔÀ» °¨ÃßÁö ¸øÇß°í ‘ÈÀ¯±â ¹æ¼Û»ç°í’°¡ ¼ø½Ä°£¿¡ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î 1À§¿¡ ¿À¸£¸ç Æø¹ßÀû °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
tvNÀº 60ÃÊ Â¥¸® Áß°£±¤°í¸¦ ½ÃÀÛÇßÀ¸³ª Áß°£±¤°í´Â ¿¹Á¤µÈ 60ÃÊ°¡ ¾Æ´Ñ ¼ö ºÐ °£ °è¼ÓµÆ´Ù. tvNÃøÀº ‘¸¶´õ’ ‘À±½Ä´ç’ ¿¹°íÆíÀ» ³»º¸³»¸ç ÀÚ¸·À¸·Î´Â ¹æ¼Û »óÈ²¿¡ ´ëÇÑ ¾çÇØ¸¦ ±¸ÇÏ´Â ³»¿ëÀ» ÇÔ²² ³»º¸³Â´Ù.
±×·¯³ª 10½Ã 15ºÐ²²¿¡µµ ‘ÈÀ¯±â’´Â ´Ù½Ã ¹æ¼ÛµÇÁö ¾Ê¾Ò°í ‘À±½Ä´ç’°ú ‘¸¶´õ’ÀÇ ´ëº»¸®µù ¿µ»óÀÌ ´ë½Å °ø°³µÆ´Ù. tvNÀº ÀÚ¸·À¸·Î “¹æ¼Û»ç ³»ºÎ »çÁ¤À¸·Î ¹æ¼ÛÀÌ Áö¿¬µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. °ð 2È¸ ¹æ¼ÛÀÌ ½ÃÀÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¿À´Ï ¸¹Àº ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù”¶ó°í ¾Ë·È´Ù.
ÀÌÈÄ ´Ù½Ã ¹æ¼ÛÀÌ Àç°³µÇ±ä ÇßÀ¸³ª °á±¹ ¿ÀÈÄ 10½Ã 38ºÐ°Ô tvNÀº ‘ÈÀ¯±â’ ¹æ¼ÛÀ» Áß´ÜÇÏ°í ÀÚ¸·À» ÅëÇØ “¹æ¼Û»ç ³»ºÎ »çÁ¤À¸·Î Á¾·áÇÕ´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¹æ¼Û Á¾·á Á÷ÈÄ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº È²´çÇÔÀ» ±ÝÄ¡ ¸øÇß´Ù. ½ÃÃ»ÀÚµé Áß ÀÏºÎ´Â tvN ‘ÈÀ¯±â’ ½ÃÃ»ÀÚ °Ô½ÃÆÇ¿¡ È²´çÇÔ°ú ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇÏ´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù. ³×Æ¼Áðµé ¿ª½Ã SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ µîÀ» ÅëÇØ ‘ÈÀ¯±â ¹æ¼Û»ç°í’¸¦ ÁöÀûÇß´Ù.
tvNÃøÀº ÈÀ¯±â ¹æ¼Û»ç°í ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ 24ÀÏ ¹ã °ø½Ä ÀÔÀåÀ» ÅëÇØ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô »ç°úÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
ÀÌÇÏ tvN °ø½ÄÀÔÀå Àü¹®.
±ÝÀÏ 24ÀÏ tvN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ <ÈÀ¯±â> ¹æ¼Û Áö¿¬ °ü·Ã »ç°ú¸»¾¸ µå¸³´Ï´Ù.
24ÀÏ(ÀÏ) ¹ã ¹æ¼ÛµÈ tvN <ÈÀ¯±â> 2È°¡ ÈÄ¹Ý ÀÛ¾÷ÀÌ Áö¿¬µÅ ¹æ¼Û¼ÛÃâÀÌ ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. ½ÃÃ»¿¡ ºÒÆíÀ» µå¸° Á¡ Áø½ÉÀ¸·Î »ç°ú µå¸®¸ç, ÇâÈÄ ÀÌ·± ÀÏÀÌ Àç¹ßÇÏÁö ¾Êµµ·Ï Á¦ÀÛ¿¡ ´õ¿í ¸¸ÀüÀ» ±âÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. 24ÀÏ(ÀÏ) ÀÔ°í Áö¿¬À¸·Î ¹æ¼ÛµÇÁö ¸øÇÑ <ÈÀ¯±â> 2È ¿Ï¼ºº»Àº ÃßÈÄ ´Ù½Ã ¹æ¼ÛÇÒ °èÈ¹ÀÔ´Ï´Ù.
<ÈÀ¯±â> Á¦ÀÛÁøÀº ¿ä±«¶ó´Â Æ¯¼öÇÑ ´À³¦À» Ç¥ÇöÇÏ±â À§ÇØ ¸¹Àº ÁØºñ¸¦ ÇÏ¸é¼, ¿Ï¼ºµµ ³ôÀº µå¶ó¸¶¸¦ ¼±º¸ÀÌ°íÀÚ ÃÔ¿µÀº ¹°·Ð ¸¶Áö¸· ÆíÁýÀÇ µðÅ×ÀÏ±îÁö ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÂªÀº ½Ã°£ ¾È¿¡ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ôÀÌ°íÀÚ ³ë·ÂÇÏ¿´Áö¸¸ Á¦ÀÛÁøÀÇ ¿Á¤°ú ¿å½ÉÀÌ º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô ¹æ¼Û»ç°í¶ó´Â Å« ½Ç¼ö·Î ÀÌ¾îÁ³½À´Ï´Ù. ¿À´ÃÀÇ ½Ç¼ö¸¦ °Å¿ï »ï¾Æ ´õ¿í ÁÁÀº ¹æ¼ÛÀ¸·Î º¸´äÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
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