¡®Á¦¸í¡¯ ·ù¿©ÇØ, È«ÁØÇ¥ Àú°Ý ¡®SNS ÆøÁÖ¡¯...¡°È«´ëÇ¥ ÀÌÁ¦ Á¦¹ß ÀÔ´Ü¼Ó ÇÏ½Ã¿À¡±

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|¡ã ·ù¿©ÇØ Àü ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ Á¦¸íÀ» ´çÇÑ °¡¿îµ¥, È« ´ëÇ¥¸¦ Àú°ÝÇÏ´Â ±Û·Î µµ¹èµÈ SNS °èÁ¤µµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. ·ù¿©ÇØ ÆäÀÌ½ººÏ Ä¸Ã³.
·ù¿©ÇØ Àü ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ Á¦¸íÀ» ´çÇÑ °¡¿îµ¥, È« ´ëÇ¥¸¦ Àú°ÝÇÏ´Â ±Û·Î µµ¹èµÈ SNS °èÁ¤µµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀº 27ÀÏ “´«À» ¶°º¸´Ï ±ä ÅÍ³ÎÀ» ´Þ·Á¿Â°Í °°´Ù. ¸¹ÀÌ Èûµç ½Ã°£ ÁøÂ¥ ÃÖ¼±À»´ÙÇØ¼ ´Þ¸°°Í °°´Ù”¸ç Á¦¸í ÈÄ Èûµç ½É°æÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “°á±¹ ±×·¸°Ô ¿ï¸é¼ ¹Ý¼ºÇÏ°í Àý´ë Àç¹ß ¹æÁö¸¦ ¾à¼ÓÇß´Âµ¥ ¹Ý¼º¾ø¾î¼ Á¦¸íÀÌ¶ó´Â ÀÌÀ¯¸¦ ´ë´Â À±¸®À§¿øÀåÀ» º¸´Ï ±×¸¦ ¹Ï¾ú´ø ÀúÀÇ ¾î¸®¼®À½¿¡ ¿ÀÈ÷·Á ºÎ²ô·¯¿ü½À´Ï´Ù”¸ç ´çÀÇ Á¦¸í °áÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “Ä£¹ÚÀÌ¶ó°í ÇÏ´Â ±×µéÀº Á¦¸íµÇ¾ú³ª¿ä?”¶ó¸ç “±×µéµµ Á¦¸í ¸ø½ÃÅ² È«´ëÇ¥ ÀÌÇÏ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç À±¸®À§¿øÀåÀº ¹¹°¡ ±×¸® °Ì³ª¼ Àú¸¦ Á¦¸í ½ÃÅ²°É±î¿ä?”¶ó°í ÀÇ±¸½ÉÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ ±ÛÀ» ¾´ ÈÄ 1½Ã°£ ÈÄ ·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀº “´ç ´ëÇ¥¿¡°Ô ½ÈÀº ¼Ò¸®ÇÏ¸é Á¦¸íµÇ´Â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç. ¿ª»ç°¡ Èå¸¥µÚ ¿À´ÃÀÌ Æò°¡ µÉ°ÍÀÌ¶ó ¹Ï´Â´Ù”¸ç “¼±ÃâÁ÷ ÃÖ°íÀ§¿øµµ ÇÏ·ç¸¸¿¡ ³¯·Á ¹ö¸®´Â Á¤ÁÖÅÃ À±¸®À§¿øÀå°ú È«ÁØÇ¥ ´ç´ëÇ¥”°í °Ý¾çµÈ ½ÉÁ¤À» ÀüÇß´Ù.
°ð ÀÌ¾î “È«ÁØÇ¥ ¸·¸»À» À±¸®À§¿¡ Á¦¼ÒÇß´õ´Ï 2½Ã°£¸¸¿¡ ±â°¢! Ã³¸®. ´ç´ëÇ¥´Â ¸·¸»Æ¯±ÇÀ» ºÎ¿©¹ÞÀº ÀÌÀ¯´Â?”¶ó¸ç “È«´ëÇ¥ ÀÌÁ¦ Á¦¹ß ÀÔ´Ü¼Ó ÇÏ½Ã¿À. ÇÑ±¹´ç À±¸®À§´Â ±×´ë¿¡°Ô ±â°¢! ³»°Ô´Â Á¦¸í ÇÏÁö¸¸ ÇÏ´ÃÀº ¾Ë°íÀÖÁö ±×´ëÀÇ À¯ÁË¸¦”ÀÌ¶ó°í È« ´ëÇ¥¿¡ ÀÏÄ§À» °¡Çß´Ù.
¶Ç 1½Ã°£¿© ¸¸¿¡ “ÁøÂ¥ ±Ã±ÝÇÏ´Ù”¸ç “¿Ö ´ç´ëÇ¥´Â ¸·¸»ÇØµµ µÇ´ÂÁö? À±¸®À§°¡ ¿Ö ±â°¢À» 2½Ã°£¸¸¿¡ÇÑ°ÇÁö”¶ó¸ç ÀçÂ÷ ÀÇ±¸½ÉÀ» ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀº 26ÀÏ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç À±¸®À§¿øÈ¸·Î ºÎÅÍ ‘¸·¸»’ÀÇ »çÀ¯·Î Á¦¸í ´çÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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