¹Ú¼±¿µ¡¤±Ç¼±±¹, ¿©Áö²¯ ¸»ÇÏÁö ¸øÇß´ø °í¹é...¡°Ý« µ¹¾Æ°¡½Ã°í °í¾Æ¡± ¡°ÀÌÈ¥ ÈÄ ¿©Ä£°ú µ¿°Å¡±

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‘ºÒÅ¸´Â Ã»Ãá’ ¹è¿ì ¹Ú¼±¿µ°ú °¡¼ö ±Ç¼±±¹ÀÌ ¿©Áö²¯ ¸»ÇÏÁö ¸øÇß´ø °¡Á¤»ç¸¦ °í¹éÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
26ÀÏ SBS ¿¹´É ‘ºÒÅ¸´Â Ã»Ãá’¿¡¼´Â Ãâ¿¬ ¸â¹öµé Àü¿øÀÌ µÑ·¯ ¾É¾Æ Áø½É¾î¸° ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.
ÀÌ³¯ ¹Ú¼±¿µÀº “¾Æ¹öÁö°¡ µ¹¾Æ°¡½Ã°í °í¾Æ°¡ µÆ´Ù“¸ç “¾ÆÆÄ¼ ´õ ¸¹Àº °íÅëÀ» Á¦°Ô ÁÖ¼ÌÀ» ¼öµµ ÀÖ¾úÀ» ÅÙµ¥ ¿ÀÈ÷·Á °¨»çÇÏ´Ù. ±×·±µ¥ ½Ã°£ÀÌ Áö³ª´Ï±î...”¶ó¸ç ¸»À» ÀÕÁö ¸øÇÏ°í ¸Ô¸ÔÇÑ °¨Á¤À» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “È¸»çµµ Æó¾÷Çß´Ù. ¿ÃÇØ ¾ÆÁÖ ¸¶¹«¸®¸¦ Á¦´ë·Î Áþ´Â±¸³ª Çß´Ù”°í ÀüÇØ ³î¶ó¿òÀ» ¾È°å´Ù. ¹Ú¼±¿µÀº °ÆÁ¤À» ³¢Ä¥±îºÁ ¸â¹öµé¿¡°Ô ÀÌ »ç½ÇÀ» ¾Ë¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ “³»³âÀº È²±Ý °³¶ìÇØÀÎµ¥ »õ·Î¿î Ãâ¹ßÀ» ±â¾àÇÑ´Ù”°í ÀÛÀº Èñ¸ÁÀ» ÀüÇß´Ù.
±Ç¼±±¹Àº ¿¬ÀÚÄ£±¸°¡ ÀÖ´Ù°í ±ôÂ¦ °í¹éÇØ ÁÖ¸ñ ¹Þ¾Ò´Ù.
±×´Â “¿ÃÇØ ÃÊ ÁöÀÎÀ» ÅëÇØ¼ ¸¸³µ´Ù”¸ç “Áö±Ý ÀÌ »ç¶÷ÀÌ ³» ÀÎ»ýÀÇ ¸¶Áö¸· ¿©ÀÚ·Î °©´Ï´Ù”¶ó°í µ¿°ÅÁßÀÎ ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ °í¹éÇß´Ù.
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