ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü Ã¤¹«ÀÚ ½Å°í ¹æ¹ýÀº?...¡°°ÅÁþ ½Å°í ¶© 100¸¸¿ø ÀÌÇÏ °úÅÂ·á¡±

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ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀÌ 'Ãë¾÷ ÈÄ ÇÐÀÚ±Ý ´ëÃâ Á¤±â Ã¤¹«ÀÚ ½Å°í'¸¦ 31ÀÏ±îÁö ÁøÇàÇÑ´Ù.
29ÀÏ ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü¿¡ µû¸£¸é Ãë¾÷ ÈÄ »óÈ¯ ÇÐÀÚ±Ý ´ëÃâ Á¤±â Ã¤¹«ÀÚ ½Å°í´Â Áö³ 1ÀÏºÎÅÍ ÀåÇÐÀç´Ü È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ Á¢¼ö ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
½Å°í ¹æ¹ýÀº °øÀÎÀÎÁõ¼¸¦ ÀÌ¿ëÇØ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ·Î±×ÀÎ ÇÑÈÄ ÇÐÀÚ±Ý´ëÃâ ÄÚ³Ê¿¡¼ ÇÐÀÚ±Ý ¹ðÅ·À» Å¬¸¯, ÇÐÀÚ±Ý ´ëÃâ »óÈ¯Áö¿ø¿¡¼ Ã¤¹«ÀÚ½Å°í·Î ÀÌµ¿ÇØ ¿øÇÏ´Â Á¤º¸¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¸é µÈ´Ù.
´Ü ÁÖÀÇ »çÇ×À¸·Î °ÅÁþ ½Å°í Àû¹ß½Ã Ãë¾÷ ÈÄ ÇÐÀÚ±Ý »óÈ¯ Æ¯º°¹ý¿¡ µû¶ó 100¸¸ ¿ø ÀÌÇÏÀÇ °úÅÂ·á°¡ ºÎ°ú µÉ ¼ö ÀÖ¾î À¯³äÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎ °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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