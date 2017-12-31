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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.31 ÀÏ 01:14
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2017 MBC ¿¬±â´ë»ó '¿ªÀû'ÀÇ ±è»óÁß ¼ö»ó
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2017 MBC ¿¬±â´ë»óÀÇ ÁÖÀÎ°øÀº ±è»óÁßÀÌ¾ú´Ù.

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2017³â ¿¬±â´ë»óÀº '¿ªÀû'ÀÇ ÇÑÇØ¿´´Ù. ´ë»ó µî ¹«·Á 8°ü¿ÕÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù.

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