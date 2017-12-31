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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.1 ¿ù 01:12
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¡®·Ôµ¥Å¸¿ö ºÒ²ÉÃàÁ¦¡¯ Çà»ç °èÈ¹°ú ¸í´çÀÚ¸®´Â? ¡°Çà»çÀå °ü¶÷°´ ÀÔÀåÀº 8½ÃºÎÅÍ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.31  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö°¡ ½Å³â Ä«¿îÆ®´Ù¿îÀ» Çà»ç¸¦ ¿¬´Ù. ÀÌ¹ø Çà»ç´Â Àü ¼¼°è ÃÊ°íÃþºôµù Áß °¡Àå ¸ÕÀú ÁøÇàµÇ´Â ½Å³â Ä«¿îÆ® ´Ù¿îÀÌ´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.

 

·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö°¡ ½Å³â Ä«¿îÆ®´Ù¿îÀ» Çà»ç¸¦ ¿¬´Ù.

ÀÌ¹ø Çà»ç´Â Àü ¼¼°è ÃÊ°íÃþºôµù Áß °¡Àå ¸ÕÀú ÁøÇàµÇ´Â ½Å³â Ä«¿îÆ® ´Ù¿îÀÌ´Ù. ½Å³â Ä«¿îÆ®´Ù¿îÀº 123¸íÀÇ ÅÍÄ¡¹öÆ° ¼¼·¹¸ð´Ï·Î ½ÃÀÛÇØ ·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö ³ôÀÌ¸¦ »óÂ¡ÇÏ´Â 555ÃÊ µ¿¾È ºÒ²É°ú ·¹ÀÌÀúÁ¶¸í, Ä£È¯°æ Á¾ÀÌ ´«²ÉÀÌ ÇÑ °Ü¿ï ¼­¿ï ÇÏ´ÃÀ» ¼ö³õÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ¿ÀÈÄ 8½Ã 30ºÐºÎÅÍ ¼­¿ï ¼ÛÆÄ±¸ Àá½Çµ¿ ·Ôµ¥Å¸¿ö ¹× ¼®ÃÌÈ£¼ö ÀÏ´ë¿¡¼­ ÁøÇàµÈ´Ù. °ü¶÷°´µéÀÇ ÀÔÀåÀº ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ °¡´ÉÇÏ´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡µµ ·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö´Â °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ Ä«¿îÆ®´Ù¿î¼î¸¦ °ü¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸í´çÀ» ÃßÃµÇß´Ù. ÃßÃµµÈ ¸í´çÀÚ¸®´Â ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø°ú ¶Ò¼¶ ÇÑ°­°ø¿ø, ±¤Áø±³, ¼º³»Ãµ µîÀÌ °Å·ÐµÆ´Ù.

ÀÌ³¯ ±â»óÃ»¿¡ µû¸£¸é Çà»ç°¡ ¿­¸®´Â Àá½Çµ¿ÀÇ ±â¿ÂÀº ¿µÇÏ±Ç¿¡ ¸Ó¹° °ÍÀ¸·Î º¸¿© °ü¶÷°´µéÀº ÃßÀ§¸¦ ´ëºñÇÏ´Â°Ô ÁÁ´Ù.

¼®ÃÌÈ£¼ö ÀÏ´ë Çà»çÀå¿¡´Â ÈÞ´ë¿ë °¡½º¹ö³Ê¿Í Ãë»çµµ±¸, Ä®, µå¶óÀÌ¹ö µîÀº ¹ÝÀÔÀÌ ±ÝÁöµÈ´Ù. ¸ÆÁÖ¿Í ¼ÒÁÖ, ¾çÁÖ µî ¸ðµç ÁÖ·ùµµ ¹ÝÀÔ ±ÝÁö ¹°Ç°ÀÌ´Ù. Àå´ë ¿ì»êÀÌ³ª ±æÀÌ°¡ ±ä ¸·´ë µî Èä±â·Î ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÑ ¹°Ç°µµ Çà»çÀåÀ¸·Î °¡Áö°í µé¾î°¥ ¼ö ¾ø´Ù.

ÇöÀå¿¡¼­ º¼ ¼ö ¾ø´Â ½Ã¹ÎµéÀ» À§ÇØ ¿Â¶óÀÎ°ú ¹æ¼Û¿¡¼­µµ ‘·Ôµ¥¿ùµå Å¸¿ö ºÒ²ÉÃàÁ¦’°¡ »ýÁß°è µÈ´Ù.

·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö °ø½Ä À¯Æ©ºê ¹× ÆäÀÌ½ººÏ °èÁ¤¿¡¼­´Â 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã 40ºÐºÎÅÍ 1¿ù 1ÀÏ 10ºÐ±îÁö ¶óÀÌºê·Î ÁøÇàÇÑ´Ù. ÀÌÈÄ °³ÀÎ SNS¿¡ Á÷Á¢ ÂïÀº Ä«¿îÆ®´Ù¿î°ú ºÒ²É »çÁøÀ» ÇØ½ÃÅÂ±×¿Í ÇÔ²² ¾÷·ÎµåÇÏ¸é ÃßÃ·À» ÅëÇØ ÃÑ 123¸í¿¡°Ô »õÇØ °æÇ°À» ÁõÁ¤ÇÑ´Ù.

ÇÑÆí ¾ÈÀüÇÑ ½Å³â Ä«¿îÆ®´Ù¿î¼î °ü¶÷À» À§ÇØ 12¿ù 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö ¹Ý°æ 80m°¡ ¿ÏÀüÈ÷ ÅëÁ¦µÈ´Ù. °æÂû, ¼Ò¹æ ÀÎ¿ø ¿Ü¿¡µµ ¾ÈÀü°ü¸®¿ä¿ø, ÀÚÃ¼Áö¿øÀÎ·Â, °æÈ£ÀÎ·Â µî ÃÑ 1000¿©¸íÀÇ ¾ÈÀü¿ä¿ø°ú ÀÚ¿øºÀ»çÀÎ·Â 500¿©¸í µîÀ» Æ÷ÇÔ ÃÑ 1500¿©¸íÀÌ ÇöÀå¿¡ ¹èÄ¡µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡±
  • ¡®°°¾Æ»ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷, ¾Æµé Á×À½ ÀÌÈÄ ¸ÍÈ£¸² ±ÇÀ¯¿¡¡¦¡°³²ÇØ »ìÀÌ°¡ Å« À§·Î µÅ¡±
  • ¡®·Ôµ¥Å¸¿ö ºÒ²ÉÃàÁ¦¡¯ Çà»ç °èÈ¹°ú ¸í´çÀÚ¸®´Â? ¡°Çà»çÀå °ü¶÷°´ ÀÔÀåÀº 8½ÃºÎÅÍ¡±
  • [UFC 219] ´Ò ¸Å±×´Ï, ÄÜµ÷ »ó´ë·Î Àü·«Àû ½Â¸® °ÅµÖ¡¦¡°±×¶ó¿îµå·Î ¸ô¾Æ ÀÏ¹æÀû °æ±â¡±
  • µð½ºÆÐÄ¡, ¡°³½½Ã·© ³²Æí ¿ÕÁøÁø, 12³â º¹¿ª ¹üÁËÀÚ¡¤ÍºÀåÀÚ¿¬ ÆíÁö À§Á¶¡±
    • À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡± À±¼­ÀÎ, ÀÚ»ì ÈñÈ­È­ÇÑ ¸¸È­·Î ³í¶õ¡¦È²´çÇÑ ÇØ¸íº¸´Ï ¡°Íº ÀåÀÚ¿¬ ¾Æ´Ñ ÍºÃÖÁø½Ç¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    ¡®°°¾Æ»ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷, ¾Æµé Á×À½ ÀÌÈÄ ¸ÍÈ£¸² ±ÇÀ¯¿¡¡¦¡°³²ÇØ »ìÀÌ°¡ Å« À§·Î µÅ¡±
    2
    ¡®·Ôµ¥Å¸¿ö ºÒ²ÉÃàÁ¦¡¯ Çà»ç °èÈ¹°ú ¸í´çÀÚ¸®´Â? ¡°Çà»çÀå °ü¶÷°´ ÀÔÀåÀº 8½ÃºÎÅÍ¡±
    3
    [UFC 219] ´Ò ¸Å±×´Ï, ÄÜµ÷ »ó´ë·Î Àü·«Àû ½Â¸® °ÅµÖ¡¦¡°±×¶ó¿îµå·Î ¸ô¾Æ ÀÏ¹æÀû °æ±â¡±
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    ¡°¾È³ç, 2017³â¡± ¿À´Ã Àü±¹ ÀÏ¸ô ½Ã°£Àº?¡¦ÇØ³ÑÀÌ¡¤ÇØµ¸ÀÌ º¸·Á ÀÌµ¿
    5
    2017 MBC ¿¬±â´ë»ó '¿ªÀû'ÀÇ ±è»óÁß ¼ö»ó
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    [UFC 219] »çÀÌº¸±×ÀÇ ¹¬Á÷ÇÑ ÇÑ ¹æ¿¡ Èçµé¸° È¦¸® È¨¡¦ÇÇ¹ü¹÷ µÉ Á¤µµÀÇ Ç÷Åõ
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    ¾ç»ê ½ºÅ°Àå Ãæµ¹»ç°í, 40´ë ¼ûÁö°í 10´ë´Â Áß»ó
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    ¡®¹Í½º³ªÀÎ¡¯ º£³×ÇÍ¿¡ ¿ï°í ¿ô´Â Ãæ°ÝÀû °á°ú¡¦º£³×ÇÍ ¸ø ¹Þ¾Æ Å»¶ôÀÚ ¼ÓÃâ
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    3³²¸Å ¼ûÁø È­Àç¿øÀÎ¡¦Ä£¸ð ¡°´ã¹è ÇÇ¿ì´Ù ¾ÆÀÌ ¾È°í Àáµé¾î¡±
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    2018³â °æ»óÀÏº¸ ½ÅÃá¹®¿¹ ´ç¼±ÀÛ 6Æí È®Á¤
    [¸®ºä/Ã¢ÀÛ¹ÂÁöÄÃ ¡®¿Ü¼Ö¡¯]¿ì¸®¸» Å«»çÀü ÆíÂù °úÁ¤ °ø¿¬ ¹é¹Ì...
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 1¿ù 1ÀÏ~)
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