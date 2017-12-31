¡®·Ôµ¥Å¸¿ö ºÒ²ÉÃàÁ¦¡¯ Çà»ç °èÈ¹°ú ¸í´çÀÚ¸®´Â? ¡°Çà»çÀå °ü¶÷°´ ÀÔÀåÀº 8½ÃºÎÅÍ¡±

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|¡ã ·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö°¡ ½Å³â Ä«¿îÆ®´Ù¿îÀ» Çà»ç¸¦ ¿¬´Ù. ÀÌ¹ø Çà»ç´Â Àü ¼¼°è ÃÊ°íÃþºôµù Áß °¡Àå ¸ÕÀú ÁøÇàµÇ´Â ½Å³â Ä«¿îÆ® ´Ù¿îÀÌ´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö°¡ ½Å³â Ä«¿îÆ®´Ù¿îÀ» Çà»ç¸¦ ¿¬´Ù.
ÀÌ¹ø Çà»ç´Â Àü ¼¼°è ÃÊ°íÃþºôµù Áß °¡Àå ¸ÕÀú ÁøÇàµÇ´Â ½Å³â Ä«¿îÆ® ´Ù¿îÀÌ´Ù. ½Å³â Ä«¿îÆ®´Ù¿îÀº 123¸íÀÇ ÅÍÄ¡¹öÆ° ¼¼·¹¸ð´Ï·Î ½ÃÀÛÇØ ·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö ³ôÀÌ¸¦ »óÂ¡ÇÏ´Â 555ÃÊ µ¿¾È ºÒ²É°ú ·¹ÀÌÀúÁ¶¸í, Ä£È¯°æ Á¾ÀÌ ´«²ÉÀÌ ÇÑ °Ü¿ï ¼¿ï ÇÏ´ÃÀ» ¼ö³õÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ¿ÀÈÄ 8½Ã 30ºÐºÎÅÍ ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ Àá½Çµ¿ ·Ôµ¥Å¸¿ö ¹× ¼®ÃÌÈ£¼ö ÀÏ´ë¿¡¼ ÁøÇàµÈ´Ù. °ü¶÷°´µéÀÇ ÀÔÀåÀº ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö´Â °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ Ä«¿îÆ®´Ù¿î¼î¸¦ °ü¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸í´çÀ» ÃßÃµÇß´Ù. ÃßÃµµÈ ¸í´çÀÚ¸®´Â ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø°ú ¶Ò¼¶ ÇÑ°°ø¿ø, ±¤Áø±³, ¼º³»Ãµ µîÀÌ °Å·ÐµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ±â»óÃ»¿¡ µû¸£¸é Çà»ç°¡ ¿¸®´Â Àá½Çµ¿ÀÇ ±â¿ÂÀº ¿µÇÏ±Ç¿¡ ¸Ó¹° °ÍÀ¸·Î º¸¿© °ü¶÷°´µéÀº ÃßÀ§¸¦ ´ëºñÇÏ´Â°Ô ÁÁ´Ù.
¼®ÃÌÈ£¼ö ÀÏ´ë Çà»çÀå¿¡´Â ÈÞ´ë¿ë °¡½º¹ö³Ê¿Í Ãë»çµµ±¸, Ä®, µå¶óÀÌ¹ö µîÀº ¹ÝÀÔÀÌ ±ÝÁöµÈ´Ù. ¸ÆÁÖ¿Í ¼ÒÁÖ, ¾çÁÖ µî ¸ðµç ÁÖ·ùµµ ¹ÝÀÔ ±ÝÁö ¹°Ç°ÀÌ´Ù. Àå´ë ¿ì»êÀÌ³ª ±æÀÌ°¡ ±ä ¸·´ë µî Èä±â·Î ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÑ ¹°Ç°µµ Çà»çÀåÀ¸·Î °¡Áö°í µé¾î°¥ ¼ö ¾ø´Ù.
ÇöÀå¿¡¼ º¼ ¼ö ¾ø´Â ½Ã¹ÎµéÀ» À§ÇØ ¿Â¶óÀÎ°ú ¹æ¼Û¿¡¼µµ ‘·Ôµ¥¿ùµå Å¸¿ö ºÒ²ÉÃàÁ¦’°¡ »ýÁß°è µÈ´Ù.
·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö °ø½Ä À¯Æ©ºê ¹× ÆäÀÌ½ººÏ °èÁ¤¿¡¼´Â 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã 40ºÐºÎÅÍ 1¿ù 1ÀÏ 10ºÐ±îÁö ¶óÀÌºê·Î ÁøÇàÇÑ´Ù. ÀÌÈÄ °³ÀÎ SNS¿¡ Á÷Á¢ ÂïÀº Ä«¿îÆ®´Ù¿î°ú ºÒ²É »çÁøÀ» ÇØ½ÃÅÂ±×¿Í ÇÔ²² ¾÷·ÎµåÇÏ¸é ÃßÃ·À» ÅëÇØ ÃÑ 123¸í¿¡°Ô »õÇØ °æÇ°À» ÁõÁ¤ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí ¾ÈÀüÇÑ ½Å³â Ä«¿îÆ®´Ù¿î¼î °ü¶÷À» À§ÇØ 12¿ù 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ·Ôµ¥¿ùµåÅ¸¿ö ¹Ý°æ 80m°¡ ¿ÏÀüÈ÷ ÅëÁ¦µÈ´Ù. °æÂû, ¼Ò¹æ ÀÎ¿ø ¿Ü¿¡µµ ¾ÈÀü°ü¸®¿ä¿ø, ÀÚÃ¼Áö¿øÀÎ·Â, °æÈ£ÀÎ·Â µî ÃÑ 1000¿©¸íÀÇ ¾ÈÀü¿ä¿ø°ú ÀÚ¿øºÀ»çÀÎ·Â 500¿©¸í µîÀ» Æ÷ÇÔ ÃÑ 1500¿©¸íÀÌ ÇöÀå¿¡ ¹èÄ¡µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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