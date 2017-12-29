[¹«¼ú³â ½Å³â»ç] ±è¸í¼ö ¡°»ç¹ýºÎ Çõ½Å ±âÆ² ¸¶·Ã¡±...ÀÌÁø¼º ¡°±¹¹Î ´«¹° ´Û¾ÆÁÙ °Í¡±

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|¡ã 2018³â ¹«¼ú³âÀ» ¸Â¾Æ ±è¸í¼ö ´ë¹ý¿øÀåÀÌ ‘»ç¹ýºÎ Çõ½ÅÀÇ ±âÆ² ¸¶·Ã’À», ÀÌÁø¼º ÇåÀç ¼ÒÀåÀº ‘±¹¹Î ´«¹°À» ´Û¾ÆÁÙ °Í’À» ¾à¼ÓÇß´Ù. »çÁøÀº ±è¸í¼ö ´ë¹ý¿øÀå. ¿¬ÇÕ´º½º
2018³â ¹«¼ú³âÀ» ¸Â¾Æ ±è¸í¼ö ´ë¹ý¿øÀåÀÌ ‘»ç¹ýºÎ Çõ½ÅÀÇ ±âÆ² ¸¶·Ã’À», ÀÌÁø¼º ÇåÀç¼ÒÀåÀº ‘±¹¹Î ´«¹°À» ´Û¾ÆÁÙ °Í’À» ¾à¼ÓÇß´Ù.
±è ´ë¹ý¿øÀåÀº 29ÀÏ ½Å³â»ç¸¦ ÅëÇØ “±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú ¾øÀÌ´Â »ç¹ýºÎ°¡ Á¸ÀçÇÒ ¼ö ¾øÀ½À» Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù. 2018³â »õÇØ¿¡´Â »ç¹ýºÎ Çõ½ÅÀÇ »õ·Î¿î ±âÆ²À» ´ÙÁú °Í”ÀÌ¶ó¸ç ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “¹«¾ùº¸´Ù Åõ¸íÇÏ°í °øÁ¤ÇÑ ÀçÆÇ, Á¤ÀÇÀÇ ¿øÄ¢¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â ¿Ã¹Ù¸¥ ÆÇ°áÀ» ¹Ù¶ó´Â ±¹¹ÎÀÇ ¹Ù¶÷°ú ¿äÃ»À» °¡½¿ ±íÀÌ ±Ùº»À¸·Î »õ±â°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “±Ç¸®°ü°è¿¡ ´ÙÅùÀÌ ÀÖ´Ù¸é ´©±¸³ª ½±°Ô Á¢±ÙÇÏ¿© Á¤ÀÇÀÇ ¼±¾ðÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ°í, ¼Ò¼Û¿¡ Áø »ç¶÷µµ ±ú²ýÀÌ ½Âº¹ÇÏ´Â Ãæ½ÇÇÑ ÀçÆÇÀÌ µÇµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”¸ç Áö³ 9¿ù 25ÀÏ ÃëÀÓ ÈÄ Ã¹ ½Å³â»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌÁø¼º ÇåÀç¼ÒÀåµµ ½Å³â»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
±×´Â “¹«¼ú³âÀº 1987³â ¹ÎÁÖÈÇ×ÀïÀÇ ¿Áµ¿ÀÚÀÎ ÇåÀç°¡ ÅÂ¾î³ Áö ¼¸¥»ìÀÌ µÇ´Â ÇØ´Ù. ±¹¹ÎÀÌ ÁÖÀÎÀÎ ÇåÀç´Â Áö³ 30³â µ¿¾È Çå¹ýÀÇ ±Ô¹ü·ÂÀ» È®º¸ÇÏ°í ¹ýÄ¡ÁÖÀÇ ¿øÄ¢ÀÌ »Ñ¸®³»¸®µµ·Ï ¾Ö½á¿Ô´Ù"°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î "Æ¯È÷ Áö³ÇØ¿¡´Â ÀüÁ÷ ´ëÅë·ÉÀÇ ÅºÇÙ½ÉÆÇ »ç°ÇÀ» ½É¸®ÇÏ°í °áÁ¤ÇÔÀ¸·Î½á ¹ÎÁÖÁÖÀÇ Á¦µµ¸¸À¸·Î À§ÇåÀûÀÌ°í À§¹ýÀûÀÎ »óÈ²À» ÇØ¼ÒÇÏ°í ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Á¤Ä¡±Ç·ÂÀÇ ±³Ã¼¸¦ ÀÌ·ï³»´Â µ¥ °áÁ¤Àû ±â¿©¸¦ Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “¹ý·É¿¡ ±Ù°ÅÇÑ Â÷º°´ë¿ì ¶§¹®¿¡ ¾ï¿ïÇÒ ¶§, ±¹°¡¿¡ Á¤´çÇÑ ±Ç¸®¸¦ ÁÖÀåÇØµµ ³Ã´ãÇÑ ´ë´äÀÌ µ¹¾Æ¿Ã ¶§, È¥ÀÚ¸¸ÀÇ ¿ë±â·Î´Â ¹þ¾î³¯ ¼ö ¾ø´Â Á¦µµÀû ±¼·¹¿¡ ¹¿© ´ä´äÇÒ ¶§, ÁÖÀú ¸»°í ÇåÀç ¹®À» µÎµå·Á ´Þ¶ó”¸ç “±¹¹ÎµéÀÇ ¼ÕÀ» Àâ¾Æµå¸®°í ´«¹°À» ´Û¾Æ µå¸®°Ú´Ù”°í ¾à¼ÓÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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