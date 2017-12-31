¡°À±±Õ»ó ¿ªÀû µÆ¾î?¡± 8°ü¿Õ Â÷ÁöÇÑ ¡®¿ªÀû¡¯°ú ¹«°üÀÇ ¡®À±±Õ»ó¡¯, ÀÌÀ¯´Â?

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µå¶ó¸¶ ‘¿ªÀû: ¹é¼ºÀ» ÈÉÄ£ µµÀû’ÀÌ ‘2017 MBC ¿¬±â´ë»ó’ ½Ã»ó½ÄÀ» ÈÛ¾µ¾ú´Ù.
Áö³ 30ÀÏ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC½Å»ç¿Á¿¡¼ ÁøÇàµÈ ‘2017 MBC ¿¬±â´ë»ó’¿¡¼ ‘¿ªÀû: ¹é¼ºÀ» ÈÉÄ£ µµÀû’ÀÌ ¿ÃÇØÀÇ µå¶ó¸¶»óÀ» Æ÷ÇÔÇØ 8°³ÀÇ Æ®·ÎÇÇ¸¦ ½Ï¾µÀÌÇß´Ù.
±×·¯³ª ³¡±îÁö À±±Õ»óÀÇ ÀÌ¸§Àº ºÒ¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
‘¿ªÀû: ¹é¼ºÀ» ÈÉÄ£ µµÀû’Àº Áö³ 1¿ùºÎÅÍ 5¿ù±îÁö ¹æ¼ÛµÆÀ¸¸ç ÃÖ°í ½ÃÃ»·ü 14.4%¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹ÞÀº ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. ‘¿ªÀû: ¹é¼ºÀ» ÈÉÄ£ µµÀû’Àº ÀÎ°£ È«±æµ¿ÀÇ »î°ú »ç¶û, ÅõÀïÀÇ ¿ª»ç¸¦ ±×·Á³ÂÀ¸¸ç ±è»óÁß, À±±Õ»ó, Ã¤¼öºó, ÀÌÇÏ´Ì µî ÀïÀïÇÑ ½ºÅ¸µéÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ½Ã»ó½Ä¿¡¼ ¿ÃÇØÀÇ µå¶ó¸¶»óÀ» ÇÊµÎ·Î ´ë»ó(±è»óÁß), ¿ÃÇØÀÇ µå¶ó¸¶»ó, ÃÖ¿ì¼ö¿¬±â»ó ¿ùÈ±Ø(ÀÌÇÏ´Ì), ¿ì¼ö¿¬±â»ó ¿ùÈ±Ø(Ã¤¼öºó), È²±Ý¿¬±â»ó ¿ùÈ±Ø(¼ÀÌ¼÷), ¿ÃÇØÀÇ ÀÛ°¡»ó(È²Áø¿µ), ½ÅÀÎ»ó(±èÁ¤Çö), ¾Æ¿ª»ó(ÀÌ·Î¿î) µîÀ» 8°³ »óÀ» ½Ï¾µÀÌÇß´Ù.
±×·¯³ª ÁÖÀÎ°øÀÌ¾ú´ø À±±Õ»óÀÇ ÀÌ¸§Àº ºÒ¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù. À±±Õ»óÀº ÃÖ¿ì¼ö¿¬±â»ó ¿ùÈ±Ø ºÎ¹®¿¡ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® µÇ±â´Â ÇßÀ¸³ª Æ®·ÎÇÇ´Â ‘20¼¼±â ¼Ò³â¼Ò³à’ÀÇ ±èÁö¼®°ú ‘Åõ±õ½º’ Á¶Á¤¼®¿¡°Ô µ¹¾Æ°¬´Ù.
À±±Õ»óÀº SBS ‘ÀÇ¹®ÀÇ ÀÏ½Â’ ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î ÃÔ¿µ ¶§¹®¿¡ ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ½Ã»ó½Ä¿¡ Âü¼®ÇÏÁö ¸øÇß´Ù. À±±Õ»óÀº ½Ã»ó½ÄÀÌ ³¡³ Á÷ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “‘¿ªÀû’ ¸¹ÀÌ º¸°í ½Í°í ±×¸³½À´Ï´Ù. ³Ê¹« ÃàÇÏÇÏ°í »ç¶ûÇÕ´Ï´Ù”¶ó´Â ±ÛÀ» ¿Ã·Á ¾ÖÆ¶ÇÑ ¸¶À½À» µå·¯³Â´Ù.
ÇÑÆí À±±Õ»óÀÌ ºñ·Ï ½Ã»ó½Ä¿¡ Âü¼® ¸øÇß´Ù ÇØµµ ±×°¡ »óÀ» ¹ÞÁö ¸øÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ ´©¸®²ÛµéÀº ÀÇ¾ÆÇÔÀ» µå·¯³»°í ÀÖ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “À±±Õ»ó ¿ªÀû µÆÀ½? ¿Ö »óÀ» ¸ø ¹Þ¾ÒÁö?”, “À±±Õ»ó ½Ã»ó½Ä ¸ø ¿À´Ï±î ¾È ÁáÀ» °Íµµ °°°í”, “À±±Õ»ó »óÀº ¸ø ¹Þ¾ÒÁö¸¸ ±×·¡µµ µå¶ó¸¶ Àß ºÃ¾î¿ä”, “¼¿îÇÏ°Ú´Ù”, “Èû³»¿ä À±±Õ»ó!”, “SBS¿¡¼ ÁÖ¸é µÉ µí” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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