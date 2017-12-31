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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.31 ÀÏ 14:29
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¡°À±±Õ»ó ¿ªÀû µÆ¾î?¡± 8°ü¿Õ Â÷ÁöÇÑ ¡®¿ªÀû¡¯°ú ¹«°üÀÇ ¡®À±±Õ»ó¡¯, ÀÌÀ¯´Â?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.31  
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¡ã µå¶ó¸¶ ‘¿ªÀû: ¹é¼ºÀ» ÈÉÄ£ µµÀû’ÀÌ ‘2017 MBC ¿¬±â´ë»ó’ ½Ã»ó½Ä¿¡¼­ 8°³ ºÎ¹® »óÀ» ÈÛ¾´ °¡¿îµ¥ Á¤ÀÛ ÁÖÀÎ°øÀ» ¸Ã¾Ò´ø ¹è¿ì À±±Õ»óÀÇ ÀÌ¸§Àº ºÒ¸®Áö ¾Ê¾Æ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ ÀÇ¾ÆÇØ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. MBCÄ¸Ã³.

 

µå¶ó¸¶ ‘¿ªÀû: ¹é¼ºÀ» ÈÉÄ£ µµÀû’ÀÌ ‘2017 MBC ¿¬±â´ë»ó’ ½Ã»ó½ÄÀ» ÈÛ¾µ¾ú´Ù.

Áö³­ 30ÀÏ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC½Å»ç¿Á¿¡¼­ ÁøÇàµÈ ‘2017 MBC ¿¬±â´ë»ó’¿¡¼­ ‘¿ªÀû: ¹é¼ºÀ» ÈÉÄ£ µµÀû’ÀÌ ¿ÃÇØÀÇ µå¶ó¸¶»óÀ» Æ÷ÇÔÇØ 8°³ÀÇ Æ®·ÎÇÇ¸¦ ½Ï¾µÀÌÇß´Ù.

±×·¯³ª ³¡±îÁö À±±Õ»óÀÇ ÀÌ¸§Àº ºÒ¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

‘¿ªÀû: ¹é¼ºÀ» ÈÉÄ£ µµÀû’Àº Áö³­ 1¿ùºÎÅÍ 5¿ù±îÁö ¹æ¼ÛµÆÀ¸¸ç ÃÖ°í ½ÃÃ»·ü 14.4%¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹ÞÀº ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. ‘¿ªÀû: ¹é¼ºÀ» ÈÉÄ£ µµÀû’Àº ÀÎ°£ È«±æµ¿ÀÇ »î°ú »ç¶û, ÅõÀïÀÇ ¿ª»ç¸¦ ±×·Á³ÂÀ¸¸ç ±è»óÁß, À±±Õ»ó, Ã¤¼öºó, ÀÌÇÏ´Ì µî ÀïÀïÇÑ ½ºÅ¸µéÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ½Ã»ó½Ä¿¡¼­ ¿ÃÇØÀÇ µå¶ó¸¶»óÀ» ÇÊµÎ·Î ´ë»ó(±è»óÁß), ¿ÃÇØÀÇ µå¶ó¸¶»ó, ÃÖ¿ì¼ö¿¬±â»ó ¿ùÈ­±Ø(ÀÌÇÏ´Ì), ¿ì¼ö¿¬±â»ó ¿ùÈ­±Ø(Ã¤¼öºó), È²±Ý¿¬±â»ó ¿ùÈ­±Ø(¼­ÀÌ¼÷), ¿ÃÇØÀÇ ÀÛ°¡»ó(È²Áø¿µ), ½ÅÀÎ»ó(±èÁ¤Çö), ¾Æ¿ª»ó(ÀÌ·Î¿î) µîÀ» 8°³ »óÀ» ½Ï¾µÀÌÇß´Ù.

±×·¯³ª ÁÖÀÎ°øÀÌ¾ú´ø À±±Õ»óÀÇ ÀÌ¸§Àº ºÒ¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù. À±±Õ»óÀº ÃÖ¿ì¼ö¿¬±â»ó ¿ùÈ­±Ø ºÎ¹®¿¡ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® µÇ±â´Â ÇßÀ¸³ª Æ®·ÎÇÇ´Â ‘20¼¼±â ¼Ò³â¼Ò³à’ÀÇ ±èÁö¼®°ú ‘Åõ±õ½º’ Á¶Á¤¼®¿¡°Ô µ¹¾Æ°¬´Ù.

À±±Õ»óÀº SBS ‘ÀÇ¹®ÀÇ ÀÏ½Â’ ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î ÃÔ¿µ ¶§¹®¿¡ ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ½Ã»ó½Ä¿¡ Âü¼®ÇÏÁö ¸øÇß´Ù. À±±Õ»óÀº ½Ã»ó½ÄÀÌ ³¡³­ Á÷ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “‘¿ªÀû’ ¸¹ÀÌ º¸°í ½Í°í ±×¸³½À´Ï´Ù. ³Ê¹« ÃàÇÏÇÏ°í »ç¶ûÇÕ´Ï´Ù”¶ó´Â ±ÛÀ» ¿Ã·Á ¾ÖÆ¶ÇÑ ¸¶À½À» µå·¯³Â´Ù.

ÇÑÆí À±±Õ»óÀÌ ºñ·Ï ½Ã»ó½Ä¿¡ Âü¼® ¸øÇß´Ù ÇØµµ ±×°¡ »óÀ» ¹ÞÁö ¸øÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ ´©¸®²ÛµéÀº ÀÇ¾ÆÇÔÀ» µå·¯³»°í ÀÖ´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “À±±Õ»ó ¿ªÀû µÆÀ½? ¿Ö »óÀ» ¸ø ¹Þ¾ÒÁö?”, “À±±Õ»ó ½Ã»ó½Ä ¸ø ¿À´Ï±î ¾È ÁáÀ» °Íµµ °°°í”, “À±±Õ»ó »óÀº ¸ø ¹Þ¾ÒÁö¸¸ ±×·¡µµ µå¶ó¸¶ Àß ºÃ¾î¿ä”, “¼­¿îÇÏ°Ú´Ù”, “Èû³»¿ä À±±Õ»ó!”, “SBS¿¡¼­ ÁÖ¸é µÉ µí” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡±
  • ¡®2017 °¡¿ä´ëÀü¡¯ Å¥½ÃÆ® À¯Ãâ, °ø¿¬ ¼ø¼­ ÀÏºÎ °ø°³µÅ¡¦¡°½ºÆä¼È ½ºÅ×ÀÌÁö´Â ¹»±î?¡±
  • ¡®³ªÈ¦·ÎÁý¿¡¡¯ ¹æ¿µ¿¡ ¼ÒÈ¯µÈ ¸ÆÄÃ¸° ÄÃÅ²¡¦¡®¿ªº¯ÀÇ ¾ÆÀÌÄÜ¡¯ÀÌÀÚ ¡®½ºÅ¸ÀÇ Ãß¶ô¡¯À¸·Î ºÒ·Á
  • µð½ºÆÐÄ¡, ¡°³½½Ã·© ³²Æí ¿ÕÁøÁø, 12³â º¹¿ª ¹üÁËÀÚ¡¤ÍºÀåÀÚ¿¬ ÆíÁö À§Á¶¡±
  • [UFC 219] ´Ò ¸Å±×´Ï, ÄÜµ÷ »ó´ë·Î Àü·«Àû ½Â¸® °ÅµÖ¡¦¡°±×¶ó¿îµå·Î ¸ô¾Æ ÀÏ¹æÀû °æ±â¡±
    • À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡± À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
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    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    [UFC 219] ´Ò ¸Å±×´Ï, ÄÜµ÷ »ó´ë·Î Àü·«Àû ½Â¸® °ÅµÖ¡¦¡°±×¶ó¿îµå·Î ¸ô¾Æ ÀÏ¹æÀû °æ±â¡±
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 29ÀÏ~)
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