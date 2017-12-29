µð½ºÆÐÄ¡, ¡°³½½Ã·© ³²Æí ¿ÕÁøÁø, 12³â º¹¿ª ¹üÁËÀÚ¡¤ÍºÀåÀÚ¿¬ ÆíÁö À§Á¶ÀÚ¡±

|
|
|
|¡ã ÆË¾ÆÆ¼½ºÆ® ³½½Ã·©ÀÇ ³²Æí ¿ÕÁøÁøÀÌ ¹üÁËÀÚ¿¡ ÍºÀåÀÚ¿¬ »ç°Ç¿¡ ¿¬·çµÈ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
ÆË¾ÆÆ¼½ºÆ® ³½½Ã·©ÀÇ ³²Æí ¿ÕÁøÁøÀÌ ¹üÁËÀÚ¿¡ ÍºÀåÀÚ¿¬ »ç°Ç¿¡ ¿¬·çµÈ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
µð½ºÆÐÄ¡´Â 29ÀÏ ³½½Ã·©°ú È¥ÀÎ½Å°í¸¦ ¸¶Ä£ À§ÇÑÄÃ·º¼Ç È¸Àå ¿ÕÁøÁø¿¡ ´ëÇØ “³ªÀÌ·Ãâ»ýÁö°¡ ¾Ë·ÁÁø ¹Ù¿Í ´Ù¸£¸ç Æ¯¼ö°µµ°°£ ÇøÀÇ·Î ÃÑ12³âÀ» º¹¿ª Çß´Ù"°í ´Üµ¶ º¸µµÇß´Ù.
µð½ºÆÐÄ¡¿¡ µû¸£¸é ¿ÕÁøÁøÀº 1999³â°ú 2003³â °µµ, °°£, »óÇØ¸¦ ÀúÁú·¶°í 2013³â Ãâ¼Ò ÈÄ Áö±Ý±îÁö ÀüÀÚ¹ßÂî¸¦ Âø¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ÍºÀåÀÚ¿¬ÀÇ Ä£ÇÊÆíÁö À§Á¶ ´ç»çÀÚÀÌ¸ç, »ç½ÇÈ¥ °ü°èÀÇ ºÎÀÎÀÌ Á¸ÀçÇÏ´Â °Íµµ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÇöÀç´Â È¾·É ¹× »ç±â ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇÀ» ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç À§ÇÑ±×·ì »ç¹«½Çµµ ¾ø´Â »óÅÂ¶ó°í µð½ºÆÐÄ¡´Â ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ³½½Ã·©Àº ¾Õ¼ 28ÀÏ ³²Æí ¿ÕÁøÁøÀ» µÑ·¯½Ñ ÀÇÈ¤¿¡ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ‘³½½Ã·© ¿ÕÁøÁø È¸Àå °áÈ¥ Ãæ°í´Â ÇÊ¿ä ¾ø´Ù’´Â Á¦¸ñÀÇ Ä®·³À» °øÀ¯ÇÏ¸ç ºÒÄè°¨À» ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
³½½Ã·©´Â Áö³ 27ÀÏ ¿ÕÁøÁø°ú È¥ÀÎ½Å°í¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù°í SNS¸¦ ÅëÇØ ¾Ë·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >