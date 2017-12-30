±è¿ìºó ¡°Ç×¾ÏÄ¡·á ¸¶Ä¡°í ÃßÀû°Ë»ç Áß¡¦²À ´Ù½Ã ÀÎ»çµå¸± °Í¡±

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±è¿ìºóÀº 29ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ °ø½Ä ÆÒÄ«Æä »çÀÌÆ®¿¡ ±ÛÀ» ³²±â¸ç “Á¤½Å¾øÀÌ Ä¡·á¹Þ°í ¸öÀ» Ãß½º¸£´À¶ó 7°³¿ùÀÌ ÈÇÂ½ Áö³ª°¡ ¹ö·È´Ù”¸ç “±×·¡µµ ¿ÃÇØ°¡ °¡±â Àü¿¡´Â ²À ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÏ°í ½Í¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×´Â ±×·¯¸é¼ “Áö³ 5¿ù ³»ýÃ³À½ µé¾îº¸´Â ºñÀÎµÎ¾Ï Áø´ÜÀ» ¹Þ°í ¿¹Á¤µÈ ¿µÈÀÇ °¨µ¶´Ô, ¼±ÈÄ¹è ¹è¿ì´Ôµé, ½ºÅÂÇÁÀÇ ¹è·Á·Î °ð¹Ù·Î ¸ðµç ½ºÄÉÁÙÀ» Á¤¸®ÇÏ°í Ä¡·á¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
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±è¿ìºóÀÇ Åõº´Àº Áö³ 5¿ù ¾Ë·ÁÁ³À¸¸ç ±×°¡ Ãâ¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¾ú´ø ¿µÈ ‘µµÃ»’ Á¦ÀÛ»ç´Â ±è¿ìºóÀÌ ¿ÏÄ¡ÇÒ ¶§±îÁö Á¦ÀÛÀ» ¿¬±âÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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