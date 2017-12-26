ÍºÀåÀÚ¿¬ ¸®½ºÆ® ÀçÁ¡È­, °íÀÎ À¯¼­ ¡®À§Á¶¡¯ ÀÌÀ¯?...¡°°ÅÂ¢¡¤¿Ö·Î¿ò Àß¸ø ¾´ ´Ü¾î¿¡ ´ú¹Ì?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.26 È­ 13:23
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.26  
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¡ã °ËÂû °ú°Å»çÀ§¿øÈ¸°¡ 2009³â ¹è¿ì Íº ÀåÀÚ¿¬ÀÇ ¼º»ó³³ »ç°Ç Àç¼ö»ç¸¦ ÁøÇàÇÒ Àü¸ÁÀÎ °¡¿îµ¥, À§Á¶ ÆÇ°áÀ» ¹ÞÀº ÀåÀÚ¿¬ Ä£ÇÊ ÆíÁöµµ ÀçÁ¶¸íµÇ°í ÀÖ´Ù.

 

°ËÂû °ú°Å»çÀ§¿øÈ¸°¡ 2009³â ¹è¿ì Íº ÀåÀÚ¿¬ÀÇ ¼º»ó³³ »ç°Ç Àç¼ö»ç¸¦ ÁøÇàÇÒ Àü¸ÁÀÎ °¡¿îµ¥, À§Á¶ ÆÇ°áÀ» ¹ÞÀº ÀåÀÚ¿¬ Ä£ÇÊ ÆíÁö À¯¼­µµ ÀçÁ¶¸íµÇ°í ÀÖ´Ù.

Áö³­ 25ÀÏ ´ë°ËÂûÃ» °³ÇõÀ§¿øÈ¸´Â “°ú°Å»çÀ§¿øÈ¸°¡ ÀçÁ¶»ç¸¦ °ËÅä ÁßÀÎ 25°³ ¿Ü¿¡ 8°³ »ç°ÇÀ» Ãß°¡·Î Á¦¾ÈÇÏ±â·Î Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ Áß¿¡´Â Íº ÀåÀÚ¿¬ ¼º»ó³³ ¸®½ºÆ®°¡ Æ÷ÇÔµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

ÍºÀåÀÚ¿¬Àº Áö³­ 2009³â 3¿ù À¯·Â ÀÎ»çµéÀÇ ¼º»ó³³°ú Æø·ÂÀ» °­¿ä¹Þ¾Ò´Ù´Â ³»¿ëÀÇ Ä£ÇÊ ÆíÁö¸¦ ³²±â°í ½º½º·Î ¸ñ¼ûÀ» ²÷Àº ¹Ù ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÆíÁö ¼Ó ¸®½ºÆ®¿¡ ´ã±ä À¯¸í ÀÎ»ç 10¿©¸í µîÀº ÇøÀÇ¾øÀ½, ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥¿Í ¸Å´ÏÀú¸¸ ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù.

Æ¯È÷ ´ç½Ã SBS ´º½º´Â ÀåÀÚ¿¬ÀÌ Á÷Á¢ ¾´ ÆíÁö À¯¼­¸¦ Àü ¸ð¾¾·Î ºÎÅÍ ÀÔ¼öÇØ ´Üµ¶ °ø°³ÇØ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

°ø°³µÈ ÆíÁö¿¡´Â “³ª¸¦ ¹æ¿¡ °¡µÖ³õ°í ¼Õ°ú ÆäÆ®º´À¸·Î ¸Ó¸®¸¦ ¼ö¾øÀÌ ¶§·È´Ù. ½ÅÀÎÀÌ¶ó ¼öÀÔÀÌ Àû¾úÁö¸¸ ¸Å´ÏÀú ¿ù±Þ µîÀ» ¸ðµÎ ºÎ´ãÇÏµµ·Ï Çß´Ù”¸ç “»õ ¿ÊÀ¸·Î ¹Ù²ð ¶§¸é, ¶Ç ´Ù¸¥ ¾Ç¸¶µéÀ» ¸¸³ª¾ß ÇÑ´Ù”°í ±âÀçµÆ´Ù.
 
ÆòÁö¿¡´Â ¿¬¿¹±âÈ¹»ç °ü°èÀÚ, ´ë±â¾÷·±ÝÀ¶¾÷ Á¾»çÀÚ, ¾ð·Ð»ç °ü°èÀÚ µî 31¸í¿¡°Ô 100¿© Â÷·Ê ÀÌ»ó ¼úÁ¢´ë¿Í ¼º»ó³³À» Çß´Ù´Â ³»¿ëÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ ÇÐ´ëµµ 1³â ÀÌ»ó ¹Þ¾Æ¿Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÆíÁö´Â ÀÚ½ÅÀÌ ¾´ ±ÛÀÓÀ» Áõ¸íÇÏ±â À§ÇØ ¼­¸í°ú ÁÖ¹Î¹øÈ£¸¦ ±âÀçÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

±×·¯³ª Áö³­ 2013³â ±¤ÁÖÁö¹ýÀº ÀåÀÚ¿¬ ÆíÁö¸¦ 2010³â 2¿ù°ú 10¿ù µÎ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ Á¦ÃâÇÑ Àü ¸ð¾¾¸¦ Áõ°ÅÀ§Á¶ ÇøÀÇ·Î Â¡¿ª 8¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°íÇß´Ù.

´ç½Ã °ËÂûÀº ÆíÁö¿Í ´ëÁ¶ÇÑ °¨Á¤ °á°ú ÀåÀÚ¿¬ÀÇ ÇÊÀû°ú ´Ù¸£¸ç Àü ¾¾°¡ ÀÛ¼ºÇÑ ¼­·ù¿¡¼­ ‘°ÅÂ¢’ ‘¿Ö·Î¿ò’ ‘¹®·Ð’ µîÀÇ Àß¸ø ¾´ ´Ü¾î°¡ °øÅëÀûÀ¸·Î ¹ß°ßµÈ Á¡À» ¹Ì·ç¾î À§Á¶µÈ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ´Üµ¶º¸µµÇÑ SBSµµ “¿Àº¸¸¦ ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù”°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®2017 °¡¿ä´ëÀü¡¯ Å¥½ÃÆ® À¯Ãâ, °ø¿¬ ¼ø¼­ ÀÏºÎ °ø°³µÅ¡¦¡°½ºÆä¼È ½ºÅ×ÀÌÁö´Â ¹»±î?¡±
  • Á¶Çö¾Æ, ÁýÇàÀ¯¿¹ ÆÇ°á¡¦¹ÚÃ¢Áø ¡°Á¶Çö¾Æ¿¡°Ô Á¤½ÅÀû ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ÇÒ °Í¡±
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  • 2017³â Å©¸®½º¸¶½º ÈÞÀÏ Æ¯¼± ¿µÈ­´Â? ¡®¶ó¶ó·£µå¡¯ºÎÅÍ ¡®½ºÅ¸¿öÁî¡¯±îÁö
    • ¡®2017 °¡¿ä´ëÀü¡¯ Å¥½ÃÆ® À¯Ãâ, °ø¿¬ ¼ø¼­ ÀÏºÎ °ø°³µÅ¡¦¡°½ºÆä¼È ½ºÅ×ÀÌÁö´Â ¹»±î?¡± ¡®2017 °¡¿ä´ëÀü¡¯ Å¥½ÃÆ® À¯Ãâ, °ø¿¬ ¼ø¼­ ÀÏºÎ °ø°³µÅ¡¦¡°½ºÆä¼È ½ºÅ×ÀÌÁö´Â ¹»±î?¡±
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    6
    ÀÌ¿µÇÏ, ÀÌÈ¥ ½É°æ °í¹é ¡°¾ÆÁ÷µµ ÈÄÈ¸Áß¡±¡¦¼±¿ìÀº¼÷Àº? ¡°ºÐÇÏ°í ¾ï¿ïÇØ ÀÚ´Ù ±ü´Ù¡±
    7
    ¹Ú¿ø, ÀÚÄª ¡®ÇåÆÃÀÇ ¼±¼ö¡¯ÀÇ ÇÊ»ì±â´Â? ¡°»ì¸é¼­ º» ¿©ÀÚ Áß °¡Àå ¿¹»µ¡±
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    ¡°¿Ö ÇÏÇÊ Å©¸®½º¸¶½º³¯¡± Æ÷Ç× ÁöÁø ¿¬ÀÌ¾î 2Â÷·Ê ¹ß»ý¡¦¡°Áö³­´Þ º»ÁøÀÇ ¿©Áø¡±
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    ¡®È­À¯±â ¹æ¼Û»ç°í¡¯¿¡ »Ô³­ ½ÃÃ»ÀÚµé, Ç×ÀÇ±Û¸¸ 540°³ ³Ñ¾î¡¦¡°½ÃÀÛºÎÅÍ ¾û¸ÁÀÌ³×¡±
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