¡®Á¤ºÀÁÖ, ¹®ÀçÀÎÁ¤ºÎ Ã¹ Æ¯º°»ç¸é¡¯ Á¤Ã»·¡ ¡°°ÅÁþÀÌ Áø½Ç ÀÌ±æ¼ö ¾ø´Ù¡±...È¯¿µÀÎ»ç ¡®¹¶Å¬¡¯

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Á¤Ã»·¡ Àü ÀÇ¿øÀº 29ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ‘Á¤ºÀÁÖ Æ¯º°»ç¸é, ´«¹°³ª°Ô È¯¿µÇÑ´Ù’´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.
ÇØ´ç ±ÛÀ» ÅëÇØ “°ÅÁþÀÌ Áø½ÇÀ» ÀÌ±æ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “'Áö±ÝÀº Áø½ÇÀÌ °¨¿Á°¡Áö¸¸ ³ªÁß¿£ °ÅÁþÀÌ °¨¿Á°¥°ÍÀÌ´Ù' ±×°¡ ±¸¼ÓµÇ¸é¼ ÇÑ ¸»ÀÌ ¶°¿À¸¥´Ù"°í ÀüÇß´Ù.
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ÇÑÆí, ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ »õÇØ¸¦ ¾ÕµÎ°í Á¤ºÀÁÖ Àü ÀÇ¿ø°ú ¿ë»êÂü»ç °ü·ÃÀÚ 25¸íÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ 6Ãµ444¸í¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º°»ç¸éÀ» ´ÜÇàÇß´Ù.
Á¤ºÀÁÖ Àü ÀÇ¿øÀº Áö³ 2007³â 17´ë ´ë¼±À» ¾ÕµÎ°í ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ BBK ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ ÀÇÈ¤À» Á¦±âÇß´Ù°¡ ¼±°Å¹ý À§¹Ý ÇùÀÇ·Î Â¡¿ª 1³âÀ» ¼±°í¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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