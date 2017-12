울산시는 지난 22일 세종시 한국교통연구원에서 국토연구원, 교통안전공단, 한국전자통신연구원 등이 참여한 가운데 ‘스마트카 모빌리티와 ICT 기반 지능형 도로 인프라 융합 추진 방안’을 주제로 스마트 교통 포럼을 개최했다.



김규옥 자동차정책기술연구센터 교통기술연구소 연구원은 ‘자율주행자동차 기반 스마트 모빌리티 구현과 인프라 구축 전략’을 발표하면서, 울산시에 정책 제언을 했다. 그는 “선진국에서는 스마트 모빌리티 상용화를 위한 기술개발과 안전기준, 표준 마련을 위해 정책 컨트롤 타워와 로드맵 구축에 속도를 내고 있다”며 “울산시 강력한 정책 컨트롤 타워를 가동해야 하며, 부족한 인프라·제도 개선과 연계 서비스 창출에 나서야 한다”고 제안했다.



그는 또 “도시내의 자율주행 인프라 구축이 필요하다”며 “실효성을 높이기 위해 대중교통시스템에 자율주행 기술 적용을 가속화하며, 버스전용 차로와 버스중앙차로제(BRT) 노선에서 실증화 연구를 해야 한다”고 밝혔다. 이어 “스마트 모빌리티 기반의 울산형 통합교통서비스(Mobility as a Service)를 발굴해 추진해야 한다”며 “스마트 모빌리티의 수용성 향상을 위한 법과 제도 개선에 적극 나서야 한다”고 덧붙였다.



이어 이항구 산업연구원 선임연구위원이 ‘커넥티드카 산업 현황과 전망’에 대해 발표했다. 그는 미래 자동차로 불리는 커넥티드카 개발에 자동차 도시 울산시가 적극나서야 한다고 강조했다. 커넥티드카란 자동차와 인터넷과 모바일기기 등 IT기술을 융합해 사용자에게 안전성과 편의성을 제공해주는 자동차다. 차량내 엔터테인먼트 서비스는 물론 충돌방지 기능, 위험경보 기능, 교통정보, 주차장 정보, 원격 차량 관리 등이 대표적이다.



울산시가 4차 산업혁명 중점분야인 스마트 모빌리티(자율주행차·커넥티드카·전기차) 구축 전략 모색에 적극 나섰다. 전략적인 정책 지원과 함께 울산형 '통합교통서비스'(Mobility as a Service) 등 인프라 구축이 시급하다는 전문가의 의견이 나왔다. 특히 스마트 모빌리티의 경쟁력이 세계 주요 국가들에 비교열위에 있다는 것으로 분석, 전문가 인력 양성과 연구개발(R&D)에 전폭적인 투자해 빠르게 재편되고 있는 시장에 대응력을 강화해야 한다는 지적도 나왔다