2017 MBC ¿¬±â´ë»ó '¿ªÀû'ÀÇ ±è»óÁß ¼ö»ó

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2017 MBC ¿¬±â´ë»óÀÇ ÁÖÀÎ°øÀº ±è»óÁßÀÌ¾ú´Ù.
¼¿ï »ó¾Ïµ¿ MBC ½Å»ç¿Á¿¡¼´Â ¹æ¼ÛÀÎ ¿À»óÁø, ¹è¿ì ±è¼º·ÉÀÇ ÁøÇàÀ¸·Î ‘2017 MBC ¿¬±â´ë»ó’½Ã»ó½ÄÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.
2017³â ¿¬±â´ë»óÀº '¿ªÀû'ÀÇ ÇÑÇØ¿´´Ù. ´ë»ó µî ¹«·Á 8°ü¿ÕÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø ½Ã»ó½Ä¿¡´Â ¸¹Àº º¯È°¡ ÀÖ¾ú´Ù. Áö³ÇØ ÁøÇàµÆ´ø ARS ÅõÇ¥ ¹æ½ÄÀÌ ¾Æ´Ñ Àü¹®°¡µéÀÇ ÅõÇ¥·Î ¼ö»óÀÚ¸¦ ¼±Á¤Çß°í ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ÅõÇ¥·Î °áÁ¤µÇ´Â ‘ÃÖ°íÀÇ Ä³¸¯ÅÍ»ó(ÃÖ°íÀÇ ¾Ç¿ª, ÃÖ°íÀÇ »ý°í»ý, ÃÖ°íÀÇ ÄÚ¹Í½ºÅ¸»ó)’ÀÌ ½Å¼³µÆ°í, MBC »çÀåÀÌ ½Ã»óÇÏ´ø °ú°Å¿Í´Â ´Þ¸® ´ë»ó ½Ã»óÀÚ·Î 26³âÂ÷ ¹«¸í¹è¿ì ÃÖ±³½ÄÀÌ Àü³âµµ ´ë»ó ¼ö»óÀÚ ÀÌÁ¾¼®°ú ÇÔ²² ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
´ë»óÀÇ ÁÖÀÎ°øÀº ±è»óÁßÀÌ¾ú´Ù. ±è»óÁßÀº ÃÖ¹Î¼ö, ¾öÁ¤È, ÇÏÁö¿ø, À¯½ÂÈ£, ÇãÁØÈ£, Á¶Á¤¼®, ÀåÇõ µî ±â¶ó¼º °°Àº ¹è¿ìµéÀ» Á¦Ä¡°í ´ë»ó Æ®·ÎÇÇ¸¦ °Å¸ÓÁã´Â ¿µ±¤À» ¾È¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
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