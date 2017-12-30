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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.30 Åä 14:16
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¡°º½¹Ù¶÷ ºÒ¸é ½ÃÁð3?¡±¡¦tvN ¡®¾Ë¾µ½ÅÀâ2¡¯ 5.2£¥ Á¾¿µ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.30  
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30ÀÏ tvN¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¿ÀÈÄ 9½Ã 50ºÐ ¹æ¼ÛÇÑ ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ2’ ¸¶Áö¸·È¸ ½ÃÃ»·üÀº 5.2%(´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ À¯·áÇÃ·§Æû)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

ÃÖÁ¾È¸¿¡¼­´Â ±×µ¿¾È µ¹¾Æº» ¿©ÇàÁöµé°ú ³ª´³´ø ÀÌ¾ß±âµéÀ» µÇÂ¤´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.

À¯Èñ¿­ÀÌ Á¤¸®ÇÑ µ¥ µû¸£¸é ½ÃÁð2¿¡¼­ 5¸íÀÇ ÀâÇÐ¹Ú»ç´Â ÃÑ 195°÷ÀÇ ¿©ÇàÁö¸¦ Ã£¾Æ ÃÑ 154½Ã°£ 5ºÐ µ¿¾È 329°³ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù.

À¯Èñ¿­Àº “³»³â¿¡ µû¶æÇÑ ¹Ù¶÷ÀÌ ºÒ°í º½ÀÌ ¿À¸é ½ÃÁð3À» ¸¸³ªº¸°í ½Í´Ù”¸ç “½ÃÁð3Àº À¯½Ã¹ÎÀÌ »ç¶ûÇÏ´Â ¿À½º¸¸Æ¢¸£Å©¿¡¼­ ¸¸³ª ºËµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”°í ¼Ò¸ÁÀ» ´ã¾Æ ¸»Çß´Ù.

½ÃÁð2¿¡¼­´Â ½ÃÁð1ÀÇ ±è¿µÇÏ ÀÛ°¡¿Í Á¤Àç½Â ¹Ú»ç ´ë½Å À¯ÇöÁØ °ÇÃà°¡¿Í Àåµ¿¼± ³ú°úÇÐÀÚ°¡ ÇÕ·ùÇØ ½ÃÁð1°ú´Â ¶Ç ´Ù¸¥ Àç¹Ì¸¦ Áá´Ù´Â ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. Æ¯È÷ À¯ÇöÁØ °ÇÃà°¡ÀÇ ±Í¿¡ ½ï½ï ¹ÚÈ÷´Â °ÇÃà Áö½ÄÀÌ ½ÃÃ»ÀÚÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

´öºÐ¿¡ ½ÃÁð1ÀÇ ÃÖ°í ½ÃÃ»·üÀÌ¾ú´ø 7.2%¸¸Å­Àº ¾Æ´ÏÁö¸¸ ½ÃÁð2¿¡¼­µµ 6.6%±îÁö ÂïÀ¸¸ç ¾ÈÁ¤µÈ ÀÎ±â¸¦ ´©·È´Ù.

¿¬ÃâÀ» ¸ÃÀº ¾çÁ¤¿ì PD´Â Â÷±â ½ÃÁð¿¡ ´ëÇØ “¼±»ý´ÔµéÀÌ º»¾÷¿¡ ÁýÁßÇÏ¼Å¾ß ÇØ¼­ ´çºÐ°£Àº ¾î·Á¿ï °Í °°´Ù. ³»³â¿¡´Â ½Å±Ô ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î Ã£¾ÆºË°í ’¾Ë¾µ½ÅÀâ‘Àº ±æ°Ô º¸°Ú´Ù”¸é¼­µµ “¸¸¾à ´ÙÀ½ ½ÃÁðÀ» °£´Ù¸é °æ±âµµ±Ç µµ½Ãµé, ¼¶µé, ¾ÆÁ÷ ¸ø °£ ´ëµµ½Ãµé, À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡°¡ ¼ö¾øÀÌ ¸»ÇÑ ¿À½º¸¸Æ¢¸£Å©¸¦ ²À °¡º¸°í ½Í´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

‘¾Ë¾µ½ÅÀâ2’ÀÇ ÈÄ¼ÓÀ¸·Î´Â ‘À±½Ä´ç2’¸¦ ¹æ¼ÛÇÑ´Ù.

ÇÑÆí, KBS 2TV ‘KBS °¡¿ä´ëÃàÁ¦’´Â 1ºÎ 6.6%, 2ºÎ 6.2%ÀÇ ½ÃÃ»·ü(ÀÌÇÏ ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ Àü±¹)À» º¸¿´°í MBC TV ‘MBC ¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó’Àº 1ºÎ 9.9%, 2ºÎ 12.1%·Î Áý°èµÆ´Ù.

SBS TV ‘Á¤±ÛÀÇ ¹ýÄ¢ Äî ¾ÆÀÏ·£µå’´Â 11.2%-11.8%¸¦ ±â·ÏÇß°í, ‘¹éÁ¾¿øÀÇ ÇªµåÆ®·°’Àº 3.2%-5.3%·Î Á¾¿µÇß´Ù. ‘¹éÁ¾¿øÀÇ ÇªµåÆ®·°’ ÈÄ¼ÓÀ¸·Î´Â ‘¹éÁ¾¿øÀÇ °ñ¸ñ½Ä´ç’À» ¹æ¼ÛÇÑ´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

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  • À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡±
  • ¡®2017 °¡¿ä´ëÀü¡¯ Å¥½ÃÆ® À¯Ãâ, °ø¿¬ ¼ø¼­ ÀÏºÎ °ø°³µÅ¡¦¡°½ºÆä¼È ½ºÅ×ÀÌÁö´Â ¹»±î?¡±
  • 2017³â Å©¸®½º¸¶½º ÈÞÀÏ Æ¯¼± ¿µÈ­´Â? ¡®¶ó¶ó·£µå¡¯ºÎÅÍ ¡®½ºÅ¸¿öÁî¡¯±îÁö
  • ¡®³ªÈ¦·ÎÁý¿¡¡¯ ¹æ¿µ¿¡ ¼ÒÈ¯µÈ ¸ÆÄÃ¸° ÄÃÅ²¡¦¡®¿ªº¯ÀÇ ¾ÆÀÌÄÜ¡¯ÀÌÀÚ ¡®½ºÅ¸ÀÇ Ãß¶ô¡¯À¸·Î ºÒ·Á
  • µð½ºÆÐÄ¡, ¡°³½½Ã·© ³²Æí ¿ÕÁøÁø, 12³â º¹¿ª ¹üÁËÀÚ¡¤ÍºÀåÀÚ¿¬ ÆíÁö À§Á¶¡±
    • À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡± À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡±
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    3
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    4
    ¡®µð½ºÆÐÄ¡ Æø·Î¡¯ ³½½Ã·©, º¯È£»ç ¼±ÀÓ ¡®¹ýÀû°ø¹æ ¿¹°í¡¯...¡°´ÙÀ½ÁÖ ±âÀÚÈ¸°ß¼­ Áø½Ç ¹àÈú °Í¡±
    5
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ³ë»ç, 2016¡¤2017³â 2³âÄ¡ ÀÓ±ÝÇù»ó ±ØÀûÀ¸·Î ÀáÁ¤ÇÕÀÇ
    6
    MBC ¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó¡¤KBS °¡¿ä´ëÃàÁ¦, ÃÖ°í ±â´ë Àå¸é´Â?..¡°ÀÌ°Ç ²À ºÁ¾ßÇØ¡±
    7
    ¿ëÀÎ ÇàÁ¤Å¸¿î µÎ»êÀ§ºê Æ¯º° ÇÒÀÎºÐ¾ç, 5000¸¸¿ø Áï½ÃÀÔÁÖ
    8
    2018³â ÁÖ°Å Æ®·£µå¼ÒÇü¾ÆÆÄÆ® ´ëÃ¼ Åõ·ëÈñ¼Ò°¡Ä¡ ¾ÆÆÄÅÚ¡°¹®·¡ Åõ¿þ´ÏÆÛ½ºÆ®¡±°í°øÇàÁø!
    9
    µ¿¹®°Ç¼³, ¡®¿ÏÆÇÇàÁø¡¯ ³»³âµµ ±â´ë°¨ ¾¦
    10
    ¸í½Ç»óºÎÇÑ ÇÐ¼¼±Ç ¾ÆÆÄÆ®¡®¿ÀÃ¢¼¾ÅäÇÇ¾Æ·Ôµ¥Ä³½½¡¯ ÇÁ¸®¹Ì¾ö±îÁö ±â´ëµÅ
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 29ÀÏ~)
    Æò±Õ °´¼®Á¡À¯À² 84%¡¦¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ²ËÂù ÇÑ ÇØ
    ´Ù¾çÇÑ ¹Ì¼úÀÛÇ° ¼Ó¿¡¼­ ¶°³ª´Â ½Ã°£¿©Çà
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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