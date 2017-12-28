°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.28 ¸ñ 15:00
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®Á¶À±¼± ¿µÀå ±â°¢¡¯ ¿À¹Î¼® ÆÇ»ç ¡°µµ¸Á¡¤Áõ°Å ÀÎ¸ê ¿°·Á ¾ø´Ù¡±...¡°ÁøÁ¤ÇÑ ±â°¢ÀÇ ¾ÆÀÌÄÜ?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.28  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±¹°¡Á¤º¸¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ ¼ö¼ö ÇøÀÇ µîÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â Á¶À±¼± Àü Ã»¿Í´ë Á¤¹«¼ö¼®ºñ¼­°üÀÇ ±¸¼ÓÀÌ ¶Ç ºÒ¹ßµÆ´Ù.

±¹°¡Á¤º¸¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ ¼ö¼ö ÇøÀÇ µîÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â Á¶À±¼± Àü Ã»¿Í´ë Á¤¹«¼ö¼®ºñ¼­°üÀÇ ±¸¼ÓÀÌ ¶Ç ºÒ¹ßµÆ´Ù.

¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý ¿À¹Î¼® ¿µÀåÀü´ã ºÎÀåÆÇ»ç´Â 28ÀÏ “¼ö¼öµÈ ±ÝÇ°ÀÇ ³ú¹°¼º µî ¹üÁË ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ ´ÙÅùÀÇ ¿©Áö°¡ ÀÖ°í, ¼ö»ç ¹× º°°Ç ÀçÆÇÀÇ ÁøÇà °æ°ú µî¿¡ ºñÃç µµ¸Á ¹× Áõ°ÅÀÎ¸êÀÇ ¿°·Á°¡ ÀÖ´Ù°í º¸±â ¾î·Æ´Ù”¸ç ¿µÀåÀ» ±â°¢ Çß´Ù.

¾Õ¼­ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö°Ë Æ¯¼ö3ºÎ´Â Áö³­ 22ÀÏ Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ ¹× °­¿ä, Æ¯Á¤¹üÁË°¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ³ú¹° µî ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó¿µÀåÀ» Ã»±¸Çß´Ù.

Á¶ Àü ¼ö¼®Àº Áö³­ 7¿ù 27ÀÏ ¹®È­ ¿¹¼ú°è ºí·¢¸®½ºÆ® ÀÛ¼º °ü¸® ÀÇÈ¤°ú °ü·ÃÇÑ 1½É¿¡¼­ Â¡¿ª 1³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í ¹Þ°í ¼®¹æµÆ´Ù. ±×·¯³ª ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ ´ç½Ã ¾à 5Ãµ¸¸¿øÀÇ ±¹Á¤¿ø Æ¯È°ºñ¸¦ »ó³³¹ÞÀº ÇøÀÇ(Æ¯Á¤¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ³ú¹°)°¡ µå·¯³ª ¿µÀåÀÌ ¶Ç Ã»±¸µÆ´Ù.

ÀÌ¹ø Á¶ Àü ¼ö¼®ÀÇ ±¸¼ÓÀ» ±â°¢ÇÑ ¿À¹Î¼® ÆÇ»ç´Â ¾Õ¼­ ¿ìº´¿ì Àü Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼ÓÀÇ ±¸¼Ó¿µÀå½ÇÁú½É»ç¿¡¼­µµ ±â°¢, ±¹Á¤¿ø ÅðÁ÷ÀÚ ¸ðÀÓ Àü·ÇöÁ÷ °£ºÎ, Ãß¼±Èñ Àü ¾î¹öÀÌ¿¬ÇÕ »ç¹«ÃÑÀå±îÁö ±â°¢ÇØ ÀÌ¸¥¹Ù ±â°¢ÀÇ ¾ÆÀÌÄÜÀ¸·Î ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù.

¿À ÆÇ»ç´Â 1969³â»ýÀ¸·Î ¼­¿ï°í, ¼­¿ï´ë ¹ý´ë¸¦ ³ª¿Â ¿ì Àü ¼ö¼®ÀÇ ´ëÇÐ ÈÄ¹è´Ù. »ç¹ý¿¬¼ö¿ø ±â¼ö·Î´Â 19±âÀÎ ¿ì Àü ¼ö¼®º¸´Ù 7±â¼ö ¾Æ·¡´Ù.
 
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ Á¶ Àü ¼ö¼®ÀÇ ±â°¢ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “Á¶À±¼± ±¸¼Ó µÉ¶§±îÁö.. ²À ±¸¼Ó µÇ±â¸¦” “ÀûÆóÁ¤Ä¡ÀÇ ºñ°ÌÇÑ Á¹°³ÀÔ´Ï±î?” “µµ¹«Áö ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Â °á°úÀÎ µí” ¿À¹Î¼® ÆÇ»ç ÅºÇÙÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡±
  • ¡®2017 °¡¿ä´ëÀü¡¯ Å¥½ÃÆ® À¯Ãâ, °ø¿¬ ¼ø¼­ ÀÏºÎ °ø°³µÅ¡¦¡°½ºÆä¼È ½ºÅ×ÀÌÁö´Â ¹»±î?¡±
  • ¡®Á¦Ãµ È­Àç¡¯ ÀÎ¸íÇÇÇØ Å°¿î ¿øÀÎ, µå¶óÀÌºñÆ® »Ó¸¸ ¾Æ´Ï´Ù?...¡°ÇÊ·ÎÆ¼±¸Á¶, °Ç¹° ¹Ì·Î ±¸Á¶µµ ÇÑ¸ò¡±
  • 2017³â Å©¸®½º¸¶½º ÈÞÀÏ Æ¯¼± ¿µÈ­´Â? ¡®¶ó¶ó·£µå¡¯ºÎÅÍ ¡®½ºÅ¸¿öÁî¡¯±îÁö
  • ¡®³ªÈ¦·ÎÁý¿¡¡¯ ¹æ¿µ¿¡ ¼ÒÈ¯µÈ ¸ÆÄÃ¸° ÄÃÅ²¡¦¡®¿ªº¯ÀÇ ¾ÆÀÌÄÜ¡¯ÀÌÀÚ ¡®½ºÅ¸ÀÇ Ãß¶ô¡¯À¸·Î ºÒ·Á
    • À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡± À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ Ãß°¡¾È ºÒ¹ß¡¦ÀÓ´ÜÇù ÇØ³Ñ°Ü
    2
    (¼Óº¸) ¿ï»ê Àº¿ùºÀ ÀÎ±Ù »êºÒ, ¼Ò¹æÇï±â 3´ë ÅõÀÔ È­ÀçÁø¾Ð ³ª¼­
    3
    ¿µÈ­ ¡®1987¡¯ ÀåÁØÈ¯ °¨µ¶ ¡°½Ã·ù¿¡ Æí½ÂÇß´Ü ¿ÀÇØ ¾ï¿ïÇØ¡±
    4
    ¹ú½á 2698¸í È®Áø, ¿ï»êÇÐ»ý µ¶°¨ ºñ»ó
    5
    ´ëÇÑ°£È£Á¶¹«»çÇùÈ¸ È¨ÆäÀÌÁö Á¢¼ÓÆøÁÖ ÀÌÀ¯´Â? ¡°ÀÚ°Ý½Å°í ¸¶°¨ ÄÚ¾Õ ´Ù°¡¿Í¡±
    6
    ¹ÚÈ¿½Å, ÀÚÀÛ°î ¡®°Ü¿ï¼Ò¸®¡¯·Î ÄÄ¹é¡¦¡°°¡Àå ÁÁ¾ÆÇÏ´Â »ç¶÷ ¶°¿Ã¸®¸ç ºÎ¸¥ °î¡±
    7
    [ÁÖ¸»ÃàÁ¦]»õÇØ Ã¹ ÀÏÃâ ¾îµòµé ¾î¶°·ª¡¦ÀÏ´Ü ¶°³ªÀÚ
    8
    ¡®10ÁÖ³â¡¯ ¸ÂÀº ¿¤¼Òµå, ´ë¹Ú ÀÌº¥Æ® ½ñ¾ÆÁ®¡¦¡°3Â÷ ÀüÁ÷±îÁö ÇÑ ¹æ¿¡¡±
    9
    ¡®1.3Á¶ À¯»óÁõÀÚ¡¯ Çö´ëÁß°ø¾÷±×·ì ÁÖ°¡ ÀÏÁ¦È÷ ¡®±Þ¶ô¡¯...Áõ±Ç°¡ ¡°´çºÐ°¡ Ä§Ã¼ Áö¼ÓµÉ µí¡±
    10
    ¡®´Ù½º 8³â°£ ±Ù¹«¡¯ Àü °æ¿µÆÀÀå ¡°ÀÌ¸í¹Ú ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚÀÎ °Í ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù¡±
    Æò±Õ °´¼®Á¡À¯À² 84%¡¦¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ²ËÂù ÇÑ ÇØ
    ´Ù¾çÇÑ ¹Ì¼úÀÛÇ° ¼Ó¿¡¼­ ¶°³ª´Â ½Ã°£¿©Çà
    ¿Àº×ÇÏ°Ô Áñ±â´Â ¼Û³âÀ½¾ÇÈ¸ ¿­¸°´Ù
    ¿¬¸», ¸¶À½±îÁö ´þÈ÷´Â µû¶æÇÑ °ø¿¬
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 12¿ù 25ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr