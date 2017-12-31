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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.31 ÀÏ 14:29
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[UFC 219] ´Ò ¸Å±×´Ï, ÄÜµ÷ »ó´ë·Î Àü·«Àû ½Â¸® °ÅµÖ¡¦¡°±×¶ó¿îµå·Î ¸ô¾Æ ÀÏ¹æÀû °æ±â¡±
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½ÂÀÎ 2017.12.31  
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¡ã ´Ò ¸Å±×´Ï(31¡¤¹Ì±¹)°¡ 31ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ³×¹Ù´ÙÁÖ ¶ó½º º£ÀÌ°Å½º Æ¼¸ð¹ÙÀÏ ¾Æ·¹³ª¿¡¼­ ÆîÃÄÁø UFC 219 ¸ÞÀÎÄ«µå Ä«¸¦·Î½º ÄÜµ÷(33¡¤¹Ì±¹)°úÀÇ °æ±â¿¡¼­ 3-0 ¸¸ÀåÀÏÄ¡ ÆÇÁ¤½ÂÀ» °Åµ×´Ù. UFC SNSÄ¸Ã³.

 

´Ò ¸Å±×´Ï(31·¹Ì±¹)°¡ Ä«¸¦·Î½º ÄÜµ÷(33·¹Ì±¹)À» ¸¸ÀåÀÏÄ¡ ÆÇÁ¤½ÂÀ¸·Î Á¦¾ÐÇß´Ù.

¸Å±×´Ï´Â 31ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ³×¹Ù´ÙÁÖ ¶ó½º º£ÀÌ°Å½º Æ¼¸ð¹ÙÀÏ ¾Æ·¹³ª¿¡¼­ ÆîÃÄÁø UFC 219 ¸ÞÀÎÄ«µå ÄÜµ÷°úÀÇ °æ±â¿¡¼­ 3-0 ¸¸ÀåÀÏÄ¡ ÆÇÁ¤½ÂÀ» °Åµ×´Ù.

¸Å±×´Ï´Â ÃÊ¹ÝºÎÅÍ ÄÜµ÷À» ¸ô¾ÆºÙ¿´´Ù. ¸Å±×´Ï´Â Å±À» ½ÃµµÇÏ´Â ÄÜµ÷ÀÇ ¹ßÀ» ±×´ë·Î Àâ¾ÆÃ¤ ÄÉÀÌÁö ÂÊÀ¸·Î ºÒ¾ÆºÙÀÎ µÚ ±×¶ó¿îµå·Î ÄÜµ÷À» ¸ô¾Æ°¬´Ù. ÄÜµ÷Àº ±Ý¹æ ´Ù½Ã ÀÏ¾î³ª ¸Å±×´Ï¸¦ °ßÁ¦ÇÏ¸ç ·Î¿ìÅ±°ú ÇÏÀÌÅ±À¸·Î °Å¸®¸¦ ¹ú·È´Ù.

±×·¯³ª ¸Å±×´Ï´Â Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê°í ÄÜµ÷À» ±×¶ó¿îµå·Î ¸ô¾Æ Å¸°ÝÀü ÀÚÃ¼¸¦ ºÀÀÎÇØ¹ö·È´Ù. ¸Å±×´Ï´Â ¼öÂ÷·Ê ÄÜµ÷ÀÇ Å±À» Àâ¾Æ³» ÄÜµ÷ÀÇ °­·ÂÇÑ ÇÏÀÌÅ±À» ¸·¾Æ³Â°í ÄÜµ÷À» ÄÉÀÌÁö·Î ¸ô¾Æ°£ µÚ ¹øÂ½ µé¾î ¸µ¿¡ ¸Å´Ù ²È±â¸¦ ¹Ýº¹Çß´Ù.

Å¸°ÝÀ» ºÀÀÎÇÑ Ã¤ ±×¶ó¿îµå·Î »óÈ²À» ÀÌ²ø¾î°¡´Â ¸Å±×´ÏÀÇ Àü·«¿¡ ÄÜµ÷Àº µ¹ÆÄ±¸¸¦ Ã£Áö ¸øÇÑ Ã¤ ¸Å±×´Ï¿¡°Ô ²ø·Á ´Ù´Ï´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ¸Å±×´Ï´Â °æ±â Á¾·á Á÷Àü Å×ÀÌÅ© ´Ù¿îÀ» ¼º°ø ½ÃÅ°¸ç »ç½Ç»ó ½Â¸®¸¦ È®Á¤ Áö¾ú´Ù.

ÀÌ³¯ ½Â¸®·Î ¸Å±×´Ï´Â Á¾ÇÕ ÀüÀû 20½Â7ÆÐ¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¹Ý¸é ÄÜµ÷Àº 1³â 4°³¿ù ¸¸ÀÇ º¹±ÍÀü¿¡¼­ ¾Æ½±°Ô ÆÐ¹èÀÇ ¾´ ÀÜÀ» ¸¶¼Å¾ß¸¸ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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