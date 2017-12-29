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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.30 Åä 02:22
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[¹«¼ú³â ½Å³â»ç] ±è¸í¼ö ¡°»ç¹ýºÎ Çõ½Å ±âÆ² ¸¶·Ã¡±...ÀÌÁø¼º ¡°±¹¹Î ´«¹° ´Û¾ÆÁÙ °Í¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.29  
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¡ã 2018³â ¹«¼ú³âÀ» ¸Â¾Æ ±è¸í¼ö ´ë¹ý¿øÀåÀÌ ‘»ç¹ýºÎ Çõ½ÅÀÇ ±âÆ² ¸¶·Ã’À», ÀÌÁø¼º ÇåÀç ¼ÒÀåÀº ‘±¹¹Î ´«¹°À» ´Û¾ÆÁÙ °Í’À» ¾à¼ÓÇß´Ù. »çÁøÀº ±è¸í¼ö ´ë¹ý¿øÀå. ¿¬ÇÕ´º½º

 

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ÀÌ¾î “¹«¾ùº¸´Ù Åõ¸íÇÏ°í °øÁ¤ÇÑ ÀçÆÇ, Á¤ÀÇÀÇ ¿øÄ¢¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â ¿Ã¹Ù¸¥ ÆÇ°áÀ» ¹Ù¶ó´Â ±¹¹ÎÀÇ ¹Ù¶÷°ú ¿äÃ»À» °¡½¿ ±íÀÌ ±Ùº»À¸·Î »õ±â°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ “±Ç¸®°ü°è¿¡ ´ÙÅùÀÌ ÀÖ´Ù¸é ´©±¸³ª ½±°Ô Á¢±ÙÇÏ¿© Á¤ÀÇÀÇ ¼±¾ðÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ°í, ¼Ò¼Û¿¡ Áø »ç¶÷µµ ±ú²ýÀÌ ½Âº¹ÇÏ´Â Ãæ½ÇÇÑ ÀçÆÇÀÌ µÇµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”¸ç Áö³­ 9¿ù 25ÀÏ ÃëÀÓ ÈÄ Ã¹ ½Å³â»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ÀÌÁø¼º ÇåÀç¼ÒÀåµµ ½Å³â»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.

±×´Â “¹«¼ú³âÀº 1987³â ¹ÎÁÖÈ­Ç×ÀïÀÇ ¿Áµ¿ÀÚÀÎ ÇåÀç°¡ ÅÂ¾î³­ Áö ¼­¸¥»ìÀÌ µÇ´Â ÇØ´Ù. ±¹¹ÎÀÌ ÁÖÀÎÀÎ ÇåÀç´Â Áö³­ 30³â µ¿¾È Çå¹ýÀÇ ±Ô¹ü·ÂÀ» È®º¸ÇÏ°í ¹ýÄ¡ÁÖÀÇ ¿øÄ¢ÀÌ »Ñ¸®³»¸®µµ·Ï ¾Ö½á¿Ô´Ù"°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î "Æ¯È÷ Áö³­ÇØ¿¡´Â ÀüÁ÷ ´ëÅë·ÉÀÇ ÅºÇÙ½ÉÆÇ »ç°ÇÀ» ½É¸®ÇÏ°í °áÁ¤ÇÔÀ¸·Î½á ¹ÎÁÖÁÖÀÇ Á¦µµ¸¸À¸·Î À§ÇåÀûÀÌ°í À§¹ýÀûÀÎ »óÈ²À» ÇØ¼ÒÇÏ°í ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Á¤Ä¡±Ç·ÂÀÇ ±³Ã¼¸¦ ÀÌ·ï³»´Â µ¥ °áÁ¤Àû ±â¿©¸¦ Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

µ¡ºÙ¿© “¹ý·É¿¡ ±Ù°ÅÇÑ Â÷º°´ë¿ì ¶§¹®¿¡ ¾ï¿ïÇÒ ¶§, ±¹°¡¿¡ Á¤´çÇÑ ±Ç¸®¸¦ ÁÖÀåÇØµµ ³Ã´ãÇÑ ´ë´äÀÌ µ¹¾Æ¿Ã ¶§, È¥ÀÚ¸¸ÀÇ ¿ë±â·Î´Â ¹þ¾î³¯ ¼ö ¾ø´Â Á¦µµÀû ±¼·¹¿¡ ¹­¿© ´ä´äÇÒ ¶§, ÁÖÀú ¸»°í ÇåÀç ¹®À» µÎµå·Á ´Þ¶ó”¸ç “±¹¹ÎµéÀÇ ¼ÕÀ» Àâ¾Æµå¸®°í ´«¹°À» ´Û¾Æ µå¸®°Ú´Ù”°í ¾à¼ÓÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    4
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    5
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ³ë»ç, 2016¡¤2017³â 2³âÄ¡ ÀÓ±ÝÇù»ó ±ØÀûÀ¸·Î ÀáÁ¤ÇÕÀÇ
    6
    ¿ëÀÎ ÇàÁ¤Å¸¿î µÎ»êÀ§ºê Æ¯º° ÇÒÀÎºÐ¾ç, 5000¸¸¿ø Áï½ÃÀÔÁÖ
    7
    µ¿¹®°Ç¼³, ¡®¿ÏÆÇÇàÁø¡¯ ³»³âµµ ±â´ë°¨ ¾¦
    8
    2018³â ÁÖ°Å Æ®·£µå¼ÒÇü¾ÆÆÄÆ® ´ëÃ¼ Åõ·ëÈñ¼Ò°¡Ä¡ ¾ÆÆÄÅÚ¡°¹®·¡ Åõ¿þ´ÏÆÛ½ºÆ®¡±°í°øÇàÁø!
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    Ã»¶ó 7È£¼± ¿¬Àå, 6°³ Á¤°ÅÀå ¼³Ä¡ ¡®1Á¶3Ãµ¾ï ÅõÀÔ¡¯...¡°2026³â °³Åë ¸ñÇ¥¡±
    10
    ¡®½ÇÁ¾ °íÁØÈñ¡¯ ±º»ê ¾ß»ê¼­ ½Î´ÃÇÑ ÁÖ°ËÀ¸·Î ¹ß°ß...Ý« "³»°¡ ¾ÆÀÌ »ìÇØÇß´Ù"
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    ´Ù¾çÇÑ ¹Ì¼úÀÛÇ° ¼Ó¿¡¼­ ¶°³ª´Â ½Ã°£¿©Çà
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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