¡®1.3Á¶ À¯»óÁõÀÚ¡¯ Çö´ëÁß°ø¾÷±×·ì ÁÖ°¡ ÀÏÁ¦È÷ ¡®±Þ¶ô¡¯...Áõ±Ç°¡ ¡°´çºÐ°¡ Ä§Ã¼ Áö¼ÓµÉ µí¡±

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Çö´ëÁß°ø¾÷Àº 27ÀÏ (¿ÀÀü 10½Ã ±âÁØ) ÀüÀÏ ´ëºñ 28.31%ÇÏ¶ôÇÑ 9¸¸7500¿ø¿¡ °Å·¡ ÁßÀÌ´Ù.
±×·ì ÁöÁÖ»ç Çö´ë·Îº¸Æ½½º´Â 5.61% ÇÏ¶ôÇÑ 35¸¸3500¿ø¿¡, Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±Àº 20.17% ÇÏ¶ôÇÑ 7¸¸4000¿ø¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.
Çö´ë ÀÏ·ºÆ®¸¯°ú Çö´ë°Ç¼³±â°èµµ °¢°¢ 1.85%, 0.31% ÇÏ¶ôÇß´Ù.
¾Õ¼ 26ÀÏ Çö´ëÁß°ø¾÷Àº 4ºÐ±â 3600¾ï¿ø´ë ÀûÀÚ Àü¸Á°ú ÇÔ²² 1Á¶2875¾ï¿øÀÇ À¯»óÁõÀÚ¸¦ °áÁ¤Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÁöÁÖ»ç Çö´ë·Îº¸Æ½½º°¡ 120% Ã»¾àÀ» ÇÏ±â·Î °áÀÇÇÏ¸é¼ ±×·ìÁÖ Àü¹ÝÀÌ À¯»óÁõÀÚ ¿µÇâ±Ç¿¡ µé¾î¼¹´Ù.
ÁÖÁÖ¹èÁ¤ ÈÄ ½Ç±ÇÁÖ ÀÏ¹Ý°ø¸ð ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁõÀÚÇÒ °èÈ¹ÀÌ¸ç, ½ÅÁÖ »óÀå¿¹Á¤ÀÏÀº ³»³â 3¿ù27ÀÏÀÌ´Ù.
Áõ±Ç°¡´Â »ê¾÷Àç ¼½ÅÍÀÇ ÅõÀÚ½É¸®°¡ ´çºÐ°£ Ä§Ã¼¸¦ Áö¼ÓÇÒ °ÍÀÌ¶ó°í Áø´ÜÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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