¡°º½¹Ù¶÷ ºÒ¸é ½ÃÁð3?¡±¡¦tvN ¡®¾Ë¾µ½ÅÀâ2¡¯ 5.2£¥ Á¾¿µ

tvN ¿¹´É ‘¾Ë¾ÆµÎ¸é ¾µµ¥¾ø´Â ½ÅºñÇÑ ÀâÇÐ»çÀü’ ½ÃÁð2(ÀÌÇÏ ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ2’)°¡ º½¹Ù¶÷ÀÌ ºÒ¸é ´Ù½Ã º¼ °ÍÀ» Èñ¸ÁÇÏ¸ç Á¾¿µÇß´Ù.
30ÀÏ tvN¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¿ÀÈÄ 9½Ã 50ºÐ ¹æ¼ÛÇÑ ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ2’ ¸¶Áö¸·È¸ ½ÃÃ»·üÀº 5.2%(´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ À¯·áÇÃ·§Æû)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ÃÖÁ¾È¸¿¡¼´Â ±×µ¿¾È µ¹¾Æº» ¿©ÇàÁöµé°ú ³ª´³´ø ÀÌ¾ß±âµéÀ» µÇÂ¤´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.
À¯Èñ¿ÀÌ Á¤¸®ÇÑ µ¥ µû¸£¸é ½ÃÁð2¿¡¼ 5¸íÀÇ ÀâÇÐ¹Ú»ç´Â ÃÑ 195°÷ÀÇ ¿©ÇàÁö¸¦ Ã£¾Æ ÃÑ 154½Ã°£ 5ºÐ µ¿¾È 329°³ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù.
À¯Èñ¿Àº “³»³â¿¡ µû¶æÇÑ ¹Ù¶÷ÀÌ ºÒ°í º½ÀÌ ¿À¸é ½ÃÁð3À» ¸¸³ªº¸°í ½Í´Ù”¸ç “½ÃÁð3Àº À¯½Ã¹ÎÀÌ »ç¶ûÇÏ´Â ¿À½º¸¸Æ¢¸£Å©¿¡¼ ¸¸³ª ºËµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”°í ¼Ò¸ÁÀ» ´ã¾Æ ¸»Çß´Ù.
½ÃÁð2¿¡¼´Â ½ÃÁð1ÀÇ ±è¿µÇÏ ÀÛ°¡¿Í Á¤Àç½Â ¹Ú»ç ´ë½Å À¯ÇöÁØ °ÇÃà°¡¿Í Àåµ¿¼± ³ú°úÇÐÀÚ°¡ ÇÕ·ùÇØ ½ÃÁð1°ú´Â ¶Ç ´Ù¸¥ Àç¹Ì¸¦ Áá´Ù´Â ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. Æ¯È÷ À¯ÇöÁØ °ÇÃà°¡ÀÇ ±Í¿¡ ½ï½ï ¹ÚÈ÷´Â °ÇÃà Áö½ÄÀÌ ½ÃÃ»ÀÚÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
´öºÐ¿¡ ½ÃÁð1ÀÇ ÃÖ°í ½ÃÃ»·üÀÌ¾ú´ø 7.2%¸¸ÅÀº ¾Æ´ÏÁö¸¸ ½ÃÁð2¿¡¼µµ 6.6%±îÁö ÂïÀ¸¸ç ¾ÈÁ¤µÈ ÀÎ±â¸¦ ´©·È´Ù.
¿¬ÃâÀ» ¸ÃÀº ¾çÁ¤¿ì PD´Â Â÷±â ½ÃÁð¿¡ ´ëÇØ “¼±»ý´ÔµéÀÌ º»¾÷¿¡ ÁýÁßÇÏ¼Å¾ß ÇØ¼ ´çºÐ°£Àº ¾î·Á¿ï °Í °°´Ù. ³»³â¿¡´Â ½Å±Ô ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î Ã£¾ÆºË°í ’¾Ë¾µ½ÅÀâ‘Àº ±æ°Ô º¸°Ú´Ù”¸é¼µµ “¸¸¾à ´ÙÀ½ ½ÃÁðÀ» °£´Ù¸é °æ±âµµ±Ç µµ½Ãµé, ¼¶µé, ¾ÆÁ÷ ¸ø °£ ´ëµµ½Ãµé, À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡°¡ ¼ö¾øÀÌ ¸»ÇÑ ¿À½º¸¸Æ¢¸£Å©¸¦ ²À °¡º¸°í ½Í´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
‘¾Ë¾µ½ÅÀâ2’ÀÇ ÈÄ¼ÓÀ¸·Î´Â ‘À±½Ä´ç2’¸¦ ¹æ¼ÛÇÑ´Ù.
ÇÑÆí, KBS 2TV ‘KBS °¡¿ä´ëÃàÁ¦’´Â 1ºÎ 6.6%, 2ºÎ 6.2%ÀÇ ½ÃÃ»·ü(ÀÌÇÏ ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ Àü±¹)À» º¸¿´°í MBC TV ‘MBC ¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó’Àº 1ºÎ 9.9%, 2ºÎ 12.1%·Î Áý°èµÆ´Ù.
SBS TV ‘Á¤±ÛÀÇ ¹ýÄ¢ Äî ¾ÆÀÏ·£µå’´Â 11.2%-11.8%¸¦ ±â·ÏÇß°í, ‘¹éÁ¾¿øÀÇ ÇªµåÆ®·°’Àº 3.2%-5.3%·Î Á¾¿µÇß´Ù. ‘¹éÁ¾¿øÀÇ ÇªµåÆ®·°’ ÈÄ¼ÓÀ¸·Î´Â ‘¹éÁ¾¿øÀÇ °ñ¸ñ½Ä´ç’À» ¹æ¼ÛÇÑ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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