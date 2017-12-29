MBC ¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó¡¤KBS °¡¿ä´ëÃàÁ¦, ÃÖ°í ±â´ë Àå¸é´Â?..¡°ÀÌ°Ç ²À ºÁ¾ßÇØ¡±

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|¡ã 29ÀÏ MBC ¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó°ú KBS °¡¿ä´ëÃàÁ¦°¡ °³ÃÖµÈ´Ù.
29ÀÏ MBC ¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó°ú KBS °¡¿ä´ëÃàÁ¦°¡ °³ÃÖµÈ´Ù.
‘2017 MBC ¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó’Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 8½Ã55ºÐºÎÅÍ »ó¾Ïµ¿ MBC ½Å»ç¿Á¿¡¼ ±èÈñÃ¶, ¾ç¼¼Çü, ÇÑÇýÁøÀÇ ÁøÇàÀ¸·Î ¿¸°´Ù.
ÀÌ³¯ ÃÖ°íÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È°ÜÁÙ ‘¿ÃÇØÀÇ ÇÁ·Î±×·¥»ó’¿¡´Â ‘³ª È¥ÀÚ »ê´Ù’ ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’ ‘º¸±×¸¾’ ‘¹«ÇÑµµÀü’ ‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å’ µîÀÌ ÈÄº¸·Î ¿Ã¶ú´Ù.
ÀÌ »óÀº »ý¹æ¼ÛÀÌ ÁøÇàµÇ´Â µ¿¾È±îÁö ³×Æ¼ÁðÀÇ ÅõÇ¥¸¦ ¼±Á¤µÅ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ º£½ºÆ®Ä¿ÇÃ»ó¿¡´Â ‘³ª È¥ÀÚ »ê´Ù’ ÀüÇö¹«·ÇÑÇýÁø Ä¿ÇÃ, ¹Ú³ª·¡·±â¾È84 Ä¿ÇÃ, ‘º¸±×¸¾’ÀÇ ¾çµ¿±Ù·¹ÚÇÑº° Ä¿ÇÃ, ‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å’ ±è±¸¶ó·ÇÑÀºÁ¤ Ä¿ÇÃ°ú ÇÇ¿À·»ê´Ù¶ó ¹Ú Ä¿ÇÃ µîÀÌ ÈÄº¸·Î ¼±Á¤µÅ ÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯º° ¹«´ë·Î´Â MC ÇÑÇýÁøÀÌ °¡¼ö ¼±¹ÌÀÇ ‘°¡½Ã³ª’ °îÀ¸·Î ¿ÀÇÁ´×À» ¿°í, °³±×¿ì¸Õ ¹Ú³ª·¡°¡ ·ì EXID¿Í Æ¯º° ¹«´ë¸¦ ²Ù¹Ð ¿¹Á¤À¸·Î ±â´ë°¨À» ¿Ã¸®°í ÀÖ´Ù.
‘2017 KBS ‘°¡¿ä´ëÃàÁ¦’´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 8½Ã 30ºÐºÎÅÍ ¼¿ï ¿©ÀÇµµ KBSÈ¦¿¡¼ Âù¿, Áø, ¾ÆÀÌ¸°, »ç³ª, ¼Ö¶ó, ¿¹¸°, ¹Î±Ô, °´Ù´Ï¿¤ÀÇ ÁøÇàÀ¸·Î ¿¸°´Ù.
ÀÌ³¯ ¹«´ë¿¡´Â ÀÎ±â ±×·ì ·¹µåº§ºª, ¸¶¸¶¹«, ¹æÅº¼Ò³â´Ü, ¼¼ºìÆ¾, ¿¢¼Ò, ¿©ÀÚÄ£±¸, ¿ö³Ê¿ø, Æ®¿ÍÀÌ½º µî ´ë¼¼ °¡¼öµéÀÌ ´ë°Å Âü¼®ÇØ È·ÁÇÑ ¹«´ë¸¦ ²Ù¹Ð ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ‘°¡¿ä´ëÃàÁ¦’´Â ±×µ¿¾È°ú ´Ù¸£°Ô ÄÝ¶óº¸ Æ¯º° ¹«´ë ¾øÀÌ °¢ ±×·ìÀÇ Æ¯»öÀ» »ì·Á º¸´Ù ¿Ïº®ÇÑ ¹«´ë·Î ½ÃÃ»ÀÚÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·Î Àâ´Â´Ù.
ÇÑÆí, ¿ÃÇØÀÇ ¸¶Áö¸·³¯ÀÎ 31ÀÏ¿¡´Â KBS ¿¬±â´ë»ó, MBC °¡¿ä´ëÁ¦Àü, SBS ¿¬±â´ë»óÀÌ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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