¡®Á¶À±¼± ¿µÀå ±â°¢¡¯ ¿À¹Î¼® ÆÇ»ç ¡°µµ¸Á¡¤Áõ°Å ÀÎ¸ê ¿°·Á ¾ø´Ù¡±...¡°ÁøÁ¤ÇÑ ±â°¢ÀÇ ¾ÆÀÌÄÜ?¡±

|
|
|
|¡ã ±¹°¡Á¤º¸¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ ¼ö¼ö ÇøÀÇ µîÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â Á¶À±¼± Àü Ã»¿Í´ë Á¤¹«¼ö¼®ºñ¼°üÀÇ ±¸¼ÓÀÌ ¶Ç ºÒ¹ßµÆ´Ù.
±¹°¡Á¤º¸¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Æ¯¼öÈ°µ¿ºñ ¼ö¼ö ÇøÀÇ µîÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â Á¶À±¼± Àü Ã»¿Í´ë Á¤¹«¼ö¼®ºñ¼°üÀÇ ±¸¼ÓÀÌ ¶Ç ºÒ¹ßµÆ´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý ¿À¹Î¼® ¿µÀåÀü´ã ºÎÀåÆÇ»ç´Â 28ÀÏ “¼ö¼öµÈ ±ÝÇ°ÀÇ ³ú¹°¼º µî ¹üÁË ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ ´ÙÅùÀÇ ¿©Áö°¡ ÀÖ°í, ¼ö»ç ¹× º°°Ç ÀçÆÇÀÇ ÁøÇà °æ°ú µî¿¡ ºñÃç µµ¸Á ¹× Áõ°ÅÀÎ¸êÀÇ ¿°·Á°¡ ÀÖ´Ù°í º¸±â ¾î·Æ´Ù”¸ç ¿µÀåÀ» ±â°¢ Çß´Ù.
¾Õ¼ ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë Æ¯¼ö3ºÎ´Â Áö³ 22ÀÏ Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ ¹× °¿ä, Æ¯Á¤¹üÁË°¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ³ú¹° µî ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó¿µÀåÀ» Ã»±¸Çß´Ù.
Á¶ Àü ¼ö¼®Àº Áö³ 7¿ù 27ÀÏ ¹®È ¿¹¼ú°è ºí·¢¸®½ºÆ® ÀÛ¼º °ü¸® ÀÇÈ¤°ú °ü·ÃÇÑ 1½É¿¡¼ Â¡¿ª 1³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í ¹Þ°í ¼®¹æµÆ´Ù. ±×·¯³ª ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ ´ç½Ã ¾à 5Ãµ¸¸¿øÀÇ ±¹Á¤¿ø Æ¯È°ºñ¸¦ »ó³³¹ÞÀº ÇøÀÇ(Æ¯Á¤¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ³ú¹°)°¡ µå·¯³ª ¿µÀåÀÌ ¶Ç Ã»±¸µÆ´Ù.
ÀÌ¹ø Á¶ Àü ¼ö¼®ÀÇ ±¸¼ÓÀ» ±â°¢ÇÑ ¿À¹Î¼® ÆÇ»ç´Â ¾Õ¼ ¿ìº´¿ì Àü Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼ÓÀÇ ±¸¼Ó¿µÀå½ÇÁú½É»ç¿¡¼µµ ±â°¢, ±¹Á¤¿ø ÅðÁ÷ÀÚ ¸ðÀÓ Àü·ÇöÁ÷ °£ºÎ, Ãß¼±Èñ Àü ¾î¹öÀÌ¿¬ÇÕ »ç¹«ÃÑÀå±îÁö ±â°¢ÇØ ÀÌ¸¥¹Ù ±â°¢ÀÇ ¾ÆÀÌÄÜÀ¸·Î ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù.
¿À ÆÇ»ç´Â 1969³â»ýÀ¸·Î ¼¿ï°í, ¼¿ï´ë ¹ý´ë¸¦ ³ª¿Â ¿ì Àü ¼ö¼®ÀÇ ´ëÇÐ ÈÄ¹è´Ù. »ç¹ý¿¬¼ö¿ø ±â¼ö·Î´Â 19±âÀÎ ¿ì Àü ¼ö¼®º¸´Ù 7±â¼ö ¾Æ·¡´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ Á¶ Àü ¼ö¼®ÀÇ ±â°¢ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “Á¶À±¼± ±¸¼Ó µÉ¶§±îÁö.. ²À ±¸¼Ó µÇ±â¸¦” “ÀûÆóÁ¤Ä¡ÀÇ ºñ°ÌÇÑ Á¹°³ÀÔ´Ï±î?” “µµ¹«Áö ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Â °á°úÀÎ µí” ¿À¹Î¼® ÆÇ»ç ÅºÇÙÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >