°øÁ¤Àº¾¾ ¡®ÇÏ´Ã°í·¡¡¯ Æ÷½ºÅÍ 2018 °í·¡ÃàÁ¦ °ø¸ðÀü ÃÖ¿ì¼ö

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¿ï»ê ³²±¸ °í·¡¹®ÈÀç´Ü(ÀÌ»çÀå ¼µ¿¿í)Àº ¡®2018 ¿ï»ê°í·¡ÃàÁ¦ Æ÷½ºÅÍµðÀÚÀÎ °ø¸ðÀü¡¯À» ÁøÇàÇØ °øÁ¤Àº¾¾ÀÇ ¡®ÇÏ´Ã°í·¡¡¯¸¦ ÃÖ¿ì¼ö ÀÛÇ°À¸·Î »Ì´Â µî ¼ö»óÀÛ 8ÆíÀ» ¼±Á¤Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¸ðÀüÀº Áö³´Þ 13ÀÏºÎÅÍ 32ÀÏ°£ ¿ï»ê°í·¡ÃàÁ¦ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ Á¢¼öµÈ 176ÆíÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàµÆ°í, µðÀÚÀÎÇÐ ±³¼ö, ¹Ì¼ú Àü¹®°¡ µî 5¸íÀÇ ½É»çÀ§¿øÀÌ Âü¿©ÇØ ÃÖ¿ì¼ö 1Æí, ¿ì¼ö 2Æí µî ÃÑ 8ÆíÀ» ¼±Á¤Çß´Ù.
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