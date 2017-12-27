¡®Á¦¸í¡¯ ·ù¿©ÇØ, È«ÁØÇ¥ Àú°Ý ¡®SNS ÆøÁÖ¡¯...¡°È«´ëÇ¥ ÀÌÁ¦ Á¦¹ß ÀÔ´Ü¼Ó ÇÏ½Ã¿À¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.27 ¼ö 11:15
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½ÂÀÎ 2017.12.27  
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·ù¿©ÇØ Àü ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ Á¦¸íÀ» ´çÇÑ °¡¿îµ¥, È« ´ëÇ¥¸¦ Àú°ÝÇÏ´Â ±Û·Î µµ¹èµÈ SNS °èÁ¤µµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.

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¶ÇÇÑ “Ä£¹ÚÀÌ¶ó°í ÇÏ´Â ±×µéÀº Á¦¸íµÇ¾ú³ª¿ä?”¶ó¸ç “±×µéµµ Á¦¸í ¸ø½ÃÅ² È«´ëÇ¥ ÀÌÇÏ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç À±¸®À§¿øÀåÀº ¹¹°¡ ±×¸® °Ì³ª¼­ Àú¸¦ Á¦¸í ½ÃÅ²°É±î¿ä?”¶ó°í ÀÇ±¸½ÉÀ» ÀüÇß´Ù.

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°ð ÀÌ¾î “È«ÁØÇ¥ ¸·¸»À» À±¸®À§¿¡ Á¦¼ÒÇß´õ´Ï 2½Ã°£¸¸¿¡ ±â°¢! Ã³¸®. ´ç´ëÇ¥´Â ¸·¸»Æ¯±ÇÀ» ºÎ¿©¹ÞÀº ÀÌÀ¯´Â?”¶ó¸ç “È«´ëÇ¥ ÀÌÁ¦ Á¦¹ß ÀÔ´Ü¼Ó ÇÏ½Ã¿À. ÇÑ±¹´ç À±¸®À§´Â ±×´ë¿¡°Ô ±â°¢! ³»°Ô´Â Á¦¸í ÇÏÁö¸¸ ÇÏ´ÃÀº ¾Ë°íÀÖÁö ±×´ëÀÇ À¯ÁË¸¦”ÀÌ¶ó°í È« ´ëÇ¥¿¡ ÀÏÄ§À» °¡Çß´Ù.

¶Ç 1½Ã°£¿© ¸¸¿¡ “ÁøÂ¥ ±Ã±ÝÇÏ´Ù”¸ç “¿Ö ´ç´ëÇ¥´Â ¸·¸»ÇØµµ µÇ´ÂÁö? À±¸®À§°¡ ¿Ö ±â°¢À» 2½Ã°£¸¸¿¡ÇÑ°ÇÁö”¶ó¸ç ÀçÂ÷ ÀÇ±¸½ÉÀ» ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÇÑÆí, ·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀº 26ÀÏ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç À±¸®À§¿øÈ¸·Î ºÎÅÍ ‘¸·¸»’ÀÇ »çÀ¯·Î Á¦¸í ´çÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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