¹ÚÁö¿ø ¡°Á¤ºÀÁÖ Æ¯º°»ç¸é Å« ÀÇ¹Ì ÀÖ´Ù¡±...DAS BBK ¼ö»ç Àç°³ ÃË±¸

|
|
|
|¡ã ¹ÚÁö¿ø Àü ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥°¡ Á¤ºÀÁÖ Àü ÅëÇÕ¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÇ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ Ã¹ Æ¯º°»ç¸é ¼Ò½Ä¿¡ È¯¿µ ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù. ¹ÚÁö¿ø SNS Ä¸Ã³.
¹ÚÁö¿ø Àü ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥°¡ Á¤ºÀÁÖ Àü ÅëÇÕ¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÇ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ Ã¹ Æ¯º°»ç¸é ¼Ò½Ä¿¡ È¯¿µ ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
¹Ú Àü ´ëÇ¥´Â 29ÀÏ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “Á¤ºÎÀÇ 2018³â ½Å³â Æ¯º°»ç¸é ½Ç½Ã ¹ßÇ¥¸¦ Àû±Ø ÁöÁöÇÕ´Ï´Ù”¸ç ¹Î»ý»ç¹ü À§ÁÖÀÇ »ç¸éÀº ¾î·Á¿î ¼¹Îµé¿¡°Ô »ý¾÷¿¡ Á¾»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸¸¦ ºÎ¿©Çß°í BBK»ç°ÇÀ¸·Î À¯ÀÏÇÑ Á¤Ä¡º¸º¹À» ´çÇÑ Á¤ºÀÁÖ Àü ÀÇ¿ø¿¡ ´ëÇÑ º¹±Çµµ ÀÇ¹Ì°¡ Å©´Ù°í ÆÇ´ÜÇÕ´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “Æ¯È÷ Àú´Â ¹ý»çÀ§ ¶Ç´Â ¾ð·Ð ÀÎÅÍºä¸¦ ÅëÇØ ÁÙ±âÂ÷°Ô Á¤ Àü ÀÇ¿øÀÇ º¹±ÇÀ» ÁÖÃ¢Çß±â¿¡ ´õ¿í ±â»Þ´Ï´Ù”¸ç “ÀÌ¸¦ °è±â·Î DAS BBK¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç Àç°³·Î ±× ÀÇÈ¤ÀÌ ¹àÇôÁö±â¸¦ ÃË±¸ÇÕ´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, Á¤ºÎ´Â ÀÌ³¯ »õÇØ¸¦ ¾ÕµÎ°í Á¤ºÀÁÖ Àü ÀÇ¿ø°ú ¿ë»êÂü»ç °ü·ÃÀÚ 25¸íÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ 6444¸í¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º°»ç¸éÀ» ´ÜÇàÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >